На кордоні з Угорщиною затримали контрабанду техніки на $2,4 млн. ФОТОрепортаж

Контрабандисти везли в автобусі понад 2800 телефонів, планшетів, ноутбуків та годинників.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Авто перетнуло кордон і в’їхало на територію України через КПП "Лужанка". Водій обрав "зелений коридор", вказавши, що в нього відсутні товари для декларування. І безперешкодно виїхав із зони митного контролю, не сплативши мито.

Правоохоронці виявили мікроавтобус і відкрили провадження за статтями про ухилення від сплати податків і зборів та підроблення документів. Також розслідують можливе зловживання службовим становищем працівниками Закарпатської митниці.

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Всю техніку та сам мікроавтобус суддя заарештував.











