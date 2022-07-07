Затримано агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі окупантів встановити місцезнаходження бойових позицій українських військ поблизу південного фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"В ході спецоперації затримано мешканця Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.

Отриману інформацію агресор планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів міст та вчинення диверсій на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше надані зловмисником дані були використані ЗС РФ щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.

Встановлено, що співробітники ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності залучили мешканця Миколаєва, який підтримував повномасштабну агресію рф та виправдовував військові злочини загарбників. Також ворожий агент вивчав суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Про одержану інформацію він "доповідав" напряму своїм російським кураторам або через "зв’язкового". Ним виявися місцевий житель, який був завербований фсб, і з 2014 року перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини.

Для обміну даними та комунікації зловмисники використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків правоохоронці виявили у агента:



- вибухівку,

- вогнепальну зброю та боєприпаси,

- російську символіку,

- мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Наразі жителя Миколаєва затримано та повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).

Також встановлено особу мешканця Одеси, якого ворожа агентура планувала залучити до проведення підривної діяльності на території міста. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину.

Заходи з викриття ворожої агентури проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

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