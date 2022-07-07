На Дніпропетровщині затримали російського агента, який розвідував позиції української ППО на сході, - СБУ. ФОТО
Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного та східного фронтів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
"У ході спецоперації у Дніпропетровській області затримано російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він мав передати своєму "куратору" через заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку. За однією з версій, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення ракетних ударів або проведення диверсій - щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.
При цьому нагадаємо, що днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область. Встановлено, що зрадник був завербований представником спецслужб рф для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І взагалі, якщо всіх розстрілювати, як тоді прокурвори і судді будуть хабарі брать?
Голос за кадром:
- Куда вы меня тащите, ********?!..
зачем выставоять фотографии задержанных и скрывать лица? какая в том логика? наоборот, может кто то узнает и даст показания на это мурло