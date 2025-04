Волонтери купують 11 бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ: Потрібно зібрати 45 млн грн. ФОТОрепортаж

Волонтери збирають кошти на купівлю 11 бойових машин MLS SHIELD для Десантно-штурмомих військ.

Про це у Facebook повідомив журналіст Віталій Гайдукевич, передає Цензор.НЕТ.

"ГО Справа Громад три місяці готувала цей проєкт. Ліцензії, міжурядові угоди і дозволи. Задіяні були Генштаб, Міноборони, відповідні італійські структури. Тепер ми можемо показати Вам результат. 11 бойових машин MLS SHIELD. Це не просто бронемобілі. Це машини для особливого батальйону. І кожна із них матиме своє ім'я - свого супергероя. На дорогу війни проти Імперії зла виходять Hulk, Spider-man, Wolverine, Тhor, Punisher, Iron man, Captain America, Deadpool, Ghost Rider, Rocket Raccoon, Venom. ... Сорок п'ять мільйонів гривень збирає Справа Громад. 50 мільйонів гривень задатку вже вніс Фонд Порошенка . Потрібно ще 45 - це ми разом", - розповів він.

За його словами, необхідно зібрати 45 млн грн.

Реквізити для допомоги:

ПБ: 5169 3305 2068 6400

Інші: 5375 4115 0177 8331

Або: https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq

Або переказ на:

ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

IBAN рахунок: UA193052990000026002016226051

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

PayPal: [email protected]

WU / MG: ANTONINA BUZILO

SWIFT перекази:

Account owner: Solidarna Sprava Hromad

PLN - IBAN: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525

CAD - IBAN: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533

EUR - IBAN: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541

USD - IBAN: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

Bank SWIFT Code: BPKOPLPW

Name of the Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Bank’s address: ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw

Bank’s country: Poland

Криптовалюти:

USDT (TRC20)

THXQSYA2s1bKRBgqQaPjgHqW77834GmuDX

BTC (Bitcoin)

18YKHeM5MmGFNZhbrvsaoT7WsE3PJxjFXd

ETH (ERC20)

0xba65e794d8aec422d0d71cce1095c63da579e144

Також читайте: Литва виділяє Україні ще €10 мільйонів на відновлення