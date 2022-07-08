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Новини Фото Війна
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За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу на Донеччині зафіксовано 37 обстрілів з боку окупантів. Ворог вів вогонь по житлових кварталах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, від російських снарядів постраждали 23 населені пункти. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Зруйновано та пошкоджено 45 житлових будинків, а також інфраструктура. Поліцейські реєструють кожен воєнний злочин РФ.

"Росіяни били по містах Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Бахмут, Залізне, Сіверськ, смт Південне, селах Катеринівка, Сокіл, Озерянівка, Георгіївка, Диліївка, Богданівка, Щербинівка, Первомайське, Покровське, Новосергіївка, Клебан-Бик, Орлівка, Желанне, Карлівка. У постійному вогні  - Авдіївка, тільки за одну добу ворог завдав по місту 10 ударів. Мішенями окупантів стали оселі громадян, лікарня, автобаза, коксохімічний завод. Є жертви серед мирного населення.

Чотирьох обстрілів зазнав Слов’янськ, який росіяни руйнують щодня.

Російські війська били авіаційними ракетами НУРС, ЗРК "С-300", "Іскандер-М", "Точка-У", а також з реактивних систем "Град", "Торнадо-С", артилерії, танків.

За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 01
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 02
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 03
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 04
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 05
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 06
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 07
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 08
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 09
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 10
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 11
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 12
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 13
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 14
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 15
За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція 16

Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів: 45 житлових будинків, з них 19 багатоквартирні, дитячий садок, амбулаторія, АКХЗ, залізниця, стадіон, готель, котельня, високовольтна лінія.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Нацполіція (15164) Донецька область (8453)


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Виродки кацапсячі гатять туди де дуже ********* *****, щоб ще більше його любілі... Це не жарт, на жаль це є правда...
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08.07.2022 11:34 Відповісти
Радійте! Уйло прийшов,
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08.07.2022 11:37 Відповісти
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08.07.2022 11:49 Відповісти
..не маю права розказувати за усіх донецьких, але ті земляки по Донбасу, що тікали од руZZкого міру сюди, у центральну Україну, зневажають (+-) Українців, як націю українців: мову, віру, негативно ставляться до ЗСУ, ТРО.. і це - некровні-кровні родичі і знайомі-незнайомі, яких приймав у сторічній, небагатій "тарасовій хаті" на Київщині.. сум і сором за земляків (15 років, з народження прожив на Донбасі)..(((
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08.07.2022 13:39 Відповісти
 
 