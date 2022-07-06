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Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука. ФОТО

За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука 01

" За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України Віктора Медведчука. Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування Збройним Силам України. Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України", - йдеться у повідомленні.

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Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко, який наразі є підозрюваним у держзраді.


Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука 02

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Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука 03
Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука 04
Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука 05

Медведчук Віктор (1707) літак (2901) Марченко Оксана (146) ЗСУ (7542) вертоліт (878) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+31
Дешевий піар.
Я ще розумію гелікоптер, але бізнес джет для ВСУ...!?
Краще продайте його, а виручені гроші скеруйте на потреби ВСУ.
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06.07.2022 15:31
+15
Джет ЗСУ ніяк не допоможе
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06.07.2022 15:39
+14
Сергій Данілюк

ПРОПОНУЮ!

А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.

У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.

Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?

Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?

Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?

Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?

Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?

Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?

Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?

То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?

Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.

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06.07.2022 16:07
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Дешевий піар.
Я ще розумію гелікоптер, але бізнес джет для ВСУ...!?
Краще продайте його, а виручені гроші скеруйте на потреби ВСУ.
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06.07.2022 15:31 Відповісти
никакого пиара, если они помогут всу - то добре
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06.07.2022 15:32 Відповісти
Джет ЗСУ ніяк не допоможе
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06.07.2022 15:39 Відповісти
может быстро что-то доставить
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06.07.2022 15:53 Відповісти
Наприклад? Ти знаєш скільки коштує утримання цієї хєрні?
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06.07.2022 16:23 Відповісти
Боневтіка?
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06.07.2022 16:39 Відповісти
для этого нужен камикадзе ...и гарна бомба
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06.07.2022 17:11 Відповісти
Ну, и чем поможет ВСУ самолёт "Гольфстрим" ежемесячное содержание на земле обходиться в десятки тысяч долларов? Продать с аукциона, на западе и бабло передать ВСУ. А вертушка да, пригодиться.
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06.07.2022 16:12 Відповісти
вагон-ресторан з орлами Бєнядіктовна для себе зажала - не байдужа до двоголової курятини
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06.07.2022 15:35 Відповісти
Она планировала на майские праздники выехать с бубой на прирору и лакать с найвелычнишым брагу, а закусывать ягелем. Как у кацапов.
Ну... чтобы проникнуться.
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06.07.2022 15:49 Відповісти
Самое смешное, что "ресторан" делали наши трудяги, под брендованый литерный, но подешевле =) Такое вот жлобье решило, что Бога за бороду ухватили)
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06.07.2022 17:13 Відповісти
Бизнес джет тоже пригодится. Собрать всю фракцию жопоблока, загнать в самолет и отправить на фронт, пусть полетает над нолем. Пока кацапы не собьют.
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06.07.2022 15:46 Відповісти
Жопоблок? Да его еще наши собьют за сотни километров до фронта )
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06.07.2022 16:15 Відповісти
Ви в мене вихватили - тільки продати а на виручені кошти купити нашим бійцям вдосталь трусів і шкарпеток щоб хоч з цим у них не було проблем!
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06.07.2022 15:52 Відповісти
Та чого піар - у нас же є ціле міністерство оборони , що готувалося шашлики їсти , тепер буде на чолі з міністром якраз на шашлики літати
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06.07.2022 15:55 Відповісти
Оптимально, объявить торги и продать, чистую выручку - на нужды ЗСУ. Вертолет разве что генералов перевозить. То же лучше продать.
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06.07.2022 16:10 Відповісти
Ага, ще трохи і з'явиться допис, шо нам нінада і віддайте це літаюче лайно назад.
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06.07.2022 16:19 Відповісти
А марченко что-то уже заглохла, поняла что ее муж даже уйлу не нужен
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06.07.2022 15:31 Відповісти
Вона зара усєрдно працює над мошонкою *****
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06.07.2022 15:44 Відповісти
у деда давно пол-шестого=) его только войнушка возбуждает, игра в солдатиков. В детстве не наигрался, в армии не служил, - сейчас наверстывает...
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06.07.2022 17:15 Відповісти
продезинфікуйте хлоркою після двох кремдлядєй Віті та Оксанки
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06.07.2022 15:32 Відповісти
Там ще два дні кварцувати треба.
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06.07.2022 15:48 Відповісти
там надо права по круче автомобильніх
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06.07.2022 15:32 Відповісти
Гарне рішення-респект...
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06.07.2022 15:32 Відповісти
Єрмак буде літати в Синьогору...
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06.07.2022 15:36 Відповісти
На шашлычки.😏
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06.07.2022 16:29 Відповісти
з боневтиком
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06.07.2022 17:16 Відповісти
Тільки зараз??????? А чого чекали?????
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06.07.2022 15:39 Відповісти
Нормальні хлопці зможуть до літака і гарпуни "присобачити"
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06.07.2022 15:39 Відповісти
В баби Бені такого добра хоч відбавляй, арештовуйте!!!
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06.07.2022 15:40 Відповісти
То свАте...
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06.07.2022 15:45 Відповісти
Бабуля Боневтіка поза підозрами =)
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06.07.2022 17:17 Відповісти
Чудова новина! А прокурорські хоч щось зможуть потім довести в суді? А якщо Медведчука виправдають?
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06.07.2022 15:41 Відповісти
Правильно решили. А для нашего полного удовлетворения надо было-бы мертведчука привязать за ноги к вертушке и прокатать над Мариуполем, что-бы эта тварь увидела, что с городов сделал его кум, который срет в чемодан, *****.
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06.07.2022 15:41 Відповісти
Якщо сюди додати літаки Бені, Ахметова, Петра та інших українських сиріт, дивись і не погана додаткова ескадрилья для фронту.
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06.07.2022 15:42 Відповісти
Надеюсь он сидит в сырой маленькой камере, с нарами и очком в полу. А не в шикарной комнате, как в номере отеля.
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06.07.2022 15:59 Відповісти
Сергій Данілюк

ПРОПОНУЮ!

А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.

У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.

Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?

Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?

Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?

Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?

Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?

Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?

Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?

То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?

Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.

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06.07.2022 16:07 Відповісти
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06.07.2022 16:08 Відповісти
Хорошая и правильная идея. Я бы не трогал полицию в приграничных районах. А вот в тыловых - очень даже имеет смысл переобуть. Также, как и автобазы ВР, КМ и ОПы. Можно под тысячу добротных авто военным перекинуть.
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06.07.2022 16:13 Відповісти
оформіть петицію-багато хто підтримає
а ще конфіскувати в користь ЗСУ незадекларовані статки депутатів суддів податківців та інших дармоїдів.
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06.07.2022 18:31 Відповісти
А когда же ГПУ арестует имущество и передадут его на нужды ВСУ, некоего гражданина Израиля Ко (он же Бе, он же подельник Ze) находящегося под следствием и санкциями Фемиды США?
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06.07.2022 16:15 Відповісти
Хоть щось...
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06.07.2022 16:39 Відповісти
А коли дачу і 40 гектарів землі у Закарпатті передадуть якому небудь військовому госпіталю, або дитячому будинку???? Можна реабілітаційному центру для поранених бійців ЗСУ.
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06.07.2022 17:42 Відповісти
З поганої вівці хоч шерсті кулак...
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06.07.2022 17:43 Відповісти
Копійки. Кожен олігарх і доларові мільярдери-мільйонери повинні щонайменше 50% відсотків своїх коштів перевести на потреби зсу.
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06.07.2022 17:54 Відповісти
I тут коломой вiдсидиться?
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07.07.2022 20:36 Відповісти
 
 