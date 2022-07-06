Рашисти вчинили масований ракетний обстріл села Нечаяне на Миколаївщині. Є загиблий - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За даними слідства, 6 липня 2022 року вночі військові країни-агресора завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі села Нечаяне Миколаївського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Пошкоджено будівлю сільської ради, 6 приватних житлових будинків, приміщення магазину, господарські споруди, 10 транспортних засобів. Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні. Огляд місця події здійснювався прокурорами Миколаївської окружної прокуратури спільно зі слідчими та експертами. Вилучено уламки ракет", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування здійснюється управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області.











