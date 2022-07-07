Росіяни завдали 28 ударів по Донеччині за добу. Серед загиблих дитина, - Нацполіція. ФОТО
Поліція задокументувала 28 ворожих ударів у 16 населених пунктах. Росіяни обстріляли населення ракетами ЗРК "С-300", РЗСВ "Ураган", "Град", артилерією й танками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції.
"Під вогнем опинилися міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Желанне, села Весела Долина, Калинове, Карлівка, Карпівка, Кліщіївка, Кодема, Ласточкине, Максимільянівка, Нетайлове, Первомайське, Соловйове", - йдеться у повідомленні.
Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з них 4 багатоквартирні, школа, дитячий садок, технікум, коледж, лікарня, центр надання соцпослуг, адмінбудівля, трансформатор, поля з пшеницею.
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Чайка Київ
показати весь коментар07.07.2022 11:28 Відповісти Мені подобається 0
Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар07.07.2022 12:22 Відповісти Мені подобається 0
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