ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану, - журналістка Ромалійська. ДОКУМЕНТ

ДБР знищило таємні матеріали у провадженнях щодо "Харківських угод", доведення української армії до зубожіння армії, участі колишнього голови СБУ Якименко в розгоні Майдану, вугільної справи Медведчука

Про це повідомила журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.

"Історія про те, як ДБР знищило таємні матеріали та матеріали НС(Р)Д по важливих для країни справах.

Мені передали внутрішню доповідну записку з одного з правоохоронних органів України. В ній йшлося саме про це. Я перевірила сам факт цього в кількох джерелах. Підтвердила.

Власне, що сталося?

24 лютого в 1:30 ночі (тобто за 2,5 години до вторгнення) з центрального Офісу ДБР в Києві вивозять таємні матеріали, серед яких секретні якісь документи та матеріали НСРД. НСРД - це негласні слідчі розшукові дії, ну тобто усі ці прослушки, таємні зйомки і таке інше. Все це добро везуть на захід країни, в Хмельницький. Ну, щоб зберегти, щоб ворогові не дісталися.

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25 лютого в Хмельницький приїжджають директор ДБР Олексій Сухачов, керівник Головного оперативного управління ДБР Ігор Гейда та керівник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко. Старший групи режимно-секретного підрозділу Лавринович доповідає, які вже таємні матеріали знищенні (раніше такий наказ дав Сухов усно) і просить дозволу на знищення. До чергової партії таємних документів входили ті, які були помічені грифом "Особливої важливості". Сухачов наносе резолюцію: "Дозволяю".

В результаті ДБР знищує таємні матеріали за такими важливими провадженнями:

- "Харківські угоди" (продовжили до 2042 року базування російського флоту в українському Криму);

- щодо доведення української армії до зубожіння (підозрювані: Янукович, начальник його Генштабу Замана, два його міністри оборони Саламатін та Лєбєдєв);

- щодо участі колишнього голови СБУ Якименко в розгоні Майдану (за даними слідства в лютому 2014 він давай наказ про початок "антитерористичної операції" - так називали масові розстріли протестуючих);

- "вугільна справа" Медведчука (купували за налічку вугілля у т.зв. Л/ДНР, начебто за згодою Порошенка);

- кілька справ, де фігурує Порошенко (виготовлення військових кораблів на "Кузні на Рибальскому", призначення Семочка заступником голови Служби Зовнішньої розвідки, проходження українських військових кораблів в 2018 через Керченську протоку);

Ще раз. Таємні та секретні матеріали за цими справами нищилися з 24 лютого до 26 вже у Хмельницькому. Не повезли далі, а знищили.

Навмисно? Я не знаю", - розповіла журналістка.



