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Новини Фото Війна
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Удар військ РФ по Степногірську у Запорізькій області: одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено декілька багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли смт. Степногірськ у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна тяжко поранена.

Зазначається, що руйнувань зазнали декілька багатоповерхових будників.

Загалом окупант випустив п’ять снарядів по населеному пункту.

"Одна з ракет влучила в трансформаторну підстанцію. Знеструмлені шість багатоповерхових будинків", - йдеться у повідомленні.

Удар військ РФ по Степногірську у Запорізькій області: одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено декілька багатоповерхівок 01
Удар військ РФ по Степногірську у Запорізькій області: одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено декілька багатоповерхівок 02
Удар військ РФ по Степногірську у Запорізькій області: одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено декілька багатоповерхівок 03
Удар військ РФ по Степногірську у Запорізькій області: одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено декілька багатоповерхівок 04
Удар військ РФ по Степногірську у Запорізькій області: одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено декілька багатоповерхівок 05

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) Запорізька область (3599)


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твари..., карма, не опаздывай...
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07.07.2022 14:42 Відповісти
Не твари а рузкие братья, как они себя называют. Это они называют рузким миром. Убивают и разрушают ради жизни и мира. Ну такая у них логика.
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07.07.2022 14:44 Відповісти
Одна російська родичка казала: Мы к вам прийдем и все будет хорошо Ось прийшли.
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07.07.2022 15:15 Відповісти
Просто бандиты
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07.07.2022 15:29 Відповісти
а якщо ці орки не обстрілялми Степногорськ. Вони були би гарні?
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07.07.2022 17:27 Відповісти
 
 