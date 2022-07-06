Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука. ФОТО
За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
" За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України Віктора Медведчука. Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування Збройним Силам України. Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України", - йдеться у повідомленні.
Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко, який наразі є підозрюваним у держзраді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я ще розумію гелікоптер, але бізнес джет для ВСУ...!?
Краще продайте його, а виручені гроші скеруйте на потреби ВСУ.
Ну... чтобы проникнуться.
ПРОПОНУЮ!
А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.
У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.
Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?
Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?
Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?
Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?
Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?
Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?
Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?
То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?
Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.
згорнути коментар
а ще конфіскувати в користь ЗСУ незадекларовані статки депутатів суддів податківців та інших дармоїдів.