Bayraktar, на який зібрали гроші литовці, вирушив до України, - Міноборони Литви. ФОТО
Міністерство оборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці збирали кошти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безпілотник покидає Литву, яка попіклувалася про логістику, а міністерство оборони - про угоди щодо закупівлі та інші юридичні формальності, аби дрон з усім озброєнням міг бути доставленим до України", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.
Нагадуємо, наприкінці травня литовська інтернетмовна компанія Laisvės TV розпочала збір коштів для купівлі дрона "Байрактар" для України. Всього було зібрано майже шість мільйонів євро.
2 червня міністр оборони Литви Анусаускас повідомив, що Baykar Makina вирішила передати БПЛА Bayraktar TB2 безкоштовно, а на зібрані гроші Литва купить необхідні боєприпаси, а решта піде на підтримку України.
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Это же клоун 2.0
Наступні "новиє маладие літца" від бабломойського. НухотьпАржом!!!
Скоро підуть 16-17 річні. Ними ще легше керувати.
може петицію написати ЧОМУ БАТАЛЬОН 95 кварталу не на фронті ????
вже не свіжий
Тобто, скавулить про справедливість, гуманність, міжнародне право...
Значить, треба продовжувати бити саме в цю точку. Щоб параша назавжди відправилась на дно.
Вслід за крейсєраммацква.
але... упс... Турція просто не прорускає ВАРЯГ у Чорне Море. До речі, кацапи гнали ВАРЯГ аж з Владівостока, це не близький шлях, пригнали ... й болтаються у Середземному морі, не мають ДОЗВОЛУ від Туреччіни !
видео: https://twitter.com/i/status/1544774819081867265
Ловлять прямо сачками і цілими табунами.
Кажуть, на Зміїному вже нема їх де складати.
Так вперемішку з тру пами років і лежать.
а що там про 600 млн від Притули?
Казав Притула --- або на купівлю Білорусі збираємо, або на ядерку!
Ленинская Гидра должна здохнуть!
Литва розбирає залізницю, що зв'язує Калінінград через територію Литви з Росією. Кажуть, що через санкції Євросоюзу її використовувати не будуть, вона більше не потрібна. Це так здорово, тому що залізничного сполучення Калінінграда з росією більше немає. У литовському уряді кажуть, що якщо люди хочуть приватно приїхати в Калінінград вони повинні їхати на своїх машинах.
Респект Литве!
💛💚❤️🇱🇹🇺🇦💙💛🔱💪