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Рашисти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Є жертви, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 7 липня, російські окупаційні війська завдали авіаракетного удару по центральній частині Краматорська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

В мережі опубліковано відео з місця обстрілу. 

Рашисти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Є жертви, - мер Гончаренко 01

"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - йдеться у повідомленні.

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Краматорськ (653) Донецька область (8447)


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07.07.2022 13:41 Відповісти
Підори!
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07.07.2022 13:44 Відповісти
не можуть вони завдати вони зараз відпочівають-У РФ оголосили про "відпочинок" для військ в Україні У підрозділах відбуваються заходи щодо поповнення бойових можливостей, пояснили у відомстві Сергія Шойгу.Російські окупаційні війська отримали можливість "відпочити" на території України. Про це повідомляє https://tass.ru/armiya-i-opk/15150167 ТАСС із посиланням на Міноборони РФ у четвер, 7 липня."У підрозділах, які виконували бойові завдання під час "спеціальної військової операції", проходять заходи щодо поповнення бойових можливостей. Військовослужбовцям надано можливість відпочити, отримати листи та посилки з дому", - заявили у військовому відомстві.

Там також зазначили, що на польових пунктах триває планове обслуговування бойових машин.
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07.07.2022 13:45 Відповісти
пдрЫ атакуют из последних, длинных, сил
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07.07.2022 13:48 Відповісти
Значит будут наступать... или уже наступают на город?
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07.07.2022 13:50 Відповісти
так є 9 HIMARS шо не можна бахнути?
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07.07.2022 13:52 Відповісти
Нє, 9 HIMARS то під лічним кантролєм Ze - роблять для нього маленькі перемоги, щоб телемарафон заповнити і рейтинг підтягувати. Вам же сказали що ворог взяв паузу бо у нього не вистачає сил. А тим часом москалі не сьогодні завтра так вїбуть, що з телемарофону нам будуть сцяти в вуха, що ми не очікували удару, бо ***** сказав про паузу і відпочинок. До Залужного і комбригів приставили десятки Zекомісарів - аби часом не залишив купу щебня з вказівником населеного пункту і по серйозному не розгромив ворога на стратегічному напрямку.
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07.07.2022 14:07 Відповісти
Не спішіть з висновками. Існує і така вірогідність, що могли постраждати любителі "срускава міра". Можливо це в якійсь мірі "щеплення" від цієї любові !...
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07.07.2022 15:48 Відповісти
 
 