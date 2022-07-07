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Новини Фото Війна
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Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Двопалатна й двопартійна підтримка для України справді важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об’єднаність", - наголосив Зеленський.

Президент розповів представникам Сенату про ситуацію на фронті та про наявні плани, реалізація яких безпосередньо залежить від подальшої інтенсивності безпекової підтримки України з боку міжнародних партнерів.

Сторони обговорили створення необхідних безпекових умов, що зробили б можливим навчальний процес у закладах освіти.

Читайте також: На фронті дуже потужно запрацювала західна артилерія. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, - Зеленський

"Для нас сьогодні завдання номер один, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися в Україну, щоб діти могли піти до школи, щоб студентство не виїжджало й могло піти в університети. Для нас дуже важливо зробити дві речі – це відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону", - зазначив Зеленський.

Також глава держави закликав сенаторів підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО.

Під час зустрічі сторони окремо торкнулися питання посилення санкційного тиску на державу-агресора. Грем і Блюменталь поінформували Зеленського про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму.

Читайте: Американський сенатор Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь. ФОТОрепортаж

Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО 01
Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО 02
Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО 03
Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО 04
Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО 05
Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО 06

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Сенат США (600) Ліндсі Грем (70)


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Топ коментарі
+9
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07.07.2022 16:47
+4
Колись ця фізіономія з подвійним дном Єрмака зникне з політичного горизонту? Думаю, зразу винирне в Москві, де на нього чекає нагорода рассєї по таємному указу.
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07.07.2022 17:12
+4
Грем і Блюменталь вийшли від Зєлєнского офуєвши...
Щось лепетали про північних лисиць.
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07.07.2022 17:39
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А нашо Зеленський волосся фарбує ?
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07.07.2022 16:43 Відповісти
на яйцях?
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07.07.2022 16:46 Відповісти
а ти бачив на яйцях?
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07.07.2022 16:55 Відповісти
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07.07.2022 17:10 Відповісти
Нема там такого.
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07.07.2022 17:41 Відповісти
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07.07.2022 16:47 Відповісти

«Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?»

Бо народжений плазувати, літати не може!
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07.07.2022 17:05 Відповісти
Колись ця фізіономія з подвійним дном Єрмака зникне з політичного горизонту? Думаю, зразу винирне в Москві, де на нього чекає нагорода рассєї по таємному указу.
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07.07.2022 17:12 Відповісти
Попросити крилаті ракети під наші Міги з радіусом дії 500 км - Слабо? Кажуть пропонували.
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07.07.2022 17:22 Відповісти
Починаючи з 2014 року Канада тричі пропонувала Україні кілька десятків винищувачів F-18. Але Україна щоразу відмовлялася. Мабуть, як завжди, було не на часі...

Міністерство оборони України, судячи з усього, свого часу відмовилось прийняти від Канади кілька десятків винищувачів. "Ще навесні уряд Канади пропонував розглянути питання передачі нам своїх F-18. Але це питання всерйоз складно розглядати із зрозумілих причин", - розповів у суботу, 22 листопада, в ефірі програми "Ідеальний уряд" телеканалу "24" експерт Центру Разумкова, колишній заступник міністра оборони України Леонід Поляков. Серед причин відмови він назвав високі експлуатаційні кошти та труднощі з навчанням пілотів.
https://www.dw.com/uk/%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96/a-18081317 https://www.dw.com/uk/екс-заступник-міністра-оборони-канада-пропонувала-україні-винищувачі/a-18081317

https://www.youtube.com/watch?v=5a_mJRhge8E ОЛЕГ ЖДАНОВ: за эти 8 лет Канада трижды предлагала нам самолеты F -18. Мы отказывались
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07.07.2022 17:38 Відповісти
Ну от для чого Ви цькуєте блазнів?! Для чого!?? Ну вони ж блазні-чужинці, а Ви від них вимагаєте чогось там ******...
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07.07.2022 17:46 Відповісти
Починаючи з 2014 року...

