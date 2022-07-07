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Монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією знесли у Переяславі, - голова Київської ОВА Кулеба. ФОТО

У місті Переяслав знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами мова йти не може", - йдеться в повідомленні.

Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

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Монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією знесли у Переяславі, - голова Київської ОВА Кулеба 01

Монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією знесли у Переяславі, - голова Київської ОВА Кулеба 02

Автор: 

пам’ятник (928) Переяслав-Хмельницький (49) знесення (104) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+27
"Воз'єднання?! Двадцять четверта війна московії проти українців. Мілліони загублених душ українців від цих "воз'єднань". Тільки стіна висотою 12 м і все те, що за стіною засипати хлорним вапном, а зверху забетонувати. Крапка.
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07.07.2022 10:13
+25
Этот монумент раздолбать на щебень! Что б никогда не было поползновения восстановить!
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07.07.2022 10:14
+25
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07.07.2022 10:55
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Чудово, геть таку "дружбу" з теренів України!!!
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07.07.2022 10:10 Відповісти
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07.07.2022 10:54 Відповісти
"Воз'єднання?! Двадцять четверта війна московії проти українців. Мілліони загублених душ українців від цих "воз'єднань". Тільки стіна висотою 12 м і все те, що за стіною засипати хлорним вапном, а зверху забетонувати. Крапка.
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07.07.2022 10:13 Відповісти
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07.07.2022 10:56 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2
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08.07.2022 08:48 Відповісти
Этот монумент раздолбать на щебень! Что б никогда не было поползновения восстановить!
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07.07.2022 10:14 Відповісти
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07.07.2022 10:55 Відповісти
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07.07.2022 10:57 Відповісти
Та нема у них "будущего"... Стерти з лиця Матінки-Землі ! Аби й пороху не залишилося.
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07.07.2022 11:28 Відповісти
Оце тільки зараз⁉️😡
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07.07.2022 10:38 Відповісти
та тільки вчора краєзнавці випадково знайшли.
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07.07.2022 10:49 Відповісти
Ніякого воззєднання не було.
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07.07.2022 10:43 Відповісти
Пам"ятника Шолом-Алейхему у Переяславі досі немає. Та й інших видатних осіб у місті народилося чимало
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07.07.2022 10:48 Відповісти
А чому ще не в 2014 році??? На що чекали? Чи може війни не було з вонючими москалями???
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07.07.2022 11:15 Відповісти
В Одессе пора снести памятник немецкой шлюхе Катьке...
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07.07.2022 11:42 Відповісти
Поставить у муниципального туалета - пусть рукой показывает направление к нему. 👉
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07.07.2022 14:01 Відповісти
і хмельницького туди ж.
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07.07.2022 11:58 Відповісти
"воз,єднанння" ніколи не було, був договір взаємодопомоги й військової підтримки двух рівноправних суб,єктів, за який Богдан ще й сріблом заплатив... договір закінчився, а кацапня з України не вийшла...пішла в хід звичайна брехня й фальсифікація, щоб об,яснити окупацію України... зараз ніяких договорів з кацапами немає, зато є таж сама брехня(кацап не міняється)... в кацапських архівах Договор України з московією є, але свинособаки не бажають його показати й оприлюднити... там ніяким "воз,єднанням" і не смердить....
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07.07.2022 12:15 Відповісти
до речі, кацапи не хочуть договір показувати, ок. потрібно стверджувати, що ніякого й договору не було(або те, що вигідно), то також придумана кацапами брехня. і пашлі мацковські свинособаки нах!
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07.07.2022 12:19 Відповісти
Тамбовські вовки їм друзі...
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07.07.2022 12:48 Відповісти
давно пора!Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо оддав Україну москолям поганим'
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07.07.2022 13:16 Відповісти
Возз'єднання.

Як це нагадує Возз'єднання московії та Новгородської республіки... Все таки до творчості ці гобліни не здатні.

Хто не знає перед окупацією України московія окупувала Новгород. При чому тоді в московії при владі не було ще ніяких німецьких родів (на руїнах тартарії німці імперію ще не створили) і московити діяли вільно, а саме вирізали всіх місцевих жителів разом із їх жінками та дітьми, яких багато днів згідно літописів масово топили та вбивали. А потім ще на протязі 100 років новгородські землі московити чистили від місцевих жителів. В історіографії російської імперії це зветься "війна за об'єднання" та "новгородські погроми".

Україні на фоні новгородців більше пощастило. Після програшу Тартарії та розбиття її військ у війні із європейцями було вирішено асимілювати московитів, щоб раз і назавжди закрити проблему гоблінської орди. Як наслідок появилась "російська імперія". Столицею якої зробили побудоване європейцями європейське місто Санкт-Петербург (тому не дивуйтесь що в назві у нього німецьке слово "бург", та й взагалі "санкт"...) А так як для імперії треба велику історію, єдину мову, єдину релігію та інше, і приписування собі статуса третього риму виглядало на міжнародній арені смішно, то німці умовили Київський патріархат переїхати (віджали) історію Русі та русинів (так багато для кого буде відкриттям але власна назва згідно всіх літописів ніякі не русичі чи русские, а русини)... І ось "третій рим" став "россією" з россійським язиком. І на його престол сіли німецькі роди які вклались в створення цієї імперії.
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07.07.2022 20:11 Відповісти
Пропоную на його місце поставити "Пам'ятник 300 ліття створення Першої Демократичної Конституції Пилипом Орликом".

На фоні орди це виглядатиме круто, бо показуватиме що у нас демократія появилась ще до того як у них імперський устрій з його рабством, сервами, списками про ранги та інше. Це демонструватиме наскільки сильно вони відстають у розвитку.
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07.07.2022 20:18 Відповісти
 
 