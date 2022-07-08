Через обстріли окупантів на Донеччині минулої доби загинуло 6 мирних жителів, 21 - поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби внаслідок обстрілів військ РФ на Донеччині загинуло 6 мирних жителів, ще 21 людина зазначала поранення.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення", - зазначив він.

Кириленко нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин на українській землі!", - впевнений очільник регіону.

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