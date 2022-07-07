Монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією знесли у Переяславі, - голова Київської ОВА Кулеба. ФОТО
У місті Переяслав знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами мова йти не може", - йдеться в повідомленні.
Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.
Топ коментарі
+27 Амандрапапупа
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+25 Gregory Mihelson
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Як це нагадує Возз'єднання московії та Новгородської республіки... Все таки до творчості ці гобліни не здатні.
Хто не знає перед окупацією України московія окупувала Новгород. При чому тоді в московії при владі не було ще ніяких німецьких родів (на руїнах тартарії німці імперію ще не створили) і московити діяли вільно, а саме вирізали всіх місцевих жителів разом із їх жінками та дітьми, яких багато днів згідно літописів масово топили та вбивали. А потім ще на протязі 100 років новгородські землі московити чистили від місцевих жителів. В історіографії російської імперії це зветься "війна за об'єднання" та "новгородські погроми".
Україні на фоні новгородців більше пощастило. Після програшу Тартарії та розбиття її військ у війні із європейцями було вирішено асимілювати московитів, щоб раз і назавжди закрити проблему гоблінської орди. Як наслідок появилась "російська імперія". Столицею якої зробили побудоване європейцями європейське місто Санкт-Петербург (тому не дивуйтесь що в назві у нього німецьке слово "бург", та й взагалі "санкт"...) А так як для імперії треба велику історію, єдину мову, єдину релігію та інше, і приписування собі статуса третього риму виглядало на міжнародній арені смішно, то німці умовили Київський патріархат переїхати (віджали) історію Русі та русинів (так багато для кого буде відкриттям але власна назва згідно всіх літописів ніякі не русичі чи русские, а русини)... І ось "третій рим" став "россією" з россійським язиком. І на його престол сіли німецькі роди які вклались в створення цієї імперії.
На фоні орди це виглядатиме круто, бо показуватиме що у нас демократія появилась ще до того як у них імперський устрій з його рабством, сервами, списками про ранги та інше. Це демонструватиме наскільки сильно вони відстають у розвитку.