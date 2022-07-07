Рашисти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Є жертви, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 7 липня, російські окупаційні війська завдали авіаракетного удару по центральній частині Краматорська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

В мережі опубліковано відео з місця обстрілу.

"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - йдеться у повідомленні.

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