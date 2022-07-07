На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн. ФОТОрепортаж
Контрабандисти везли в автобусі понад 2800 телефонів, планшетів, ноутбуків та годинників.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Авто перетнуло кордон і в’їхало на територію України через КПП "Лужанка". Водій обрав "зелений коридор", вказавши, що в нього відсутні товари для декларування. І безперешкодно виїхав із зони митного контролю, не сплативши мито.
Правоохоронці виявили мікроавтобус і відкрили провадження за статтями про ухилення від сплати податків і зборів та підроблення документів. Також розслідують можливе зловживання службовим становищем працівниками Закарпатської митниці.
Всю техніку та сам мікроавтобус суддя заарештував.
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