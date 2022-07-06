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Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За даними слідства, 6 липня 2022 року вночі військові країни-агресора завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі села Нечаяне Миколаївського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора 01

 "Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Пошкоджено будівлю сільської ради, 6 приватних житлових будинків, приміщення магазину, господарські споруди, 10 транспортних засобів. Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні. Огляд місця події здійснювався прокурорами Миколаївської окружної прокуратури спільно зі слідчими та експертами. Вилучено уламки ракет", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування здійснюється управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області.


Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора 02
Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора 03
Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора 04
Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора 05
Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора 06

Миколаївська область (2271) обстріл (28435) Офіс Генпрокурора (3248)


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РФ буде знищена! Виродки дегенеровані!
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06.07.2022 13:52 Відповісти
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06.07.2022 14:22 Відповісти
******** їбучі, какцапська потвора має бути стерта з лиця землі
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06.07.2022 14:05 Відповісти
А я знаю этот магазин. Ему уже больше 100 лет. Селяне рассказывают, что его еще при пане Нечае, основателе села, простроили.. Пережил тот магазин и гражданскую и вторую мировую войну. Но вот нашествия рашистов может и не пережить
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06.07.2022 14:33 Відповісти
Це ,часом,не той магазинчик біля колишнього Нечаянського МРЕО ?
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06.07.2022 18:45 Відповісти
 
 