Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Двопалатна й двопартійна підтримка для України справді важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об’єднаність", - наголосив Зеленський.

Президент розповів представникам Сенату про ситуацію на фронті та про наявні плани, реалізація яких безпосередньо залежить від подальшої інтенсивності безпекової підтримки України з боку міжнародних партнерів.

Сторони обговорили створення необхідних безпекових умов, що зробили б можливим навчальний процес у закладах освіти.

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"Для нас сьогодні завдання номер один, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися в Україну, щоб діти могли піти до школи, щоб студентство не виїжджало й могло піти в університети. Для нас дуже важливо зробити дві речі – це відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону", - зазначив Зеленський.

Також глава держави закликав сенаторів підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО.

Під час зустрічі сторони окремо торкнулися питання посилення санкційного тиску на державу-агресора. Грем і Блюменталь поінформували Зеленського про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму.

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