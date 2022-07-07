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Волонтери купують 11 бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ: Потрібно зібрати 45 млн грн. ФОТОрепортаж

Волонтери збирають кошти на купівлю 11 бойових машин MLS SHIELD для Десантно-штурмомих військ.

Про це у Facebook повідомив журналіст Віталій Гайдукевич, передає Цензор.НЕТ.

"ГО Справа Громад три місяці готувала цей проєкт. Ліцензії, міжурядові угоди і дозволи. Задіяні були Генштаб, Міноборони, відповідні італійські структури. Тепер ми можемо показати Вам результат. 11 бойових машин MLS SHIELD. Це не просто бронемобілі. Це машини для особливого батальйону. І кожна із них матиме своє ім'я - свого супергероя. На дорогу війни проти Імперії зла виходять Hulk, Spider-man, Wolverine, Тhor, Punisher, Iron man, Captain America, Deadpool, Ghost Rider, Rocket Raccoon, Venom. ... Сорок п'ять мільйонів гривень збирає Справа Громад. 50 мільйонів гривень задатку вже вніс Фонд Порошенка . Потрібно ще 45 - це ми разом", - розповів він.

За його словами, необхідно зібрати 45 млн грн. 

Реквізити для допомоги:

ПБ: 5169 3305 2068 6400

Інші: 5375 4115 0177 8331

Або: https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq

Або переказ на:

ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

IBAN рахунок: UA193052990000026002016226051

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PayPal: [email protected]

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Волонтери купують 11 бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ: Потрібно зібрати 45 млн грн 01
Волонтери купують 11 бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ: Потрібно зібрати 45 млн грн 02
Волонтери купують 11 бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ: Потрібно зібрати 45 млн грн 03
Волонтери купують 11 бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ: Потрібно зібрати 45 млн грн 04

Автор: 

допомога (8341) Десантно-штурмові війська (220)


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Топ коментарі
+21
Бутусівці, а слабО все ж написати, що 50 млн фонд Порошенка ВЖЕ вніс? Чи заборона його прізвища? А 45 млн треба назбирати ЩЕ, крім тих 50-ти.
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07.07.2022 12:28
+21
не "якобы" а реально сплатив. Це постійна співпраця Порошенко з ГО "Справа Громад". До кожної гривні зібраної ГО, Порошенко додає щє одну .
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07.07.2022 12:30
+16
А де згадування у статті, що фонд Петра Порошенко сплачує 50% вартості, а 45000000 грн, що лишились має зібрати громадскість...
Новина гарна, а стаття куца, потім у головах буде що збирали всім світом, а Порох наче тільки піарився...
Автор!
Виправся!
Контракт на 90 млн. і половину вже заплатив Порох!
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07.07.2022 12:49
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)))) ... за эти же машины порошеннко якобы уже 50 млн дал аванс ...
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07.07.2022 12:24 Відповісти
Ви думаєте, що тих машин, які оплатив Порошенко, вичюстачить на все військо?
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07.07.2022 12:28 Відповісти
а ви статтю читали? "Це машини для особливого батальйону. "
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07.07.2022 12:33 Відповісти
А "особливий батальйон" - то армія інопланетян, а не українська. Правда?
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07.07.2022 12:37 Відповісти
это да, жалкие потуги с этими Shield'ами, Leyland'ами, пикапами, оптоэлектронными станциями наблюдения, брониками, касками, терминалами Старлинка, харрисами, тепловизорами, коптерами Autel EVO, генераторами, пулемётами, планшетами и прочей тактической мелочью... нихера на військо не вистачіть. Без помощи 95 квартала не вытянем. Пусть кошевой у себя на жопе набьёт призыв донатить на ЗСУ, хотя эстетичнее, если его жена на сиськах это сделает. Тогда точно вистачить.
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07.07.2022 13:03 Відповісти
Текст "Все на борт!" лучше подойдет).
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07.07.2022 13:23 Відповісти
не "якобы" а реально сплатив. Це постійна співпраця Порошенко з ГО "Справа Громад". До кожної гривні зібраної ГО, Порошенко додає щє одну .
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07.07.2022 12:30 Відповісти
ГО "Справа громад" створена партією Порошенка і фінансується самим Порошенком. Він що сам з собою співпрацює? Таке враження, що він це робить в тому числі і для піару. Хоча молодець, що допомагає армії.
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07.07.2022 12:51 Відповісти
бігом в податкову з цими відомостями!
А, нє, краще - до бенедіктової зі скаргою та відповідними документами!

