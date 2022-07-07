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Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі окупантів встановити місцезнаходження бойових позицій українських військ поблизу південного фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"В ході спецоперації затримано мешканця Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.

Отриману інформацію агресор планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів міст та вчинення диверсій на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше надані зловмисником дані були використані ЗС РФ  щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.

Встановлено, що співробітники ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності залучили мешканця Миколаєва, який підтримував повномасштабну агресію рф та виправдовував військові злочини загарбників. Також ворожий агент вивчав суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Про одержану інформацію він "доповідав" напряму своїм російським кураторам або через "зв’язкового". Ним виявися місцевий житель, який був завербований фсб, і з 2014 року перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини.

Для обміну даними та комунікації зловмисники використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків правоохоронці виявили у агента:

- вибухівку,
- вогнепальну зброю та боєприпаси,
- російську символіку,
- мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Наразі жителя Миколаєва затримано та повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).

Також встановлено особу мешканця Одеси, якого ворожа агентура планувала залучити до проведення підривної діяльності на території міста. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину.

Заходи з викриття ворожої агентури проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

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Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 01
Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 02
Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 03
Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 04
Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 05
Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 06
Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 07
Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 08
Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ 09

Автор: 

Миколаїв (1803) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+14
Ну як тут можна присудити 15 років??? Мінімум - уранові копальні,максимум - гиляка. В таких випадках лише так! Люди, а скільки цієї гидоти живе поряд з нами.... навіть уявити неможливо!
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07.07.2022 15:53
+7
Паскуда...
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07.07.2022 15:47
+6
Как раз нет. Миколаевское парашное быдло. Его много. Ждут.
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07.07.2022 15:57
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и все донецкие твари
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07.07.2022 15:45 Відповісти
Как раз нет. Миколаевское парашное быдло. Его много. Ждут.
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07.07.2022 15:57 Відповісти
Так і має бути. ДО того. А не через 2 місяці після обстрілів, руйнувань та загибелі військових та цивільних.
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07.07.2022 15:47 Відповісти
Паскуда...
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07.07.2022 15:47 Відповісти
Засунуть ему те значки с курицей в жопу
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07.07.2022 15:48 Відповісти
Ну як тут можна присудити 15 років??? Мінімум - уранові копальні,максимум - гиляка. В таких випадках лише так! Люди, а скільки цієї гидоти живе поряд з нами.... навіть уявити неможливо!
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07.07.2022 15:53 Відповісти
Да забудьте вы уже про расстрелы и повешения. Нет их в кодексе и не будет. Главное не смерть отдельных, а неизбежность наказания для абсолютного большинства подобных червей.
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07.07.2022 16:00 Відповісти
И помните что нам нужно отстраивать страну)))))
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07.07.2022 21:49 Відповісти
судя по цвету заборчика - член обьединённой партии зелёная жопа.
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07.07.2022 15:58 Відповісти
на костер ватного ******..................................................сжечь вверх ногами суку как собаку кремлевского ***************!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.07.2022 16:00 Відповісти
Ты УЯЛ?-так точно)
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07.07.2022 16:08 Відповісти
Х впереди, таки да будет правильней!
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07.07.2022 17:53 Відповісти
А що, в Миколаєві немає вільного флагштока? Ну так, для попередження....
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07.07.2022 16:10 Відповісти
поменяют этого падлу.
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07.07.2022 16:11 Відповісти
Оце РОБОТА ! Зловили руське чмо . Молодці !
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07.07.2022 16:12 Відповісти
Реально УЯЛ...
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07.07.2022 16:19 Відповісти
А при чем там у него эстонские цвета?
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07.07.2022 16:53 Відповісти
Потому что у радуги только семь цветов, и как-то надо придумать, для ннр что нибудь, вот просто прилепили и от она навротебучая очередная республика! Эти срускомировцы даже не заморачиваються, потому как знают, что эти типа-опа пидорореспублики, фейк, абсолютный!
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07.07.2022 18:00 Відповісти
Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:

- взрывчатку,
- огнестрельное оружие и боеприпасы,
- русскую символику, 👎👎👎
.....
а удостоверение на имя штандартенфюрера нквд Штирлица нашли?
🤣🤣🤣
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07.07.2022 17:13 Відповісти
В Миколаєві таких сотні, а то і тисячі. Це результаит постійного переюування в обласній владі ригів і "какая разница". Їх ніхто ніколи не чіпав, боролися з ЄС і "правим сектором". Оце для них були вороги, а то свої.
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07.07.2022 17:15 Відповісти
артеллеристы ёпта ) а чмо таки грамотное ))
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07.07.2022 17:36 Відповісти
могли б кілька шт випадково пристрелити при спробі спротиву
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07.07.2022 17:52 Відповісти
На палю ********.
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07.07.2022 19:56 Відповісти
 
 