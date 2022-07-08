СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за фактом фінансування тероризму та збройної агресії РФ.
Зокрема, йдеться про компанію, яка займається оптовою торгівлею парфумами та косметичними засобами російського виробництва, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"У ході слідчих дій було з’ясовано, що отримані в Україні прибутки бізнесмени перераховували для сплати податків до держбюджету рф. Адже материнська компанія, інтелектуальна власність торговельних брендів, а також виробничі потужності знаходяться в росії. Їхніми кінцевими власниками є громадяни та юридичні особи країни-агресора.
Уся торговельна продукція компанії знаходиться на складах, розташованих у Київській та Тернопільській областях. У ході проведення обшуків правоохоронці виявили понад 700 палетів із товаром. Загальна вартість продукції складає понад 150 млн грн.
Згідно з документами товари були ввезені в Україну напередодні повномасштабного вторгнення росії.
Примітно, що піддони марковані літерою "Z" так само, як і ворожа техніка окупантів символом вторгнення до України.
Наразі товар направлено на відповідальне зберігання.
Триває передача виявлених активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Виручені кошти поповнять держбюджет України і можуть бути використані на потреби української армії.
Оперативно-слідчі здійснювалися у межах кримінального провадження, за ч.1 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київська обласна прокуратура", - розповіли в СБУ.
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Сеть «Л'Этуаль» продала свои активы вУкраине - сеть магазинов Brocard и дистрибьютора в сфере товаров для красоты Hexagone, следует из сообщения Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).
По информации RAU, французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding закрыл сделку по приобретению ООО «Брокард-Украина» и ООО «Эгзагон» 23 мая 2022 года.
По данным RAU, с 2010 года «Брокард-Украина» принадлежала офшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компаний «Брокард-Украина» и «Эгзагон» являлась собственница российской сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина.
Новый владелец компаний намерен продолжать дальнейшее развитие торговой сети Brocard Ukraine, говорится в письме сети компаниям-партнерам, которым располагает RAU.
К началу 2022 года сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1,8 тыс. человек. По данным компании, общий товарооборот сети в 2020 году составил 4,126 млрд грн.
Основатель Philippe Benacin Holding Филипп Бенасин также является совладельцем компании Interparfums, занимающейся разработкой, производством и дистрибуцией парфюмерии и косметики.
По мнению Шевченко, правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, что приводит к росту цен, обесцениванию гривны и, как следствие, сокращению золотовалютных резервов НБУ. В итоге Украина может столкнуться с негативными экономическими последствиями от работы печатного станка схожими с тем, что происходило в 1990-х или же в 2014-2015 годах, когда гривна обваливалась.
Более того, прямая эмиссия станет проблемой, из-за которой Украину могут не принять в ЕС - там запрещено прямое финансирование госсектора центробанками.