Спецпідрозділу потрібні дрони, які коректують вогонь по ворогу вночі. Дуже важкий напрямок: волонтерка Юсупова просить українців про допомогу. ФОТОрепортаж

Українським воїнам вкрай потрібні дрони, зокрема дрони з тепловізорами.

Про це пише у Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібна допомога для спецпідрозділу. Дуже важкий напрямок, де тривають пекельні бої.

Потрібен дрон Аутел лайт 54 тис. та дрон з тепловізором, 300 тис. Вночі працює ворожа арта, в нас багато загиблих та поранених, потрібні дрони, які коректують вогонь по ворогу вночі.

Звіт за тиждень. Купила

Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тис.

Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тис.

Купила ВАК апарат для важкопоранених та розхідники до нього - 93 тис. грн. Оплатила дальномір.

Сьогодні оплатила приціл Пульсар - 53 тис. грн.

Мої дорогі люди, дуже прошу допомогти з потребами. Хто як може 5, 30, 50, 100 грн, кожна копійка, це допомога", - закликала Юсупова.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

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