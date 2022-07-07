ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану, - журналістка Ромалійська. ДОКУМЕНТ
ДБР знищило таємні матеріали у провадженнях щодо "Харківських угод", доведення української армії до зубожіння армії, участі колишнього голови СБУ Якименко в розгоні Майдану, вугільної справи Медведчука
Про це повідомила журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.
"Історія про те, як ДБР знищило таємні матеріали та матеріали НС(Р)Д по важливих для країни справах.
Мені передали внутрішню доповідну записку з одного з правоохоронних органів України. В ній йшлося саме про це. Я перевірила сам факт цього в кількох джерелах. Підтвердила.
Власне, що сталося?
24 лютого в 1:30 ночі (тобто за 2,5 години до вторгнення) з центрального Офісу ДБР в Києві вивозять таємні матеріали, серед яких секретні якісь документи та матеріали НСРД. НСРД - це негласні слідчі розшукові дії, ну тобто усі ці прослушки, таємні зйомки і таке інше. Все це добро везуть на захід країни, в Хмельницький. Ну, щоб зберегти, щоб ворогові не дісталися.
25 лютого в Хмельницький приїжджають директор ДБР Олексій Сухачов, керівник Головного оперативного управління ДБР Ігор Гейда та керівник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко. Старший групи режимно-секретного підрозділу Лавринович доповідає, які вже таємні матеріали знищенні (раніше такий наказ дав Сухов усно) і просить дозволу на знищення. До чергової партії таємних документів входили ті, які були помічені грифом "Особливої важливості". Сухачов наносе резолюцію: "Дозволяю".
В результаті ДБР знищує таємні матеріали за такими важливими провадженнями:
- "Харківські угоди" (продовжили до 2042 року базування російського флоту в українському Криму);
- щодо доведення української армії до зубожіння (підозрювані: Янукович, начальник його Генштабу Замана, два його міністри оборони Саламатін та Лєбєдєв);
- щодо участі колишнього голови СБУ Якименко в розгоні Майдану (за даними слідства в лютому 2014 він давай наказ про початок "антитерористичної операції" - так називали масові розстріли протестуючих);
- "вугільна справа" Медведчука (купували за налічку вугілля у т.зв. Л/ДНР, начебто за згодою Порошенка);
- кілька справ, де фігурує Порошенко (виготовлення військових кораблів на "Кузні на Рибальскому", призначення Семочка заступником голови Служби Зовнішньої розвідки, проходження українських військових кораблів в 2018 через Керченську протоку);
Ще раз. Таємні та секретні матеріали за цими справами нищилися з 24 лютого до 26 вже у Хмельницькому. Не повезли далі, а знищили.
Навмисно? Я не знаю", - розповіла журналістка.
Будь ласка, зачекайте...
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удивляет только невероятная внутренняя прочность этой страны - Украины..
схоже, десь та колись Господь таки поцьомав нас.. чомусь.. може щось знав?
Стільки ресурсів витратили на резонансні справи проти Пороха а тепер все?
А взагалі не смішно. Чергова констатація того дна на яке опустили країну зебіли.
@Mrignats
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https://twitter.com/Mrignats/status/1544588974383157248
Тростянецькій міській голова Юрій Бова задав ряд питань керівництву Сумської ОДА: "Де "президентська гуманітарка" для Тростянецької громади? Чому ОДА забрала і куди поділа 3 вагони міжнародної допомоги? Де подівся вагон гуманітарки який із Чорткова направили на Тростянець?".
Они, видно, получили указания готовиться к приходу новой российской власти
а в данном случае, корешей овоща нужно отбелить, а Пороха подставить.....
вот что я вижу......
Заказуха направлена на захист літінанта, бо тим "кільком джерелам" стало відомо про знищення при перевірці "темной секретной комнати" ДБР (СБУ здійснює контроль).
Недавно Наш человек в Вашингтоне повідомляв, що ФСБ хвасталось що через хакерів роздобули базу даних ГУР МО. Ахінея, там є конкретна особа, яка мала доступ до інфи і здалася "на Брест-Литовському кордоні" з діамантами і долярами (йшла як Ося Задунайський) і вже розжалувана.
А тепер родак цієї особи захищається. Ну а ця мадам,ясна річ, ретранслятор.
