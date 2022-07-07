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На Дніпропетровщині затримали російського агента, який розвідував позиції української ППО на сході, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного та східного фронтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

На Дніпропетровщині затримали російського агента, який розвідував позиції української ППО на сході, - СБУ 01

"У ході спецоперації у Дніпропетровській області затримано російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він мав передати своєму "куратору" через заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку. За однією з версій, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення ракетних ударів або проведення диверсій - щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

При цьому нагадаємо, що днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область. Встановлено, що зрадник був завербований представником спецслужб рф для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

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На Дніпропетровщині затримали російського агента, який розвідував позиції української ППО на сході, - СБУ 02

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
На Дніпропетровщині затримали російського агента, який розвідував позиції української ППО на сході, - СБУ 03

затримання (4339) ППО (3184) СБУ (12809) Дніпропетровська область (3718)


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есть видео, где ванька самоуничтожился, выстрелив в С-300, наверное, этот предатель ее сдал
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07.07.2022 09:57 Відповісти
Какая млять "варта"?? Расстрел на месте.
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07.07.2022 09:59 Відповісти
Як це розстріл, шо ви таке кажете! таке тільки під час війни можна!

І взагалі, якщо всіх розстрілювати, як тоді прокурвори і судді будуть хабарі брать?
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07.07.2022 10:21 Відповісти
расстреливать надо, не берите в плен бесов!!!
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07.07.2022 10:24 Відповісти
Говорят дно Марианской впадины еще недостаточно разведано. Вот и разведчик нашелся. О сколько ему открытий чудных предстоит там сделать....
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07.07.2022 10:48 Відповісти
- А зараз - унікальний експеримент! На такій глибині водолаз спробує вийти із батісфери без скафандра, у самих плавках!
Голос за кадром:
- Куда вы меня тащите, ********?!..
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07.07.2022 11:08 Відповісти
samurai, sudyachy po mechu? A granata schob pidirvatysya, yakscho ne vystachyt' duhu rozrizaty zshyvota mechem?
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07.07.2022 11:21 Відповісти
не понятно кого задержали. может обезьяну с гранатой, а может бабу клаву с патефоном.
зачем выставоять фотографии задержанных и скрывать лица? какая в том логика? наоборот, может кто то узнает и даст показания на это мурло
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07.07.2022 12:42 Відповісти
 
 