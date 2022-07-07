Рашисти з РСЗВ обстріляли Слов'янськ. Є поранені, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 липня, російські окупаційні війська в черговий раз вдарили по Слов'янську Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"У Слов'янську знову обстріли! І знову РСЗВ завдали удару по мкр-нам Лісний та Словкурорт. Є поранені", - йдеться у повідомленні.
Міський голова закликав жителів без нагальної потреби не виходити на вулицю.
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