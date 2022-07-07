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Bayraktar, на який зібрали гроші литовці, вирушив до України, - Міноборони Литви. ФОТО

Міністерство оборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці збирали кошти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Bayraktar, на який зібрали гроші литовці, вирушив до України, - Міноборони Литви 01

"Безпілотник покидає Литву, яка попіклувалася про логістику, а міністерство оборони - про угоди щодо закупівлі та інші юридичні формальності, аби дрон з усім озброєнням міг бути доставленим до України", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Bayraktar, на який зібрали гроші литовці, вирушив до України, - Міноборони Литви 02
Bayraktar, на який зібрали гроші литовці, вирушив до України, - Міноборони Литви 03

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Нагадуємо, наприкінці травня литовська інтернетмовна компанія Laisvės TV розпочала збір коштів для купівлі дрона "Байрактар" для України. Всього було зібрано майже шість мільйонів євро.

2 червня міністр оборони Литви Анусаускас повідомив, що Baykar Makina вирішила передати БПЛА Bayraktar TB2 безкоштовно, а на зібрані гроші Литва купить необхідні боєприпаси, а решта піде на підтримку України.

Автор: 

безпілотник (4148) Литва (2397) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+28
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07.07.2022 00:20
+17
ось який вояка!
видео: https://twitter.com/i/status/1544774819081867265
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07.07.2022 00:24
+17
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07.07.2022 01:19
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Чекаю, коли буде фотка з Притулою і його байрактарами...насправді не його, але все-таки.
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07.07.2022 00:09 Відповісти
Чекай

Это же клоун 2.0
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07.07.2022 00:22 Відповісти
Сейчас активно пиарят некого задрота Лачена. Похоже на то что это кереатура Бени
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07.07.2022 00:25 Відповісти
Читал, что вместо Байрпктара, на собранные сотни миллионов гривен хотят купить ППО
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07.07.2022 00:50 Відповісти
Первший раз чую
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07.07.2022 09:23 Відповісти
Лаченков- 23 роки. його мама працює суддею у Дніпрі.
Наступні "новиє маладие літца" від бабломойського. НухотьпАржом!!!
Скоро підуть 16-17 річні. Ними ще легше керувати.
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07.07.2022 09:58 Відповісти
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07.07.2022 01:19 Відповісти
кто вообще на это быдло ходит?
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07.07.2022 04:00 Відповісти
поетеса зі світовим ім'ям... *****
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07.07.2022 04:02 Відповісти
Маразму нєт прєдєла
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07.07.2022 06:51 Відповісти
Це не маразм. Це ВАЗеленський та його провладна пліснява команда , маладихспециалістов від кварталу та лігисмЕха, борються з "кумівством".
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07.07.2022 10:04 Відповісти
БЛИН, позорище !!!

може петицію написати ЧОМУ БАТАЛЬОН 95 кварталу не на фронті ????
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07.07.2022 10:04 Відповісти
"Дурне поїхало в турне". © Павло Глазовий
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07.07.2022 16:18 Відповісти
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07.07.2022 00:20 Відповісти
Где остальные 10+?
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07.07.2022 03:55 Відповісти
Чому на російський мові ? Шоб оркі читали ?
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07.07.2022 10:06 Відповісти
https://youtu.be/h-D-CefAIiE
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07.07.2022 00:21 Відповісти
красиво!
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07.07.2022 00:34 Відповісти
Ваня, кончай тут говно на вентилятор насыпать ))
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07.07.2022 00:29 Відповісти
Реєстрація: 22 червня 2022

вже не свіжий
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07.07.2022 00:33 Відповісти
ага! ))
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07.07.2022 00:35 Відповісти
Таки завонявся (( два тижні для бота , критичний термін ((
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07.07.2022 01:48 Відповісти
... Або параша, коли отримає по сусалу, демонструє жест доброї волі.

Тобто, скавулить про справедливість, гуманність, міжнародне право...