Ну, чого ще на старті?
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07.07.2022 13:00 Відповісти
Якими відомостями, якою скаргою? Порошенко нічого не порушує.
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07.07.2022 13:04 Відповісти
антиолігархічний закон - хоча би?
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08.07.2022 09:35 Відповісти
его на этом фоне показывать нельзя, поэтому из кадра выгнали всех.
Вообще, это запрещено показывать
https://www.youtube.com/watch?v=5JcfTgr3-IA
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07.07.2022 12:30 Відповісти
Ви такі ж цинічні, як і зелена влада. 😊Ви в курсі, що активи Порошенка зелень заарештувала? Так що звиняйте, Порошенко не може оплачувати все, що потрібно армії.
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07.07.2022 12:34 Відповісти
Бутусівці, а слабО все ж написати, що 50 млн фонд Порошенка ВЖЕ вніс? Чи заборона його прізвища? А 45 млн треба назбирати ЩЕ, крім тих 50-ти.
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07.07.2022 12:28 Відповісти
50 мільйонів гривень задатку вже вніс Фонд Порошенка Джерело:
Чи тобi повилазило? А это шо?
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07.07.2022 14:43 Відповісти
Idiot. Ty idiot
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07.07.2022 19:04 Відповісти
Так,а хіба не "Гетьман"самопроголошений купив їх?Особисто зранку бачив їх рекламу на каналі Прямий.
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07.07.2022 12:28 Відповісти
а що, в *ОПі опозиційні проукраїнські телеканали також дивляться?
Так дайте можливість дивитися всім на Т2
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07.07.2022 12:36 Відповісти
Прочитай коментарі вище, ботяра зелена. 😁 Ьотокрім метдички біоьше нічого не читаєш!
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07.07.2022 12:36 Відповісти
То особисто перейдіть за наведеним посиланням у Facebook.
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07.07.2022 12:40 Відповісти
Гетьман самопроголошений? Правда?
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07.07.2022 13:19 Відповісти
А мог бы только патриотическую татуировку сделать, правда? .....
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07.07.2022 13:31 Відповісти
нема відомостей в інфі, що там Порох причетний - то й коментів катма
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07.07.2022 12:33 Відповісти
Зате незримо присутній подоляківський наратив - нічого доброго про Порошенка і ЄС.
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07.07.2022 12:40 Відповісти
саме цікаве, що ця інфа вже була на Цензорі. Ось вона:


Але вона з Порохом була, там коментів куди більше
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07.07.2022 12:45 Відповісти
Да,была,но там подавалось,что техника уже куплена.
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07.07.2022 21:26 Відповісти
Да, правда - куплена: в розстрочку. Аванс заплатив фонд Порошенка. Тепер волонтери шукають свою половину, щоб сплатити тіло розстрочки. Ти хоч читати навчись.
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08.07.2022 09:37 Відповісти
Поднадоели. Мы тут о восстановлении Украины решаем, по миру мотаемся, бабло клянчим, а эти со своими бронемашинами..
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07.07.2022 12:38 Відповісти
крутые машинки...
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07.07.2022 12:42 Відповісти
це такі порядки у Цукерберга?
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07.07.2022 12:50 Відповісти
может согрешила когда за бойко голосовала
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07.07.2022 13:44 Відповісти
Підтримую і морально, і фізично,і матеріально! 👍💪✌️ Але є одне "але" - де ж держава???
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07.07.2022 12:48 Відповісти
Як де? Держава, ми, піклуємось про те, щоб зЕ-бенені офшори "великого крадівництва" не припиняли поповнюватись.
04.07.2022
https://biz.censor.net/news/3351972/kabmin_vydilyv_59_milyarda_na_remont_dorig
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07.07.2022 13:33 Відповісти
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07.07.2022 14:08 Відповісти
А де згадування у статті, що фонд Петра Порошенко сплачує 50% вартості, а 45000000 грн, що лишились має зібрати громадскість...
Новина гарна, а стаття куца, потім у головах буде що збирали всім світом, а Порох наче тільки піарився...
Автор!
Виправся!
Контракт на 90 млн. і половину вже заплатив Порох!
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07.07.2022 12:49 Відповісти
Це, мабуть, писати не кошерно...
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07.07.2022 12:52 Відповісти
да задолбали идет война и все для фронта нет тут срачи а вот Порох купил а вот притула купил а вот хватит друг друга за письки дергать после победы будете срать
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07.07.2022 12:52 Відповісти
ты бы тоже до Победы подождал с этим...
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07.07.2022 12:54 Відповісти
що ... та навіть не купив ... що корисного для фронту порішав твій зелох?
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07.07.2022 12:55 Відповісти
Доживи до перемоги! Чи дуже впевнений?!
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07.07.2022 13:07 Відповісти
це круто
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07.07.2022 12:54 Відповісти
Круті волонтери.
А що ж держава, нахєр тоді утримувати свору чиновників, які здатні лиш красти з бюджету.
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07.07.2022 13:07 Відповісти
Згоден, витрати на "охвіс пердезнта" хтось знає? На єрмаків, подляків, татарових, прости господи, арахамій та безуглих? Та й на самого боневтіка з охороною, жратвою, утриманням лєнкі? Хтось рахував, скільки це коштує країні, що стікає кров'ю??
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07.07.2022 13:15 Відповісти
Так, зелений кабан розжирів в бункері, поки прості громадяни виносять на своїх плечах весь тягар війни.
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07.07.2022 14:03 Відповісти
А чим займається ЗЕлене міністерство оборони??? Громадяни вже й на бронетранспортери й на бронікі з касками збирають й на медичне обладнання для шпиталів й на Байрактари... А керівництво ОПи тільки відосікі вміє знімати??? Нах такі керманичі потрібні воюючій країні? Поки ЗСУ воюють, ЗЕлені міністри схоже влаштували собі та керівникам в ОП "канєц епохі бєднасті"... Вован, так хто заробляє на крові???
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07.07.2022 13:15 Відповісти
В посиланні на монобанк видає оплату на фізичну особу, а не фонд, і в призначенні вказано "на акумулятори", варто було б виправити...
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07.07.2022 14:53 Відповісти
Держава витрачає величезні кошти на утримання переселенців, які сидять по школах і не хочуть ні воювати, ні працювати. Якщо самі не знаходять собі роботу, то треба завантажувати їх суспільно корисними справами.
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07.07.2022 14:58 Відповісти
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Петров

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=%2CO%2CP-R 22 ч. ·

Ось знаєте друзі, відверто кажучи, я заздрю тому підрозділу, який в решті решт отримає ці бронеавтомобілі. А так, як це точно буде десант, то можна сказати, що я тихесенько заздрю десантно-штурмовим військам ЗСУ. Ви ж тільки нікому, добре?)

Будь яка техніка чи зброя, потребують прямих рук. І відповідно я впеневний, що наша десантура вже знає, як вони будуть використовувати ці броньовики з максимальною вигодою для себе. Та в той же час, як створити максимум головної болі російським окупантам. Окрім цього, одинадцять радіостанцій "Motorola", вже чекають, коли їх встановлять на бронеавтомобілі. До речі! За раціі ми ще винні грошей, «как земля колхозу», але люди, які привезли їх нам, погодились трохи почекати.

Я цілком розумію, що швидко зібрати 45 мільйонів гривен, щоби сплатити другу половину суми (нагадаю, що першу перерахував https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=-]K-R Петро Порошенко ), то дуже важке завдання. Але… Хто обіцяв, що буде легко?

І ось тому, я знов прошу допомогти закрити це питання! Якщо не ми, тоді хто?

Є можливість допомогти фінансово? https://www.facebook.com/sprava.gromad/?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=kK-R ГО Справа Громад », дякуватиме вам дуже! Але не забувайте зробити репост.

Якщо фінансової можливості наразі немає, то нічого страшного! Тоді просто зробить репост, це і буде вашої допомогою цьому проєкту!

p.s. Від себе особисто дякую колективу радіостанції https://www.facebook.com/RadioROKS/?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=kK-R Radio ROKS за те, що підтримали нас інформаційно! А також велика подяка усім інформаційним агенціям, які не стали грати в дивну, негласну гру «повний ігнор вашому проєкту».

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CAD - ****: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533

EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541

USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

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07.07.2022 16:01 Відповісти
А вообще то за любую помощь для войск,спасибо.
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07.07.2022 16:49 Відповісти
 
 