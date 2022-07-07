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Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція. ФОТО

Поліція задокументувала 28 ворожих ударів у 16 населених пунктах. Росіяни обстріляли населення ракетами ЗРК "С-300", РЗСВ "Ураган", "Град", артилерією й танками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції.

Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 01

"Під вогнем опинилися міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Желанне, села Весела Долина, Калинове, Карлівка, Карпівка, Кліщіївка, Кодема, Ласточкине, Максимільянівка, Нетайлове, Первомайське, Соловйове", - йдеться у повідомленні.

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Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з них 4 багатоквартирні, школа, дитячий садок, технікум, коледж, лікарня, центр надання соцпослуг, адмінбудівля, трансформатор, поля з пшеницею.

Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 02
Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 03

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Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 04
Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 05
Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 06
Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 07

Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 08

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Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція 09

обстріл (28435) Нацполіція (15163) Донецька область (8447)


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07.07.2022 11:28 Відповісти
Ось так несуть варвари 21 соліття "русский мир",руйнують і знищують наші міста і вбивають мирне населення ,ей є ще любителі "русского мира" ?
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07.07.2022 12:22 Відповісти
 
 