Удар військ РФ по Степногірську у Запорізькій області: одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено декілька багатоповерхівок. ФОТОрепортаж
Війська РФ обстріляли смт. Степногірськ у Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна тяжко поранена.
Зазначається, що руйнувань зазнали декілька багатоповерхових будників.
Загалом окупант випустив п’ять снарядів по населеному пункту.
"Одна з ракет влучила в трансформаторну підстанцію. Знеструмлені шість багатоповерхових будинків", - йдеться у повідомленні.
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Hanka Panyanka
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