6 липня на Донеччині через ворожі обстріли загинули 7 мирних жителів, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби через обстріли окупантів на Донеччині загинули 7 мирних жителів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 - в Авдіївці, 1 - у Кодемі і 1 - у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення", - зазначив Кириленко.
Кириленко додає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - резюмує очільник регіону.
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