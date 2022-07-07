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Повідомлено про підозру окупанту-мародеру, який випадково залишив своє фото в Ірпені, - МВС. ФОТОрепортаж

Рашист брав участь у бойових діях та грабував помешкання місцевих жителів на тимчасово окупованій території м. Ірпінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Зачіпкою для його встановлення стало його селфі, яке він власноруч через невміння і необізнаність випадково зробив фотоапаратом Polaroid. Зараз залишена на місці злочину світлина є вагомим доказом у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисник - громадянин російської федерації, військовослужбовець 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (військова частина 32515) ЗС РФ.

"В ході розслідування кримінального провадження вдалося у повному обсязі зібрати доказову базу причетності російського військового до злочинів, які він вчиняв під час окупації м. Ірпінь. Потерпілі та свідки дали показання, що підозрюваний грабував квартири місцевих жителів: привласнював їх гроші, побутову та комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та інші цінні речі", - додали в МВС.

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Повідомлено про підозру окупанту-мародеру, який випадково залишив своє фото в Ірпені, - МВС 01
Повідомлено про підозру окупанту-мародеру, який випадково залишив своє фото в Ірпені, - МВС 02
Повідомлено про підозру окупанту-мародеру, який випадково залишив своє фото в Ірпені, - МВС 03

Автор: 

армія рф (17346) мародерство (339) МВС (3501)


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Топ коментарі
+7
кацап то саме підле брехливе і нице створіння
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07.07.2022 16:09
+3
В контакте или в однокласниках. У бенедиктовны только профессионалы работают
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07.07.2022 16:22
+2
свинособака
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07.07.2022 16:19
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кацап то саме підле брехливе і нице створіння
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07.07.2022 16:09 Відповісти
А як йому повідомили ? Пояснить процедуру , будь ласка
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07.07.2022 16:09 Відповісти
В контакте или в однокласниках. У бенедиктовны только профессионалы работают
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07.07.2022 16:22 Відповісти
Через посильного Беню.
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07.07.2022 16:39 Відповісти
дійсно!
більш того... там два схожих долбоё**.. і кому саме повідомили?...
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07.07.2022 16:27 Відповісти
свинособака
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07.07.2022 16:19 Відповісти
Поц, ти в мене в "базі")))
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07.07.2022 16:19 Відповісти
Поросячі очинята! Ох і пика!
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07.07.2022 16:23 Відповісти
Цей уйопок та той, якого відшукали у мережі - це різні уйопкі. Так, вони дуже схожі, але це різні пики.
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07.07.2022 16:39 Відповісти
 
 