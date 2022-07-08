За добу на Донеччині 37 обстрілів. Зруйновано житлові будинки та інфраструктуру. У постійному вогні Авдіївка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу на Донеччині зафіксовано 37 обстрілів з боку окупантів. Ворог вів вогонь по житлових кварталах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, від російських снарядів постраждали 23 населені пункти. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Зруйновано та пошкоджено 45 житлових будинків, а також інфраструктура. Поліцейські реєструють кожен воєнний злочин РФ.

"Росіяни били по містах Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Бахмут, Залізне, Сіверськ, смт Південне, селах Катеринівка, Сокіл, Озерянівка, Георгіївка, Диліївка, Богданівка, Щербинівка, Первомайське, Покровське, Новосергіївка, Клебан-Бик, Орлівка, Желанне, Карлівка. У постійному вогні - Авдіївка, тільки за одну добу ворог завдав по місту 10 ударів. Мішенями окупантів стали оселі громадян, лікарня, автобаза, коксохімічний завод. Є жертви серед мирного населення.

Чотирьох обстрілів зазнав Слов’янськ, який росіяни руйнують щодня.

Російські війська били авіаційними ракетами НУРС, ЗРК "С-300", "Іскандер-М", "Точка-У", а також з реактивних систем "Град", "Торнадо-С", артилерії, танків.

































Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів: 45 житлових будинків, з них 19 багатоквартирні, дитячий садок, амбулаторія, АКХЗ, залізниця, стадіон, готель, котельня, високовольтна лінія.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.