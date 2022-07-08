Ворожий безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10", збито на Харківщині, - Повітряні Сили

На Харківщині збито ворожий безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил.

"Сьогодні, 8 липня, близько 10 години на Харківщині, одним із підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий БпЛА ймовірно типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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