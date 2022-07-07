"Кадыров, где ты прячешься?" - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова. ФОТО

В окупованому Сєверодонецьку партизани розклеїли листівки з посланням до Рамзана Кадирова та його посіпак.

Відповідні фото опублікував в телеграм голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В загарбленому обласному центрі заявили про себе партизани. Містом розклеїли листівки-послання до російських окупантів, а саме для т.з. кадирівців - загарбників з Чечні, які займаються репресіями в тилу і є російським аналогом гестапо", - написав він.

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