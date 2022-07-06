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Представники духовенства ПЦУ і УПЦ МП зустрілися, щоб подолати розділення (оновлено). ФОТО

5 липня на території Софії Київської у Митрополичому домі відбулася перша неформальна, але публічна зустріч духовенства Православної Церкви України і Української Православної Церкви МП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви", - написав міністр.

Ткаченко наголосив: "Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч - це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України. А Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти".

Представники духовенства ПЦУ і УПЦ МП зустрілися, щоб подолати розділення (оновлено) 01

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Детальніше про зустріч, яку назвав "першою спробою діалогу духовенства Української Церкви розділених юрисдикцій", розповів протоієрей ПЦУ, клірик Спасо-Преображенського собору в Києві Андрій Дудченко:

"Я був учасником зустрічі. Зібралися 21 клірик з УПЦ та ПЦУ, приблизно порівну. Модерувала пані Олена Богдан, голова ДЕСС. Був радий побачити давніх друзів і познайомитися з новими. 

Говорили понад три години.

Було запропоновано висловитися передусім про те, що у нас є спільне. Зрозуміло, що спільного у нас набагато більше, ніж того, що розділяє:

  • Ми маємо спільну віру, спільну богословську, літургічну та канонічну традиції.
  • Ми маємо спільну історію, але подекуди різнимося в оцінці певних подій з історії. Треба працювати над спільним баченням історії.
  • Ми єдині в розумінні деструктивної позиції Московського Патріархату, який підтримав війну проти України.
  • Ми маємо багато спільних проблем. Всі ми є виходці з РПЦ. Всі ми відчуваємо брак освіти духовенства і єпископату. Нашим церквам притаманна "візантійщина" в плані надмірного акцентування ритуалу, різних цяцьок та атрибутів влади і авторитету.
  • Нам потрібно вивчати та відроджувати київську традицію - і в літургіці, і в церковному мистецтві та архітектурі, і в канонічній традиції виборності духовенства та єпископату.

Було також зауважено на тому, що треба відмовлятися від "мови ворожнечі" по відношенню один до одного.

Крім того, дізнався про деякі цікаві нюанси. Так, рішення собору УПЦ в Феофанії у тій частині, що стосуються діалогу з ПЦУ (і є ультимативними), на самому соборі не обговорювалися. До цього просто не дійшли, а ухвалили те, що було приготоване.

Ще більш цікаво, що митр. Онуфрій дає усні дозволи поминати Кирила на тих парафіях Київської єпархії, які цього хочуть. Отака квазі-автокефалія.

Зачепили питання відкриття українських православних парафій за кордоном. Одразу відчули, що питання болюче. Деякі учасники з боку УПЦ, як мені здалося, бравували тим, що їх юрисдикція почала відкривати парафії у діаспорі, тоді як ПЦУ цього не може робити офіційно.

Загалом отці учасники з боку УПЦ справили приємне враження і відчуття, що мають бажання справді бути Христовою Церквою в Україні.

Було запропоновано також відмовитися від ганебної та антиканонічної практики перехрещувань. Отці учасники з боку УПЦ згодилися, що вони особисто визнають таїнства у ПЦУ. Наступним кроком може бути відкрите проголошення того, що віряни можуть вільно відвідувати храми і брати участь у богослужіннях обох юрисдикцій. З нашого боку перепон до цього немає. Ми відкриті до спілкування, співпраці та спільної молитви".

Представники духовенства ПЦУ і УПЦ МП зустрілися, щоб подолати розділення (оновлено) 02

Автор: 

Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1208) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+57
Мацкальский пархат должен навсегда свалить из Украины. Я допускаю, что там есть 1-2% порядочных людей, пусть они переходят в ПЦУ. С остальными встречаться и перетирать не о чём.
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06.07.2022 16:47
+36
Горбатого могила виправить, ніколи ці прокацапські попи не будуть українськими, це так, окозамилювання, бо йде війна і треба хоч щось зробити для показухи. Не вірю!
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06.07.2022 16:52
+31
Шо, хочуть гундяївські консерви в ПЦУ напхати?
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06.07.2022 16:54
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Мацкальский пархат должен навсегда свалить из Украины. Я допускаю, что там есть 1-2% порядочных людей, пусть они переходят в ПЦУ. С остальными встречаться и перетирать не о чём.
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06.07.2022 16:47 Відповісти
Ну с попами то ясно. А что с прихожанами делать?
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06.07.2022 16:57 Відповісти
а в них, як і тобі - "акакаяразніца".
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06.07.2022 17:09 Відповісти
Вы о 73%? С ними беда полная...
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06.07.2022 17:11 Відповісти
А прихожане, пусть внимательно читает Библию!!! Если верят в Бога, а не в ***** и куйндю, то поймут почему на маацковской "церкви", не было и никогда не будет Православия и вообще какой либо религии!!!
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06.07.2022 17:41 Відповісти
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06.07.2022 18:59 Відповісти
пусть предадут анафеме гундю
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06.07.2022 16:48 Відповісти
і ***** зі всією його камарільєю.
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06.07.2022 17:08 Відповісти
Не только. Пусть выгонят нафиг Оуфрия и Пашу-мерседеса, ну и еще с полсотни таких же.
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06.07.2022 18:48 Відповісти
Горбатого могила виправить, ніколи ці прокацапські попи не будуть українськими, це так, окозамилювання, бо йде війна і треба хоч щось зробити для показухи. Не вірю!
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06.07.2022 16:52 Відповісти
УПЦ МП,це філія ФСБ в Україні!!! Нах..,за порєбрік,гнид кремлівських!!!)))
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06.07.2022 16:56 Відповісти
Шо, хочуть гундяївські консерви в ПЦУ напхати?
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06.07.2022 16:54 Відповісти
Жодного ієрарха з обох стрін не бачу. Сенс цієї зустрічі? Намагання узаконити церкву країни-агресора?
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06.07.2022 16:54 Відповісти
сподіваюсь ПЦУ послала гундяевців курсом відомого корабля
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06.07.2022 16:55 Відповісти
Так это УПЦ Филарета.
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06.07.2022 16:59 Відповісти
А Єпіфаній їм і каже:
- Хлопці! А чого це ви приперлися? У мене на ваші парафії уже молоді проукраїнькі священники на черзі стоять!
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06.07.2022 16:56 Відповісти
з дітьми сатани не приведешь паству в Царство Боже
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06.07.2022 16:57 Відповісти
Сектанти повинні звільнити храми
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06.07.2022 16:58 Відповісти
Коли до кіло меду додати кіло лайна, вийде два кіло лайна.
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06.07.2022 17:07 Відповісти
змішали свіжі і солоні огірки в одній діжці, та ще з хріном..
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06.07.2022 17:10 Відповісти
Зараз війна, воєннийс тан, це виправдає депортацію кацапських попів в свінолупію. Геть сраной метлою!
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06.07.2022 17:10 Відповісти
Який такий "спільний дім"? "Комуналка" в храмах з алкодебільними кацапами?!! РПЦ на *** з України. Феесбешних попів висилати за порєбрік з конфіскацією!

P. S. Кацапські попи язикам повторюють "Бог єсть любовь" але в кожного за халявою фінка і посвідчення ФСБ. Ці покручі ладні на будь яку ганьбу аби лише зберегти вплив на дебілів в Україні і свої прибутки від їх "окучіванія" в інтересах ***лостану. Геть!
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06.07.2022 17:15 Відповісти
а нафуя?? мацковскому сатанату та його фсбешним попам немає місця в Україні
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06.07.2022 17:18 Відповісти
братва перетерла за догматы)
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06.07.2022 17:19 Відповісти
Бог є, а церкви і їхні підприємці ПНХ, тільки на цього папашку римського гляньте
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06.07.2022 17:38 Відповісти
Якась не здорова пуйня... Схоже на виставу від беніної шістки - Ткаченка.
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06.07.2022 17:38 Відповісти
Ну і даремно ! Про що з тим лайном прокацапським домовлятися ?! Війна їх налякала от вони і приповзли суки фсбешні !😡😡😡За бабло домовляються, ясна річ...
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06.07.2022 17:39 Відповісти
Кацапские сатанисты встречаются с Православной церковью Украины чтобы "долати розділення"?

А бенина ***** Ткаченко это активно продвигает?

