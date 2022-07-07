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"Кадыров, где ты прячешься?" - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова. ФОТО

В окупованому Сєверодонецьку партизани розклеїли листівки з посланням до Рамзана Кадирова та його посіпак.

Відповідні фото опублікував в телеграм голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В загарбленому обласному центрі заявили про себе партизани. Містом розклеїли листівки-послання до російських окупантів, а саме для т.з. кадирівців - загарбників з Чечні, які займаються репресіями в тилу і є російським аналогом гестапо", - написав він.

Також читайте: "Х#р вам, а не референдум", - нові написи у Херсоні. ФОТО

Кадыров, где ты прячешься? - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова 01
Кадыров, где ты прячешься? - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова 02
Кадыров, где ты прячешься? - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова 03
Кадыров, где ты прячешься? - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова 04
Кадыров, где ты прячешься? - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова 05
Кадыров, где ты прячешься? - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова 06

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Сєверодонецьк (508) партизани (192) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+12
Да хватит уже скуление разводить.
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07.07.2022 15:02
+10
Нужно просто провести исторические военные аналогии. Убегали кацапы от Мстислава Ударного в 1215, убегали от Ольгерда в 1363, убегали от Острожского в 1530, убегали от Виговського и Гирея в 1659. И с Херсона убегут.😀👍🇺🇦
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07.07.2022 15:10
+7
У кадырки как раз свидание с овцами.
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07.07.2022 15:17
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Жаль зекрыса закатал деньги в асфальт. Так город за городом будут стирать с лица земли, пока до Ужгорода не дойдут. мяса и ракет у них хватит
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07.07.2022 15:00 Відповісти
Да хватит уже скуление разводить.
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07.07.2022 15:02 Відповісти
Мне интересно, как мы Херсон будем отбивать? Такими же методами как кацапы? Методом вызженной земли? Я просто не представляю...
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07.07.2022 15:03 Відповісти
А ты с какой целью интересуешься?
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07.07.2022 15:06 Відповісти
Обойдутся без тебя.
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07.07.2022 15:08 Відповісти
Самым оптимальным способом будет переправиться через Днепр и окружить город не штурмуя его
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07.07.2022 15:09 Відповісти
Там и переправляться не нужно, кацапы на правом берегу в западне, скинуть в Днепр, нехай плывут до Крыма...
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07.07.2022 15:12 Відповісти
Не хочу разводить зраду, но скорее никто ничего освобождать у Боневтика и не собирается. И это завязывай арестовича смотреть, а то как второй так мамкин стратег
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07.07.2022 15:16 Відповісти
Все будет вовремя, не бзди, там кто то Киев за три дня собирался взять, да жидко обгадился...
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07.07.2022 16:14 Відповісти
Нужно просто провести исторические военные аналогии. Убегали кацапы от Мстислава Ударного в 1215, убегали от Ольгерда в 1363, убегали от Острожского в 1530, убегали от Виговського и Гирея в 1659. И с Херсона убегут.😀👍🇺🇦
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07.07.2022 15:10 Відповісти
а с 1215 по 1659 была артилерия, рсзо, авиация и другие прелести нынешних воен?
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07.07.2022 15:14 Відповісти
Не пісяйся! Звільнять так само, як, наприклад, Києвську, Чернігівську й Сумську області.
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07.07.2022 15:54 Відповісти
Ударного?)) Прикольная описка.
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07.07.2022 18:29 Відповісти
Можеш піти добровольцем на фронт, там тобі командир розкаже. А ти вже нам тоді передаси.
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07.07.2022 15:17 Відповісти
Сразу после Кошевого и Пикалова
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07.07.2022 15:19 Відповісти
Усі сцикуни знайшли відмазку "сразу послє Кашєвого".... добре що є ще чоловіки в Україні а то з цими "сразу послє...." рашисти вже були б у Мукачеве. Бо нікуди сцикуни "сразу послє" ніколи не підуть - знайдуть іньшу відмазку "троє вагітних дітей інвалідів треба карміть" чи ще щось.
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07.07.2022 15:41 Відповісти
РюззькаГаварящій- идинахуй.
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08.07.2022 15:34 Відповісти
Дойти то они дойдут, та кто им даст.
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07.07.2022 15:03 Відповісти
довбанувся? про зеасфальтованого - згодна..за інше - мізки купи дятло
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07.07.2022 15:04 Відповісти
Расскажи это жителям Мариуполя, Кременной, Северодонецка и все стертых с лица земли сел и городков. Не нужно себя тешить и успокаивать - война коснется каждого. Если за нас не впишется НАТО нам трызда
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07.07.2022 15:08 Відповісти
свиней тільки ціми уродами не чіпайте..
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07.07.2022 15:01 Відповісти
Поясніть, будь ласка, чайнику, як можна добавити гіфку чи картинку???? Що тільки не намагався )))
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07.07.2022 15:01 Відповісти
Фотохостинг нужно скачать, есть платные есть бесплатные, но там тоже не все так просто, многие сейчас блокируются, и вирусняков нацеплять можно.
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07.07.2022 15:06 Відповісти
Натискуєш квадратик вище біля смайлика, у строку вставляєш URL, зберегти, добавити коментар.
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07.07.2022 15:06 Відповісти
Клацаєш по картинці правою кнопкою миші й вибираєш "Копіювати", а потім у коментах - те ж саме й вибираєш "Вставити".
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07.07.2022 15:57 Відповісти
Загрузи куда-нибудь, и вставь адрес.
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07.07.2022 16:18 Відповісти
Не все так просто. Потрібен фотохостінг, який сприймає цензор. Переважна більшість тих, що я спробував, тут не працюють. Тупо картинка не відображається, хоча на фотохостінгу вона є. Методом тику знайшов робочий варіант:

https://www.linkpicture.com

Тиснете на кнопку "Выбрать файл", знаходите картинку на комп'ютері, чекаєте (буде крутитися коло) та отримуєте посилання. Вам потрібен останній пункт - Прямая ссылка на фото. Копіюєте посилання, на Цензорі натискаєте на іконку з квадратиком (поруч зі смайликом), вставляєте посилання в графу Джерело і натискаєте на кнопку Зберегти. Коли картинка з'явиться у полі коментаря, її можна збільшувати або зменшувати, підтягуючи її за блакитну рамку.

Ось і все ))
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07.07.2022 16:24 Відповісти
У кадырки как раз свидание с овцами.
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07.07.2022 15:17 Відповісти
Якраз у тих краях перебуває марьянка безумна, надамо їй шанс вполювати кадиркіна.
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07.07.2022 15:44 Відповісти
не красіва об,ява,як щоб написали про бутилку і детячий крем,він би клюнув.
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07.07.2022 18:09 Відповісти
Син шолудивого шакала, коли навіть дрібні бачата тримали своє слово! Ти зганьбив свою націю, пращурів,і і взагалі всіх гірських народів. Свиняче вухо!!!
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07.07.2022 20:23 Відповісти
 
 