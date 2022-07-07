6 липня на Донеччині через ворожі обстріли загинули 7 мирних жителів, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби через обстріли окупантів на Донеччині загинули 7 мирних жителів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 - в Авдіївці, 1 - у Кодемі і 1 - у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення", - зазначив Кириленко.

Кириленко додає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж