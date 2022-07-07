Bayraktar, на який зібрали гроші литовці, вирушив до України, - Міноборони Литви. ФОТО

Міністерство оборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці збирали кошти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпілотник покидає Литву, яка попіклувалася про логістику, а міністерство оборони - про угоди щодо закупівлі та інші юридичні формальності, аби дрон з усім озброєнням міг бути доставленим до України", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.





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Нагадуємо, наприкінці травня литовська інтернетмовна компанія Laisvės TV розпочала збір коштів для купівлі дрона "Байрактар" для України. Всього було зібрано майже шість мільйонів євро.

2 червня міністр оборони Литви Анусаускас повідомив, що Baykar Makina вирішила передати БПЛА Bayraktar TB2 безкоштовно, а на зібрані гроші Литва купить необхідні боєприпаси, а решта піде на підтримку України.