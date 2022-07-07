УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9659 відвідувачів онлайн
Новини Фото
816 0

6 липня на Донеччині через ворожі обстріли загинули 7 мирних жителів, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби через обстріли окупантів на Донеччині загинули 7 мирних жителів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 - в Авдіївці, 1 - у Кодемі і 1 - у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення", - зазначив Кириленко.

Кириленко додає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - резюмує очільник регіону.

6 липня на Донеччині через ворожі обстріли загинули 7 мирних жителів, - ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) смерть (6746) Донецька область (8447) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 