Рашисти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Є жертви, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 7 липня, російські окупаційні війська завдали авіаракетного удару по центральній частині Краматорська Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.
В мережі опубліковано відео з місця обстрілу.
"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - йдеться у повідомленні.
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Там також зазначили, що на польових пунктах триває планове обслуговування бойових машин.