И что это за лохматая баба по центру? Для большей духовности и легитимности?
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06.07.2022 17:47 Відповісти
надибав на https://t.me/Chornovil_official/6844 екслюзив від Тараса Чорновола . Пост великий, але основне:
"Міністр Ткаченко трошки перебільшив значимість події. Нарада, в якій взяли участь представники з обох сторін в кількості приблизно по 10 отців, справді відбулася. Але від ПЦУ це було офіційне представництво, а з другого боку 10 священиків не мали повноважень від своєї ієрархії та представляли лише власні парафії.

Логічно було б припустити, що це "передова група", яка має узгодити попередні умови та технічні питання, а паралельно можна було б оцінити реакцію своєї пастви. Але здається мені, що й це не відповідає дійсності. Як твердять українські православні експерти, отці з боку нинішньої "УПЦ" не мають впливу в своїй структурі, представляють у ній проукраїнську меншість та вже програли дискусію на недавньому соборі представникам Онуфрія. Йдеться про ту групу, яка звернулася до патріархів древніх Церков із закликом провести церковний суд над кірілом гундяєвим путіновичем. Ще вони вимагали цілковитого розриву з москвою, а не імітації створення незалежної церкви.

Схоже, що й цього разу була представлена патріотична, але все ж меншість у РПЦвУ. Їхні мотиви, напевно, полягають у надії, напрацювавши якісь механізми, підштовхнути Онуфрія до переговорів. Але це видається чимось неймовірним. Думаю, що врешті цю ініціативну групу видавлять із рашистської антицеркви й вони з часом індивідуально пристануть до ПЦУ, що також не зле. Але сподіватися на національне відродження московського попівства - це надмірність"
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06.07.2022 17:49 Відповісти
Якщо це дійсно ПРАВДА - я згоден !
А якщо ні -
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06.07.2022 21:47 Відповісти
УПЦ МП утратить левову частку своїх приходів після війни. Коли повернуться біженці, полонені, воїни ЗСУ, побачать руїни і безчинства т.з. "русскага міра", переповнені цвинтарі і масове "одобрямс" з боку частини московських попів. Онуфрій (українець - Орест Березовський у миру) надіюсь, це розуміє і прийме вірне рішення і як Українець, і задля збереження пастви і доходів...
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06.07.2022 17:55 Відповісти
Онуфрій не українець. Це феесбешний манкурт - сектант "руского міра" без честі, совісті, гідності і національності і спрвжньої віри.
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06.07.2022 21:00 Відповісти
і скільки подолали?
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06.07.2022 18:06 Відповісти
Чемадан-вакзал-расея!
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06.07.2022 18:16 Відповісти
без єдиної помісної української церкви не буде сильної України.
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06.07.2022 18:41 Відповісти
Не вірте вовкам у овечих шкірах (рпzвУ)!!!
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06.07.2022 18:42 Відповісти
"Преодолеть разделение" с российской агентурной сетью - это сильно. И ведь это ВСЕРЬЕЗ обсуждается! Там похоже, иди сумасшедшие, или изменники...
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06.07.2022 19:35 Відповісти
Це все має назву, - введення вірусу у тіло здорової людини, й спостерігати за повільною смертю !
Гнійні покидьки.
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06.07.2022 19:41 Відповісти
мп тут тепер не просто неканонічний, а злочинний. Хай їдуть до сибіру
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06.07.2022 20:15 Відповісти
ніякого примирення!
поосібне каяття та всіх в послушники
в Україні одна Єдина Помісна Церква
канонічна та українська
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06.07.2022 20:40 Відповісти
как в том мультике "следствие ведут колобки" НИ чего не понимаю?
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06.07.2022 20:41 Відповісти
МП полностью себя дискредитировал в лице Кирилла.
Предание его анафеме, первое что должны сделать свещеники Украины, независимо от концессии! Это должно быть обязательным!
Гнать в шею ФСБ ков, подчинённых этого генерала ФСБ.

Я так думаю)
Все остальное вторично!!!
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07.07.2022 01:51 Відповісти
Ви усі тут таки віруючі?
Сказано, что раскол не змивається даже мученической кров'ю.
Подумайте над цим, що зробив ваш пастор Порошенко.
У 1920 роках теж домоглись зробити подібне і що с цього вийшло у прикінці? Нагадаю - війна 1941-1945
Може зараз ці сами грабли?
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07.07.2022 11:15 Відповісти
 
 