І це я ще не нагадав, хто був Президентом України, починаючи з 2014 року.
Коли нашій владі пропонували безкоштовно передати ******* західні літаки, вона категорично відмовлялася, бо на цьому неможливо було пиляти державний бюджет.
Краще було класти собі у кишеню бюджетні кошти, замовляючи на своєму заводі "Ленінська кузня" нікчемні катерки, які ми самі ж фактично потопили у перші дні кацапської агресії, щоб вони не дісталися ворогу.
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07.07.2022 18:07 Відповісти
чи дійде до них, що навіть для того, щоб пиляти державний бюджет, треба по-перше зберегти державу, по-друге потурбуватися, щоб бюджет був повний (закони, реформи, незалежні держінститути- все це дуже допоможе бюджет наповнити), і треттє потурбуватися про безпеку і утримувати добре озброєну Армію військових, а не тітуханів, які перші побігли зраджувати. Ну й знати міру в розпілюванні, бо скоро вже на дупу гепнуться, пілорами ходячі.
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08.07.2022 19:46 Відповісти
Конечно поддержат, в следующем году может получим. Когда уже большая половина городов будет разрушена.
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07.07.2022 17:29 Відповісти
Якщо Зеля піде у відставку, то отримаємо.
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07.07.2022 17:40 Відповісти
Грем і Блюменталь вийшли від Зєлєнского офуєвши...
Щось лепетали про північних лисиць.
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07.07.2022 17:39 Відповісти
вова, *****...., большие пацаны без тебя разберутся.....
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07.07.2022 17:44 Відповісти
Зєлєнський це агресивний жебрак. Примітивний, нахабний і тупий паразит. І робить з українців в очах Заходу таких паразитів як і він сам. Країна мала бути переведена на військові рейки. Ми навіть елементарних патронів не випускаємо, не кажучи вже про ракети, танки, гармати і т.п.. З 2014 для забезпечення армії не зроблено практично нічого. Одне пусте балабольство від Пєті. А тепер від Зє. Що це чмо робить для відновлення військового виробництва на посту Президента? Та нічого. Взагалі нічого! І ніколи нічого для армії це гівно не робило протягом перебування на посаді до 2022. Ну хіба що "гарантував порятунок сержанта Журавля" в результаті чого того три дня вбивали на очах всієї країни... Вже тоді було зрозуміло що це балабол... Потрібно негайно гнати це неймовірно корумповане прокацаплене падло з усім його кодлом шиферів та єрмаків. Військові мають зробити переворот негайно інакше їх всіх поступово повбивають кацапи а народ винищать. Армія сьогодні отримує лише 15% зброї від потреб, а свого виробництва немає. І нічого не робиться для того щоб воно зявилося, бо "могут разбамбіть". Чим воювати? Дулі кацапам тикати? Подивіться на карту! З такими темпами "вирівнювання фронту" закінчиться по Дніпру. А далі що? Після втрати Запоріжжя і пяти ядерних блоків АЕС? Перейменувати прикордонні війська в "загрядотряди" які будуть розстрілювати тих хто не здатний перемогти кацапів дулями і захоче втекти з країни? І далі слухати казочки від Зє про "лендліз", від Арєстовіча про "майбутній наступ" і від Шмігаля про "відродження економіки"? Їх, схоже, повністю влаштовує доля "уряду в вигнанні" десь в Європі або Америці з офшорними рахунками забитими баблом поцупленим з "великого крадійництва". А нам що? Нам героїчна смерть від кацапської артилерії - за Уралом кацапи нарощують виробництво снарядів. І це в кращому випадку! Армію може перемогти тільки армія! Це аксіома! І її потрібно забезпечувати усім тилом. Це теж аксіома! Але зелене гівно робить вигляд що цього не розуміє. Ми не виробляємо військової продукції під час війни і маємо 35% безробіття серед чоловіків! Це абсурд і прямий шлях до поразки і втрати країни. І що далі? Станемо тинятися по світу і скавчати про геноцид щоб дали миску смердючої "мівини"... Якщо ********** совєцьку "байку" то " - Возмущаєтся народ - мало Запад нам дайот! - Запад ето вам не ***** чтоби каждому давать!"....
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07.07.2022 17:45 Відповісти
Пока все представители сторон изучающе рассматривают друг друга, товарищ Ермак профессиональным взглядом фотографирует в памяти все документы...
А говорят, один в поле не воин! Воин, да ещё какой, особенно для работы в поле!
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07.07.2022 17:55 Відповісти
Cенатор США Ліндсі Грем закликав ліквідувати Путіна



Про це інформує Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви надасте своїй країні та світу велику послугу", - сказав сенатор.

Він також висловив сподівання, що в російської армії є "успішний полковник Штауффенберг", маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році. Звичайно, йому спочатку доведеться пробратися в льох, де мешкає слимак.
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07.07.2022 18:33 Відповісти
Чому не розбомбити керчинмький міст,через який постать ракети¿ не час чи страшно¿
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08.07.2022 13:25 Відповісти
"головне", що всіх важливих переговорах прсиутній голова ОП
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08.07.2022 14:28 Відповісти

Це він каже :

- ЯК ЩО ТВІЙ СПОНСОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТАК ВИЙДЕ ДО СЛІДЧИХ США,

ТО МОЖЛИВО МИ ТЕБЕ ЧІПАТИ НЕ БУДЕМО 😅
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08.07.2022 22:09 Відповісти
 
 