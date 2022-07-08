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Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Страшилки скаженого карлика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заговорив про переговори та погрозив Заходу: "Ми за великим рахунком всерйоз поки що нічого не починали". ВIДЕО

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

"Великий имитатор"

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Цей день настав...

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Надія...

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Прогноз для рф

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Повернення з України

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Путінська рулетка

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Високоточна" зброя

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Немає нічого неможливого

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Велика різниця

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Капча

Страшилки скаженого карлика, путінська рулетка, сортир русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Сортир "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4399) путін володимир (23811) росія (65146) фотожаба (13857)


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Топ коментарі
+16
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08.07.2022 11:24
+16
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08.07.2022 12:15
+14
Карта с выбором хороших русских понравилась)
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08.07.2022 10:59
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Карта с выбором хороших русских понравилась)
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08.07.2022 10:59 Відповісти
Да, тест хорош, но его бы проводить перед получением паспорта. Кто не прошел - тому серый.
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08.07.2022 11:06 Відповісти
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08.07.2022 11:24 Відповісти
Они в принципе могут разбомбить электростанции/заводы/жд, но тогда Украина может ответить тем же (если оон и компания озабоченных разрешат)
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08.07.2022 12:38 Відповісти
Только электростации!
Все остальное они бомбят в меру своих возможностей!
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08.07.2022 12:48 Відповісти
Це вони могли зробити тільки на початку компанії. Зараз в них чи не половина ракет - або вибухає на злеті, або на траєкторії, а ті що долітають - влучають з точністю "+/- футбольне поле".

Аби реально сильно зруйнувати критичну інфраструктуру України (залізницю або електричні мережі), їм потрібно було з першого дня іскандерами та калібрами систематично лупити в одні і ті ж цілі, по 20 ракет в ціль, і підривати не тільки залізничні вузли, але і склади з шпалами/рельсами, ремонтні цехи та штурмовою авіацією реально ганятися за кожним тепловозом, електровозом та трансформатором.

А зараз - вони можуть тільки пуляти в величезні цілі типу багатоповерхівок та торгових центрів ракетами, 3-4 яких з 7 взагалі не долітають до цілей.

Чому не почали бомбити з першого дня правильні (з військової точки зору) цілі? А сподівались, що захоплять Україну за 2 тижні. Нащо "вже своє" знищувати? Будувати ж вони нічого тут принципово не збирались... Нахєра в бурятії якійсь щось будувати?
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09.07.2022 20:30 Відповісти
Цікаво, Шмигалю жарт про Джонсона сподобався?
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08.07.2022 11:02 Відповісти
я думаю, шмыге до лампочки, что от нем говорят или пишут. Главное, чтобы от корыта не откинули, и на зону с конфискацией не отправили.
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08.07.2022 11:08 Відповісти
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08.07.2022 11:09 Відповісти
Знову партія? 🤐
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08.07.2022 11:50 Відповісти
А ви що думали, прийдете на вибори через рік-два, а там в бюлетені виключно проукраїнські, чесні, працьовиті, професійні лікарі, педагоги, економісти та юристи будуть?

Ха-ха-ха.
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09.07.2022 20:34 Відповісти
цікаво скільки ти на армію зібрав?
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11.07.2022 07:08 Відповісти
На цьому тижні в Україні несподівано з'явилась велика кількість експердів-політологів по Великій Британії.
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08.07.2022 11:16 Відповісти
А ще п'ять місяців тому були нормальними вірусологами...
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08.07.2022 11:58 Відповісти
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08.07.2022 11:55 Відповісти
Для "суръезу" залишилась тільки "ядрёна боНба"!
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08.07.2022 12:53 Відповісти
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08.07.2022 12:15 Відповісти
Буде весело,як Джонсона оберуть гєнсеком НАТО!
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08.07.2022 12:50 Відповісти
ПОРАДА ПУТЛЕРУ

Путлер Володька - бункерний дед.

Зараз я дам тобі дельний совет.

Залізь у свій бункер, зайди в кабінет.

В шухлядці під столом, візьми пістолет.

Засунь дуло в рот і натисни курок.

Перед цим краще випий ще яду ковток.

А щоб зовсім, як кажуть, наверняка,

Візьми з собою в бункер нашого козака.

Він все проконтролює, вздьорне затвор.

Завчасно приготує пекельний раствор.

Потім все спалить й попіся в костьор.

Все, занавес. Виконаний приговор!

P. S.

Ніколи не забувайте про небезпеку вогню,

Що вказала дорогу не одному расейскому кораблю.
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08.07.2022 13:44 Відповісти
Все бы хорошо, но дикий суржик вышибает кровь из глаз.
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12.07.2022 01:00 Відповісти
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08.07.2022 16:18 Відповісти
 
 