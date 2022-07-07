Монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією знесли у Переяславі, - голова Київської ОВА Кулеба. ФОТО

У місті Переяслав знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.



"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами мова йти не може", - йдеться в повідомленні.



Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

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