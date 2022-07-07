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У Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста, - міська рада. ФОТО

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста. Зокрема, оригінали картин Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

У Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста, - міська рада 01

"Російські окупанти вивезли з міста усі цінні експонати. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні. Краєзнавчий та Художній музеї залишилися без своїх колекцій, які є культурним спадком міста та регіону. А самі установи знищили", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати.

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"Так само понад 75 років тому діяли нацисти. Грабували музеї та вивозили до себе", - додали у міській раді.

Маріуполь (3228) музей (441) пограбування (576)


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Топ коментарі
+15
А наш Ткаченко , міністр, не вивіз.
Тому що переймався іншими питаннями.
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07.07.2022 10:51
+12
Они Мрiю оставили окупантам. А вы про какие то картины
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07.07.2022 10:58
+9
Все це давно відомо, але в мене не це викликає обурення. В мене питання до Вови й Ко. Якого хєра, знаючи наперед про агресію, хоча б самі цінні експонати заздалегідь не вивезли подалі до тилу? Я не тільки за Маріуполь пишу. Ця картина спостерігається на усіх захоплених територіях. До того ж ми всі чудово знаємо, що цапи ніколи нічого не повертали й не повернуть.
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07.07.2022 10:54
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І хто ж таке вже колись робив?
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07.07.2022 10:43 Відповісти
сталин и шо? чо, он хотя бы "горит вечно"? нет конечно, а дебилы верят - одни шо он "горит", вторые что онвялик
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07.07.2022 10:59 Відповісти
Да какая разница на каком языге разгаваривать. Вы нипанимаете. Это они асвабаждают жителей бимбаса от разного западного барахла которое будет мешать им впитывать прелести рузгого мира. Хорошо что мы дороги хорошие построили на бимбасе. Теперь эти музейные экспонаты как и наше зерно доедут на Рашку в целости и сохранности.
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07.07.2022 10:45 Відповісти
Самое смешное, что они обносят краеведческий музей. Там нет никаких дорогостоящих экспонатов и ценные они только для истории края.
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07.07.2022 11:51 Відповісти
Вывозят уже лет 400...если не больше..
Крыса мавзолейна сам казав...
А мы Цап-царап...
Потому и зовут вас кацапсины...
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07.07.2022 10:49 Відповісти
Все це давно відомо, але в мене не це викликає обурення. В мене питання до Вови й Ко. Якого хєра, знаючи наперед про агресію, хоча б самі цінні експонати заздалегідь не вивезли подалі до тилу? Я не тільки за Маріуполь пишу. Ця картина спостерігається на усіх захоплених територіях. До того ж ми всі чудово знаємо, що цапи ніколи нічого не повертали й не повернуть.
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07.07.2022 10:54 Відповісти
Потому что они некомпетентные импотенты, которые хороши только в пиаре. Видосики записывать, платить за джинсу журналистам 200 баксов, нагонять ботофермы.
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07.07.2022 10:59 Відповісти
Нацизм, рашизм-какая разница
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07.07.2022 10:50 Відповісти
А наш Ткаченко , міністр, не вивіз.
Тому що переймався іншими питаннями.
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07.07.2022 10:51 Відповісти

