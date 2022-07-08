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На Полтавщині засуджено до 15 років в'язниці сімох учасників НЗФ РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури 7 мешканців Донеччини визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

 Вироками суду всім їм призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратурою доведено, що наприкінці лютого 2022 року чоловіки вступили до так званої "народної міліції ДНР" та служили в різних відділеннях мотострілецького батальйону на посадах командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.

"Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування, вони виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, на яких забезпечували контрольно-пропускні функції - перевіряли документи, речі, транспортні засоби людей", - йдеться у повідомленні.

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На Полтавщині засуджено до 15 років вязниці сімох учасників НЗФ РФ, - Офіс генпрокурора 01

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Автор: 

армія рф (17359) вирок (1069) суд (11676) Донецька область (8453) державна зрада (1686) Офіс Генпрокурора (3249) Полтавська область (1107)


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Топ коментарі
+20
А зачем морды лица заблюривать, особенно после вынесения приговора? Что это за тупая практика? Налогоплатильщики имеют право видеть кокочленцев понёсших наказание или у нас всё инкогнито, чтобы потом удобнее было решать вопросы?
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08.07.2022 12:05
+14
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08.07.2022 12:03
+10
На Полтавщині дерев не було, шолі? Чи Зеля так і не висадив свій мільярд.
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08.07.2022 12:13
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08.07.2022 12:03 Відповісти
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08.07.2022 12:11 Відповісти
)) в тверской области? писсуар и плитка? значит воруют не только унитазы )))
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08.07.2022 12:14 Відповісти
Кайло в руки - хай відпрацьовують!
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08.07.2022 12:04 Відповісти
Кращеб розстріл, корми тепер *********
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08.07.2022 12:05 Відповісти
А зачем морды лица заблюривать, особенно после вынесения приговора? Что это за тупая практика? Налогоплатильщики имеют право видеть кокочленцев понёсших наказание или у нас всё инкогнито, чтобы потом удобнее было решать вопросы?
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08.07.2022 12:05 Відповісти
На Полтавщині дерев не було, шолі? Чи Зеля так і не висадив свій мільярд.
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08.07.2022 12:13 Відповісти
Цілком згоден з Дмитрий а4f273bf. Україна повинна знати своїх "героїв" в обличчя. Або, поясніть звичайним українцям, з якою метою, чи по якій причині не показуєте обличчя зрадників. Якщо ці паскуди не підлягають обміну, то і годувати їх роками - це затратно...
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08.07.2022 12:18 Відповісти
Это все на обмен.
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08.07.2022 12:29 Відповісти
Русские таких не меняют, они им не нужны, придётся сидеть.
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08.07.2022 12:44 Відповісти
Це біомусор який не потрібний даже "кассабам"
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08.07.2022 14:28 Відповісти
 
 