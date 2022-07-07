На Дніпропетровщині затримали російського агента, який розвідував позиції української ППО на сході, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного та східного фронтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"У ході спецоперації у Дніпропетровській області затримано російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він мав передати своєму "куратору" через заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку. За однією з версій, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення ракетних ударів або проведення диверсій - щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

При цьому нагадаємо, що днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область. Встановлено, що зрадник був завербований представником спецслужб рф для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