зубожіння ЗСУ, Оманських домовленостей, зняття міних загороджень на Чонгарі Зе
владою. Винен буде .... Порох, все це він винен, ноччю всі мінни на Чонгарі познімав
щоб підставити бойову Бубочку і Боневтіка перед всією Україною 😁
Але ж скріни не брешуть ...
"призначення Семочка заступником голови Служби Зовнішньої розвідки"
Є рішення суду по цій справі. Семочка оббрехали журнашлюхи бігуса.
Так же, як оббрехали "свинарчуків", на замовлення бабломойського- уйла.
"проходження українських військових кораблів в 2018 через Керченську протоку) "
Є рішення міжнародного трибуналу.
Інша справа, що зЕ-рмак, плюнули на це рішення і виконали заказуху уйла, уберігши його від міжнародних санкцій.
Пліснява могла знищити документи, щоб прикрити злочини кацапської агентури, яка виписувала харківські угоди, нищила армію, розстрілювала майданівців та клепала справи проти Пороха, для перемоги Бубочки.
https://CENSOR.NET/UA/news/3309494/***************************************************************************************************
Замість проходження тестів на компетентність учасники мали представити презентацію "Як я покращу ДБР?",
а У ФІНАЛ ПРОЙШЛИ В.О. ГОЛОВИ СУХАЧОВ І ДВОЄ ЙОГО КЕРІВНИКІВ ОХОРОНИ???
До слова, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що https://prm.ua/tatarov-i-venediktova-hotuiut-falsyfikatsiiu-konkursu-na-kerivnyka-sap-tspk/ заступник керівника Офісу президента Олег Татаров і генпрокурор Ірина Венедіктова готують фальсифікацію конкурсу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Гніла контора.
і тепер нікто ні в ні чьом нє віноват
Зокрема, одна членкиня видала книжку у співавторстві із ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татарови
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html
До Верховної Ради внесли пропозицію звільнити директора ДБР через скандал із Трухіним. Нардепи вважають, що Сухачов бачив відео з боді-камери поліцейського до його опублікування "Українською правдою", але ніяк не відреагував.
https://www.dsnews.ua/ukr/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
Виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань замість Олександра Соколова, який був в статусі в.о. після того як очільниця ДБР Ірина Венедіктова перейшла на посаду генпрокурора, став нещодавно призначений в Бюро заступником Олексій Сухачов
https://www.depo.ua/ukr/politics/temna-konyachka-z-prokuraturi-khto-takiy-noviy-vo-direktora-dbr-oleksiy-sukhachov-202009221218755
За своїми квотами так звані трійки делегували президент та парламент, а от Кабмін - не мав кого, бо міжнародні експерти, яких уряд мав запропонувати, відмовилися від участі.
П'ятьох із шести членів комісії активісти називають підконтрольними Банковій.
КЕРУВАВ ПРОЦЕСОМ ІЗ БАНКОВОЇ ОЛЕГ ТАТАРОВ.
Той самий, який під час Революції Гідності розповідав, що в силовиків немає зброї, а майданівці самі в себе стріляють.
І якого НАБУ запідозрило в причетності до махінацій із квартирами Нацгвардії.
@VictoriaJoy_21
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15h
Дайте нам $750млрд, а ми вам за це покажемо Zе-супермена. Весь кабмин,мэры со всеми помощниками,консультантами,пресс-секретарями и прочей обслугой.В Лугано офигели от такого кол-ва людей в укр.делегации.А что? Мы богатая страна, можем себе позволить.Только **** вы денег просите?
допомагає регіоналам ОПЗЖ відбутися від кримінальної відповідальності за угоди
продовження перебування кацапського флоту у Севастополі. Памятаю тоді спікером
був Литвін, і цей щур ще живий здоровий. Думаю воно все позрасталося - агенти ФСБ,
регіонали, Татаров, Кузьмін, Коломойша, Ахметов та інщі, Зе влада продовжує
захищати тих хто привів ії до влади. А ви питаєте ЧОМУ ЗАХІД НАМ ПОВІЛЬНО
ЗБРОЮ ДАЄ, тому і дає повільно, щоб через кацапських агентів в ОП ця високоточна
зброя не потрапила до рук кацапів.
ЗАВЖДИ УКРАЇНОФОБ ЯКИЙ ВИКОНУВАВ ВКАЗІВКИ КРЕМЛЯ ЧЕРЕЗ ЄРМАКА
ЗАРАЗ ГРАЄ РОЛЬ БАТЬКА НАЦІЇ І ПАТРІОТА УКРАЇНИ