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07.07.2022 11:16 Відповісти
От же міська рада! То що люди не хотіли, не могли евакуюватись - зрозуміло, але ж цінності, картини й т.п. могли вивезти!! Знали ж що мародерять! Чи оркам на сувеніри оставили?
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07.07.2022 10:54 Відповісти
не на часі (с)
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07.07.2022 10:55 Відповісти
Они Мрiю оставили окупантам. А вы про какие то картины
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07.07.2022 10:58 Відповісти
Люди не нехотели, люди не могли. Нам сначала рассказывали про злость в глазах военных, про дрожи нужные для выпечки хлеба, а через два дня город уже был в кольце и обстреливать начали не только левый берег и Сартану, но и центр города. Люди сами метались по всему городу, чтобы выбраться, но везде по городу шли бои и выйти было нельзя. Эвакуироваться заранее смог только мэр. Что уж тут говорить про все остальное. Нас в Мариуполе просто бросили: и военных и цивильных.
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07.07.2022 11:49 Відповісти
То фігня. Головне що вкрали фонтан по якому бігав клоун.
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07.07.2022 10:54 Відповісти
Ну, ти прав, по ******* дорогах експонати не доїхали б. Усім тоді б користь... Узагалі б перед війною треба було усі дороги поруйнувати, мости у повітря повисаджувати, експонати у музеях понищити, НУ ЩЕ Й СОФІЮ висадити у повітря? ВИ хоч себе чуєте, чи параша заставляє муть нести?
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07.07.2022 10:57 Відповісти
Мощи князя Ярослава Мудрого скомуниздили из Киева летом 1966 года...якобы для научного исследования и установления идентичности Великого Князя Киевской Руси...
Псы моцкальские...ордынцы зачуханные...
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07.07.2022 10:57 Відповісти
Надо уточнить: все это благодаря бездарной продажной власти, для которой национальное достояние Украины ничего не значит. А местная власть в Донбассе почти вся состояла из убюдков-рыгов, которые только и ждали сдачи города.
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07.07.2022 10:58 Відповісти
Будьте об'єктивними: для мудрого нарiду "національне надбання України теж нічого не означає"
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07.07.2022 11:08 Відповісти
Треба буде повертати… кров'ю і харками кацапськими повертати…
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07.07.2022 11:01 Відповісти
Оце і все, що треба знати про «русскую культуру»!
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07.07.2022 11:02 Відповісти
Культура на РабZee ...дешовая пятиконечная попса и Владимирский ГУЛАГ

Типа централ...
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07.07.2022 11:06 Відповісти
Крадіжка чужої культури і історії задокументована!
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07.07.2022 11:34 Відповісти
Питання, де був мер міста напередодні війни? Всім по Україні на місцях був наказ готуватись. До нього взагалі багато питань. Чому не вивіз цінні експонати з міста? Чому не підготував бомбосховищ,люди ховались в драмтеатрі. Звісно винні у війні кацапи,але ж можна було хоч трохи підготуватись.
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07.07.2022 11:46 Відповісти
Мэр, чуть ли не 24 числа покинул город. Говорил что на него покушение было уготовано. Потом пока ещё был свет и интернет, несколько дней, вешал что ситуация контролируемая и все. Сам мэр в больших антагонизмах с опзж. У них конфликты постоянные были. Кто там кому мешал не знаю, я обычный гражданин, без доступа к такой информации.
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07.07.2022 12:24 Відповісти
Вони дістались окупантам, бо Боневтік, будучи попередженим ще за рік до кацапського наступу, не хотів, щоб через вивіз експонатів почалась паніка і постраждала економіка "велике крадівництво".
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07.07.2022 11:49 Відповісти
Вони і лізуть в Україну за історією. Без України їхня історія: фіно-угри (якими вони ой як не ******* бути), та Золота орда (яку навіть згадувати не *******). Усі європейські процеси (а московити жах як хочуть бути європейцями) - усе в Україні. Колонії давних греків, римлян, Візантії, готи, скіфи, сармати, кельти, королі та лицарі. Ну й звісно Русь та батькивщина слов'ян. Все це в Україні, а не на московських болотах.
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07.07.2022 12:00 Відповісти
что помешало украинской власти вовремя эвакуировать ценности и кто за это должен нести ответственность?
если не проводилось расследовпние и никто не понес ответсвенности, значит это сговор
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07.07.2022 12:37 Відповісти
Когось розстріляють за сдачу цінностей?
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07.07.2022 13:20 Відповісти
Вчіться як треба діяти.
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07.07.2022 20:26 Відповісти
 
 