Значить, треба продовжувати бити саме в цю точку. Щоб параша назавжди відправилась на дно.
Вслід за крейсєраммацква.
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07.07.2022 02:02 Відповісти
охерительно дружні, у Середземному морі стоїть єскадра Параші, яка вкрай потрібна зараз Параші на війні, до речі там є клон крейсера Москва, називаеться ВАРЯГ, цей ВАРЯГ може вирішити ті ж самі питання з десантом на Одесу, Зміїним, Приднестровьем, та взагалі блокадою моря, які вирішував крейсер Москва

але... упс... Турція просто не прорускає ВАРЯГ у Чорне Море. До речі, кацапи гнали ВАРЯГ аж з Владівостока, це не близький шлях, пригнали ... й болтаються у Середземному морі, не мають ДОЗВОЛУ від Туреччіни !
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07.07.2022 03:37 Відповісти
ось який вояка!
видео: https://twitter.com/i/status/1544774819081867265
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07.07.2022 00:24 Відповісти
Гарний справді... А чомусь про Патрончика нашого нічого не чути...
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07.07.2022 00:26 Відповісти
мабуть нема коли...., працюэ...... )
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07.07.2022 00:31 Відповісти
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07.07.2022 01:00 Відповісти
КАзали хлопці з МНС - "Пес займається службою!" Де і як - це "справа десята"
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07.07.2022 10:53 Відповісти
Самое время Укранцам задуматься про эти байрактары и про каналы связи этих байрактаров! Кацапы точно знают на какой частоте их ловить
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07.07.2022 00:26 Відповісти
bred. Turcija vojujet s kacapami v Afrike , Siriji , Azerbaidzane - s kokova perepuga im slivatj vragu takuju informaciju ? k tomu zhe - chastoti sami posebe nechevo nedajut - ih mozhna "atskanirovatj" spektr-analizatorom. vse kanali svjazi kodirovani i zashisheni.
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07.07.2022 00:45 Відповісти
Так-так, сєрГЄЙ!

Ловлять прямо сачками і цілими табунами.
Кажуть, на Зміїному вже нема їх де складати.
Так вперемішку з тру пами років і лежать.
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07.07.2022 02:06 Відповісти
Ačiū
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07.07.2022 00:33 Відповісти
Cože?
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07.07.2022 00:52 Відповісти
Гуглперекладач стверджує, що "Ačiū"- "дякую", литовською.
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07.07.2022 10:11 Відповісти
добре
а що там про 600 млн від Притули?
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07.07.2022 00:41 Відповісти
Байрактарів вже достатньо!
Казав Притула --- або на купівлю Білорусі збираємо, або на ядерку!
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07.07.2022 02:08 Відповісти
Вдалого полювання на мордвинських орків
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07.07.2022 02:27 Відповісти
Братья Литовцы,спасибо за помощь, будем вместе бороться с фашисто-большевизмом!
Ленинская Гидра должна здохнуть!
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07.07.2022 03:08 Відповісти
Як вам така новина з Литви?
Литва розбирає залізницю, що зв'язує Калінінград через територію Литви з Росією. Кажуть, що через санкції Євросоюзу її використовувати не будуть, вона більше не потрібна. Це так здорово, тому що залізничного сполучення Калінінграда з росією більше немає. У литовському уряді кажуть, що якщо люди хочуть приватно приїхати в Калінінград вони повинні їхати на своїх машинах.
Респект Литве!
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07.07.2022 05:08 Відповісти
Нажаль фейк(
💛💚❤️🇱🇹🇺🇦💙💛🔱💪
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07.07.2022 06:47 Відповісти
Велика подяка справжнім братам- литовцям!
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07.07.2022 06:26 Відповісти
Низький уклін і щира подяка Литві, справжнім друзям України!!!
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07.07.2022 10:05 Відповісти
Дякуємо, від щирого серця!
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07.07.2022 10:12 Відповісти
 
 