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СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за фактом фінансування тероризму та збройної агресії РФ.

Зокрема, йдеться про компанію, яка займається оптовою торгівлею парфумами та косметичними засобами російського виробництва, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У ході слідчих дій було з’ясовано, що отримані в Україні прибутки бізнесмени перераховували для сплати податків до держбюджету рф. Адже материнська компанія, інтелектуальна власність торговельних брендів, а також виробничі потужності знаходяться в росії. Їхніми кінцевими власниками є громадяни та юридичні особи країни-агресора.

Уся торговельна продукція компанії знаходиться на складах, розташованих у Київській та Тернопільській областях. У ході проведення обшуків правоохоронці виявили понад 700 палетів із товаром. Загальна вартість продукції складає понад 150 млн грн.

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Згідно з документами товари були ввезені в Україну напередодні повномасштабного вторгнення росії.

Примітно, що піддони марковані літерою "Z" так само, як і ворожа техніка окупантів символом вторгнення до України.

Наразі товар направлено на відповідальне зберігання.

Триває передача виявлених активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Виручені кошти поповнять держбюджет України і можуть бути використані на потреби української армії.

Оперативно-слідчі здійснювалися у межах кримінального провадження, за ч.1 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київська обласна прокуратура", - розповіли в СБУ.

СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн 01
СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн 02
СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн 03
СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн 04
СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн 05
СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн 06

Автор: 

росія (65146) СБУ (12812) тероризм (2867) фінансування (3113)


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Топ коментарі
+13
Весь час дивувався чому у нас все завалено кацапською парфюмерно-косметичною продукцією - всілякі "ЗЄльоні лінії" і т.п.

Невже так складно виробляти шампуні та іншу косметичну баяду?
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08.07.2022 18:13
+8
В СБУ реакція як в мангуста: ще тільки 5 місяців товар,а вони вже його " накрили"!...
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08.07.2022 18:16
+3
Так і пишіть Brocard і Л'етуаль
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08.07.2022 18:19
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Ален Делон не пьёт тройной одеколон...
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08.07.2022 18:11 Відповісти
Весь час дивувався чому у нас все завалено кацапською парфюмерно-косметичною продукцією - всілякі "ЗЄльоні лінії" і т.п.

Невже так складно виробляти шампуні та іншу косметичну баяду?
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08.07.2022 18:13 Відповісти
не дужо складно. "берешь капельку дерьма, красивая упаковка, удачний брендінг і вуа-ля".
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08.07.2022 18:16 Відповісти
Яка може бути у кацапських свиней парфумово-косметична продукція,хіба з кізяків...Це треба бути несповна розуму щоб купувати таке лайно...
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08.07.2022 18:14 Відповісти
кацапяра дудлить бояру.
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08.07.2022 18:15 Відповісти
В СБУ реакція як в мангуста: ще тільки 5 місяців товар,а вони вже його " накрили"!...
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08.07.2022 18:16 Відповісти
Так і пишіть Brocard і Л'етуаль
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08.07.2022 18:19 Відповісти
Опоздали.

Сеть «Л'Этуаль» продала свои активы вУкраине - сеть магазинов Brocard и дистрибьютора в сфере товаров для красоты Hexagone, следует из сообщения Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).
По информации RAU, французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding закрыл сделку по приобретению ООО «Брокард-Украина» и ООО «Эгзагон» 23 мая 2022 года.
По данным RAU, с 2010 года «Брокард-Украина» принадлежала офшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компаний «Брокард-Украина» и «Эгзагон» являлась собственница российской сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина.
Новый владелец компаний намерен продолжать дальнейшее развитие торговой сети Brocard Ukraine, говорится в письме сети компаниям-партнерам, которым располагает RAU.
К началу 2022 года сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1,8 тыс. человек. По данным компании, общий товарооборот сети в 2020 году составил 4,126 млрд грн.
Основатель Philippe Benacin Holding Филипп Бенасин также является совладельцем компании Interparfums, занимающейся разработкой, производством и дистрибуцией парфюмерии и косметики.
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08.07.2022 18:26 Відповісти
Арахамія отоварив, тому і встигла кацапня продати
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08.07.2022 22:51 Відповісти
Глава НБУ Кирилл Шевченко представил на суд общественности довольно пессимистичную для украинской экономики статью, в которой спрогнозировал гиперинфляции в стране из-за огромной эмиссии гривны. Так, если в марте 2022 года эмиссия гривны была на уровне 20 млрд грн, то к июню эта сумма возросла более чем в 5 раз (105 млрд грн). Что это значит? А ничего хорошего, ведь активная работа печатного станка выливается в рост инфляции.

По мнению Шевченко, правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, что приводит к росту цен, обесцениванию гривны и, как следствие, сокращению золотовалютных резервов НБУ. В итоге Украина может столкнуться с негативными экономическими последствиями от работы печатного станка схожими с тем, что происходило в 1990-х или же в 2014-2015 годах, когда гривна обваливалась.
Более того, прямая эмиссия станет проблемой, из-за которой Украину могут не принять в ЕС - там запрещено прямое финансирование госсектора центробанками.
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08.07.2022 18:20 Відповісти
не турбуйся , кцпчик,слідкуй за своїм фубльом
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08.07.2022 20:21 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-ukreksimbank-kredyt-biznesmen-dnr/31498080.html Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»
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08.07.2022 18:21 Відповісти
Ну тепер і червоні буряки подорощають ! Бо ж чим ще силіконові губи красавіцам малювати ?
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08.07.2022 18:33 Відповісти
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08.07.2022 19:16 Відповісти
лепота
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08.07.2022 21:25 Відповісти
У нас есть свой Ze... коломойский...
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08.07.2022 18:36 Відповісти
Между Ze и ЕС большая пропасть...если опять будет 73 процента ЛОХтората...то навсегда забутте слова НАТО и ЕС...
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08.07.2022 18:41 Відповісти
Кажете 150 млн.грн.Це круто!А те,що через ПФУ,МінСоц фінансує,цих самих сєпарів, на 50 млрд.грн. в рік - це фігня?
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08.07.2022 19:07 Відповісти
Не знаю чи правда, але Чорновіл каже, що кацапського наркобарона , известнава заминиста Гогалаптешвили, таки призначили у СЗР радником Буданова. Не можу в це повірити, хто знає чи правда?
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08.07.2022 21:21 Відповісти
 
 