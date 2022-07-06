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На світанку росіяни із "Градів" завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція. ФОТОрепортаж

Російські війська вранці обстріляли Херсонську область із "Градів". Під обстріл потрапили села Заградівка та Мала Шестірня. В результаті загинула людина, ще одна зазнала травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"На світанку з реактивної системи залпового вогню "Град" російська армія завдала ударів по селу Заградівка. В результаті обстрілу одна людина загинула на місці, одна травмована. Пошкоджено і зруйновано будинки мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли постраждало село Мала Шестірня. Там окупанти "денацифікували" склад агропідприємства і будинки місцевих жителів. В результаті обстрілу підприємства значних пошкоджень отримали споруди і техніка.

"Поліцейські фіксують наслідки військових злочинів, скоєних російськими окупантами. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України "порушення законів і звичаїв війни", - зазначили в поліції.

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 01

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 02

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На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 03

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 04

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 05

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 06

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На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 07

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 08

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 09

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 10

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 11

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 12

На світанку росіяни із Градів завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція 13

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обстріл (28435) ГРАД (145) Херсонська область (5747)


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Ну і де відповідь? Де помста? Де той клятий контрнаступ???
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06.07.2022 14:59 Відповісти
Все будет Украина.
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06.07.2022 15:02 Відповісти
от -- от мают підіити мортири і тоді ми шухеру наведем - мало не покажеця
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06.07.2022 15:13 Відповісти
 
 