Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука. ФОТО

За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

" За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України Віктора Медведчука. Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування Збройним Силам України. Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України", - йдеться у повідомленні.

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Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко, який наразі є підозрюваним у держзраді.





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