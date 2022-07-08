На Полтавщині засуджено до 15 років в'язниці сімох учасників НЗФ РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури 7 мешканців Донеччини визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Вироками суду всім їм призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратурою доведено, що наприкінці лютого 2022 року чоловіки вступили до так званої "народної міліції ДНР" та служили в різних відділеннях мотострілецького батальйону на посадах командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.

"Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування, вони виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, на яких забезпечували контрольно-пропускні функції - перевіряли документи, речі, транспортні засоби людей", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.