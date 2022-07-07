Повідомлено про підозру окупанту-мародеру, який випадково залишив своє фото в Ірпені, - МВС. ФОТОрепортаж

Рашист брав участь у бойових діях та грабував помешкання місцевих жителів на тимчасово окупованій території м. Ірпінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Зачіпкою для його встановлення стало його селфі, яке він власноруч через невміння і необізнаність випадково зробив фотоапаратом Polaroid. Зараз залишена на місці злочину світлина є вагомим доказом у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисник - громадянин російської федерації, військовослужбовець 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (військова частина 32515) ЗС РФ.

"В ході розслідування кримінального провадження вдалося у повному обсязі зібрати доказову базу причетності російського військового до злочинів, які він вчиняв під час окупації м. Ірпінь. Потерпілі та свідки дали показання, що підозрюваний грабував квартири місцевих жителів: привласнював їх гроші, побутову та комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та інші цінні речі", - додали в МВС.

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