У Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста, - міська рада. ФОТО

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста. Зокрема, оригінали картин Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Російські окупанти вивезли з міста усі цінні експонати. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні. Краєзнавчий та Художній музеї залишилися без своїх колекцій, які є культурним спадком міста та регіону. А самі установи знищили", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати.

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"Так само понад 75 років тому діяли нацисти. Грабували музеї та вивозили до себе", - додали у міській раді.