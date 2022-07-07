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На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн. ФОТОрепортаж

Контрабандисти везли в автобусі понад 2800 телефонів, планшетів, ноутбуків та годинників.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Авто перетнуло кордон і в’їхало на територію України через КПП "Лужанка". Водій обрав "зелений коридор", вказавши, що в нього відсутні товари для декларування. І безперешкодно виїхав із зони митного контролю, не сплативши мито.

Правоохоронці виявили мікроавтобус і відкрили провадження за статтями про ухилення від сплати податків і зборів та підроблення документів. Також розслідують можливе зловживання службовим становищем працівниками Закарпатської митниці.

Також читайте: Громадянин України намагався вивезти в Румунію готівкової валюти на 17 млн грн, - Держмитслужба. ФОТО

Всю техніку та сам мікроавтобус суддя заарештував.

На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн 01
На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн 02
На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн 03
На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн 04
На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн 05
На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн 06

Автор: 

Угорщина (2276) кордон (4765) контрабанда (1823) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+8
Нехай роздадуть все військовим, хоч чимось УГорщина допоможе
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07.07.2022 12:07
+4
Как же тут без таможенников? Без таможни ну никак нельзя!
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07.07.2022 12:09
+3
Яблука заблюрили навіщо? Тут і сліпому зрозуміло, що на фото макбуки та айфони.
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07.07.2022 12:00
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Яблука заблюрили навіщо? Тут і сліпому зрозуміло, що на фото макбуки та айфони.
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07.07.2022 12:00 Відповісти
Только не говорите, что из этих "яблок" сделают джем.
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07.07.2022 12:01 Відповісти
Кому війна,а кому і мати рідна...
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07.07.2022 12:04 Відповісти
Нехай роздадуть все військовим, хоч чимось УГорщина допоможе
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07.07.2022 12:07 Відповісти
і застосовувати термін з дією ""при спробі втечі""
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07.07.2022 13:29 Відповісти
Как же тут без таможенников? Без таможни ну никак нельзя!
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07.07.2022 12:09 Відповісти
не захотел делиться, баран...
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07.07.2022 12:11 Відповісти
Якщо з усіма ділитись то краще везти легально.
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07.07.2022 12:24 Відповісти
Если каждому давать - поломается кровать (жіноча мудрість)
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07.07.2022 13:38 Відповісти
Там на митниці хабар мав багато нулів
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07.07.2022 12:27 Відповісти
осторожно, работает избирательное правосудие!
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07.07.2022 12:31 Відповісти
то була гумдопомога
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07.07.2022 12:32 Відповісти
Майфони мабуть це обманний маневр для того щоб пропустити автобус набагато важливіший який їхав позаду нього.
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07.07.2022 12:35 Відповісти
мусора місцеві, отже митнюки з ними не поділилися.
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07.07.2022 12:39 Відповісти
От же сволочі, прям стая закадичних друзєй.
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07.07.2022 22:03 Відповісти
прокуратура уже тоже на митници)) такого ******* нет нигде в мире - сбу, прокуратура, полиция,набу и сама митниця - а контрабанда течет рекой, нацгвардию и ЗСУ еще туда пришлите придурки
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07.07.2022 12:46 Відповісти
Так то ж кацапам. От злі Ви і це хорошо, і правильно. А і за суддею приглянути потрібно.
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07.07.2022 13:33 Відповісти
На святе посягнули! На "котлєтино"! Він там грудьми стояв! Пулі свістєлі, а він стояв! За що й "стєчкіна" заробив.
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07.07.2022 16:48 Відповісти
А где же погранцы? Почему их нет на фото? Неужеле не досматривали бусик?
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07.07.2022 21:08 Відповісти
Форінти перераховували, а потім на кучки розкладали-ділили.
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07.07.2022 22:05 Відповісти
 
 