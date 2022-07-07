У Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста, - міська рада. ФОТО
У тимчасово окупованому РФ Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста. Зокрема, оригінали картин Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
"Російські окупанти вивезли з міста усі цінні експонати. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні. Краєзнавчий та Художній музеї залишилися без своїх колекцій, які є культурним спадком міста та регіону. А самі установи знищили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати.
"Так само понад 75 років тому діяли нацисти. Грабували музеї та вивозили до себе", - додали у міській раді.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар07.07.2022 10:51
+12 Valter Valter
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+9 barrakud2 #521214
показати весь коментар07.07.2022 10:54
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