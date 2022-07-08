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Ворожий безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10", збито на Харківщині, - Повітряні Сили

На Харківщині збито ворожий безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил.

"Сьогодні, 8 липня, близько 10 години на Харківщині, одним із підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий БпЛА ймовірно типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Ворожий безпілотник, ймовірно типу Орлан-10, збито на Харківщині, - Повітряні Сили 01

Також читайте: Бійці ЗСУ збили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині, - ОВА

Автор: 

армія рф (17359) безпілотник (4153) Харківщина (6054) знищення (7227) Повітряні сили (2636)


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08.07.2022 13:49 Відповісти
Все кацапське барахло , яке літає над нашою територією буде знищене,
бо не..... й літати лаптєногим чортам над нами 😠
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08.07.2022 15:48 Відповісти
Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

(Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев")
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08.07.2022 16:11 Відповісти
 
 