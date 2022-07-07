УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10627 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 021 7

Затримано інформатора окупантів, який передавав ворогу дані про розташування ЗСУ у Харкові, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік через особисту сторінку в забороненій в Україні соціальній мережі передавав представниці країни-агресора інформацію з координатами розташування особового складу ЗСУ на території Харкова.

"Також за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури стосовно цього чоловіка здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито на держзраді помічника нардепа. Його завербувала ФСБ, - СБУ. ВIДЕО

Затримано інформатора окупантів, який передавав ворогу дані про розташування ЗСУ у Харкові, - Офіс генпрокурора 01

Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП в Харківській області.

Автор: 

армія рф (17346) Харків (5591) шпигунство (990) колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3248)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну чому досі на цьому загривку не зламано жодної бити???
показати весь коментар
07.07.2022 14:21 Відповісти
как-то мне довелось побывать на 18-й зоне Харькова..., там я встретил массу проукраински настроенных крепких парней...., так что у этого демона еще все впереди...... ))
показати весь коментар
07.07.2022 14:33 Відповісти
Знов мерзенна гнида...
показати весь коментар
07.07.2022 14:22 Відповісти
То всього за 4 місяці скільки у Харкові виявили, 2 чи 3?
показати весь коментар
07.07.2022 14:27 Відповісти
а чому це лайно все ще громадянин? коли вже буде інститут негромадянина? задрали вже ці "громадяни" які насправді не можут бути громадянами жодної держави крім рашки.
показати весь коментар
07.07.2022 14:31 Відповісти
Допа шо ли?
показати весь коментар
07.07.2022 14:51 Відповісти
 
 