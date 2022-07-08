СБУ заблокувала фінансування збройної агресії РФ через продаж парфумерно-косметичної продукції: конфісковано товарів на понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за фактом фінансування тероризму та збройної агресії РФ.

Зокрема, йдеться про компанію, яка займається оптовою торгівлею парфумами та косметичними засобами російського виробництва, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У ході слідчих дій було з’ясовано, що отримані в Україні прибутки бізнесмени перераховували для сплати податків до держбюджету рф. Адже материнська компанія, інтелектуальна власність торговельних брендів, а також виробничі потужності знаходяться в росії. Їхніми кінцевими власниками є громадяни та юридичні особи країни-агресора.

Уся торговельна продукція компанії знаходиться на складах, розташованих у Київській та Тернопільській областях. У ході проведення обшуків правоохоронці виявили понад 700 палетів із товаром. Загальна вартість продукції складає понад 150 млн грн.

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Згідно з документами товари були ввезені в Україну напередодні повномасштабного вторгнення росії.

Примітно, що піддони марковані літерою "Z" так само, як і ворожа техніка окупантів символом вторгнення до України.

Наразі товар направлено на відповідальне зберігання.

Триває передача виявлених активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Виручені кошти поповнять держбюджет України і можуть бути використані на потреби української армії.

Оперативно-слідчі здійснювалися у межах кримінального провадження, за ч.1 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київська обласна прокуратура", - розповіли в СБУ.











