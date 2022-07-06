На світанку росіяни із "Градів" завдали ударів по Херсонщині, одна людина загинула і одна травмована, - поліція. ФОТОрепортаж

Російські війська вранці обстріляли Херсонську область із "Градів". Під обстріл потрапили села Заградівка та Мала Шестірня. В результаті загинула людина, ще одна зазнала травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"На світанку з реактивної системи залпового вогню "Град" російська армія завдала ударів по селу Заградівка. В результаті обстрілу одна людина загинула на місці, одна травмована. Пошкоджено і зруйновано будинки мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли постраждало село Мала Шестірня. Там окупанти "денацифікували" склад агропідприємства і будинки місцевих жителів. В результаті обстрілу підприємства значних пошкоджень отримали споруди і техніка.

"Поліцейські фіксують наслідки військових злочинів, скоєних російськими окупантами. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України "порушення законів і звичаїв війни", - зазначили в поліції.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичів викрадених людей на Херсонщині змушують отримувати російські паспорти, - перший заступник голови облради Соболевський











Читайте: Херсонський напрямок - пріоритетний для українського наступу, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

























