Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Двопалатна й двопартійна підтримка для України справді важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об’єднаність", - наголосив Зеленський.
Президент розповів представникам Сенату про ситуацію на фронті та про наявні плани, реалізація яких безпосередньо залежить від подальшої інтенсивності безпекової підтримки України з боку міжнародних партнерів.
Сторони обговорили створення необхідних безпекових умов, що зробили б можливим навчальний процес у закладах освіти.
"Для нас сьогодні завдання номер один, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися в Україну, щоб діти могли піти до школи, щоб студентство не виїжджало й могло піти в університети. Для нас дуже важливо зробити дві речі – це відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону", - зазначив Зеленський.
Також глава держави закликав сенаторів підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО.
Під час зустрічі сторони окремо торкнулися питання посилення санкційного тиску на державу-агресора. Грем і Блюменталь поінформували Зеленського про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму.
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«Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?»
Бо народжений плазувати, літати не може!
Міністерство оборони України, судячи з усього, свого часу відмовилось прийняти від Канади кілька десятків винищувачів. "Ще навесні уряд Канади пропонував розглянути питання передачі нам своїх F-18. Але це питання всерйоз складно розглядати із зрозумілих причин", - розповів у суботу, 22 листопада, в ефірі програми "Ідеальний уряд" телеканалу "24" експерт Центру Разумкова, колишній заступник міністра оборони України Леонід Поляков. Серед причин відмови він назвав високі експлуатаційні кошти та труднощі з навчанням пілотів.
https://www.dw.com/uk/%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96/a-18081317 https://www.dw.com/uk/екс-заступник-міністра-оборони-канада-пропонувала-україні-винищувачі/a-18081317
https://www.youtube.com/watch?v=5a_mJRhge8E ОЛЕГ ЖДАНОВ: за эти 8 лет Канада трижды предлагала нам самолеты F -18. Мы отказывались
І це я ще не нагадав, хто був Президентом України, починаючи з 2014 року.
Коли нашій владі пропонували безкоштовно передати ******* західні літаки, вона категорично відмовлялася, бо на цьому неможливо було пиляти державний бюджет.
Краще було класти собі у кишеню бюджетні кошти, замовляючи на своєму заводі "Ленінська кузня" нікчемні катерки, які ми самі ж фактично потопили у перші дні кацапської агресії, щоб вони не дісталися ворогу.
Щось лепетали про північних лисиць.
А говорят, один в поле не воин! Воин, да ещё какой, особенно для работы в поле!
Про це інформує Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви надасте своїй країні та світу велику послугу", - сказав сенатор.
Він також висловив сподівання, що в російської армії є "успішний полковник Штауффенберг", маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році. Звичайно, йому спочатку доведеться пробратися в льох, де мешкає слимак.
Це він каже :
- ЯК ЩО ТВІЙ СПОНСОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТАК ВИЙДЕ ДО СЛІДЧИХ США,
ТО МОЖЛИВО МИ ТЕБЕ ЧІПАТИ НЕ БУДЕМО 😅