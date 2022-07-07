Затримано інформатора окупантів, який передавав ворогу дані про розташування ЗСУ у Харкові, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, чоловік через особисту сторінку в забороненій в Україні соціальній мережі передавав представниці країни-агресора інформацію з координатами розташування особового складу ЗСУ на території Харкова.
"Також за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури стосовно цього чоловіка здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.
Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється ГУНП в Харківській області.
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