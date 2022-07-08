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Фонд Повернись живим придбав для українських воїнів 100 безпілотних авіаційних комплексів Atlas за 5 млн євро, - волонтер Чмут. ФОТО

Фонд Повернись живим придбав для українських воїнів 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas. 100 комплексів — це 300 трикоптерів + наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів. Ціна - 5 млн євро.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер Тарас Чмут, передає Цензор.НЕТ.

"І знову безпілотники — але, цього разу, дуже не типові.

Фонд Повернись живим придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas — спеціальної військової розробки, яка стоїть на озброєнні в ряді країн НАТО та минулого року пройшла повний цикл випробувань в українських Силах спеціальних операцій.

100 комплексів — це 300 трикоптерів + наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів.

Ціна закупівлі — 5 000 000 Євро.

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Головна особливість Atlas-ів — це те, що вони, на відміну від звичних Мавіків та Аутелів, розроблялися для військових потреб. А це означає, що вони мають захищений канал зв‘язку, можливість встановити антену на відстань від оператора, використовувати ретранслятор та несуть якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі.

Перші декілька десятків комплексів вже з два місяці як працюють на фронті забезпечуючи повітряною розвідкою наші Сили спеціальних операцій.

Подібні закупівлі можливі завдяки щоденній системній підтримці тисяч небайдужих. Дякуємо кожному хто наближає нашу перемогу!

Продовжуємо робити нашу армію ефективною на полі бою", - розповів Чмут.

Фонд Повернись живим придбав для українських воїнів 100 безпілотних авіаційних комплексів Atlas за 5 млн євро, - волонтер Чмут 01

Автор: 

безпілотник (4153) Чмут Тарас (16) дрони (4695)


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Топ коментарі
+17
Тарас Чмут, так тримати!
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08.07.2022 19:16
+17
у когось війна скінчилась в голові, а хтось отримує рашиський осколок снаряда в груди

уря, уря, догонім СШя по пропроізводству Хаймарсів-набоїв садов і огородов!

Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць
Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабмінуhttps://biz.censor.net/n3349342

а Порох дурень і ми дурні свої копійки даємо на джипи-квадрокоптери,
а ЗЄлячка та Шмигаль будуть дороги сади-огороди... (безвозвратно !!!)

але аж ніяк не заводи по виробництву снарядів
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08.07.2022 19:42
+14
Фонду Повернись живим-черговий респект...
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08.07.2022 19:18
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08.07.2022 19:12 Відповісти
у когось війна скінчилась в голові, а хтось отримує рашиський осколок снаряда в груди

уря, уря, догонім СШя по пропроізводству Хаймарсів-набоїв садов і огородов!

Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць
Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабмінуhttps://biz.censor.net/n3349342

а Порох дурень і ми дурні свої копійки даємо на джипи-квадрокоптери,
а ЗЄлячка та Шмигаль будуть дороги сади-огороди... (безвозвратно !!!)

але аж ніяк не заводи по виробництву снарядів
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08.07.2022 19:42 Відповісти
то може вже "НА ЧАСІ" !!!???

.
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08.07.2022 19:45 Відповісти
ти дібілоід шо за пургу несеш
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08.07.2022 20:04 Відповісти
Ну тут питання спірне. Військова, продовольча і енергетична безпеки зараз питання номер один. При всіх пройобах влади, тут я не можу їх критикувати - в продовольство треба вкладати кошти, це навіть не обговорюється. Маленький приклад. Цього року в Умані було повно якісної черешні (крупна, не гнила, практично не червива, досить туга і гарно зберігається), продавали практично на кожному кроці. Як з'ясувалося, саме цього року вперше зібрали врожай нового саду, який декілька років тому (здається 4 роки) посадив Уманський тепличний комбінат, відоме приватне підприємство. На момент написання новини, яку вони виклали, ними вже було зібрано 140 тон черешні. А якби цього не було, то ціна на черешню була б висока, бо її було б мало. Вкладання коштів в армію, с/г, енергетику, освіту, медицину, ІТ однозначно не обговорюється. Подивимося скільки буде вкладено в інші життєво необхідні сфери, тоді вже й будемо критикувати або прославляти владу.
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08.07.2022 21:36 Відповісти
Ощо ти їсти будеш, снаряди?
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08.07.2022 22:34 Відповісти
і перевіряти не буду,чи це правда,все одно іди в дупу.Зараз не на часі з зеленою гидотою розбиратись.
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08.07.2022 23:01 Відповісти
Тарас Чмут, так тримати!
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08.07.2022 19:16 Відповісти
получітє, волонтери гранату гранти на 11 мільярдів для створенная садів та будівництво теплиць
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08.07.2022 19:44 Відповісти
Фонду Повернись живим-черговий респект...
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08.07.2022 19:18 Відповісти
Беспилотники лишними точно не будут, тем более, не так давно читал, что они постоянно нужны на фронте
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08.07.2022 19:18 Відповісти
Так вони вміють бомбить чи ні ?
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08.07.2022 19:27 Відповісти
Учитывая размер, максимум вог. Нам надо авиарозведка и корректировка артиллерии
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08.07.2022 19:31 Відповісти
Це крутіше, ніж просто бомбити. Комплекс, що знаходить ціль, і дає координати для артилерії. Чув, кацапи заздрять цим планшетам, оскільки наша батарея може бути роззосередженою на доволі великі відстані, і оркам просто так подавити її не вдасться. А тут ще й такий крутяк як тепловізійна камера.
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08.07.2022 21:24 Відповісти
Ось так розповідають про хороші справи, а не роблять цілу фотосесію як один дибіл.
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08.07.2022 19:30 Відповісти
Почему армия не закупает, вместо поддержки китайцев. 50 тыс для бюджета небольшая сума
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08.07.2022 19:30 Відповісти
На Чмута пащекою туз всєя Дніпра філатов повонював,покривав корефана хабарника.
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08.07.2022 19:45 Відповісти
ага,а ще це той самий Чмут у якого і Богдана гівно і Нептун *****,не робіть собі нового ідола
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08.07.2022 20:03 Відповісти
У Чмута весь український опк гівно. Це нормально так як це правда. Він людина яка із сторони но яка бачила все це їздячи на ці виробництва. Тому не дивно що він хоче закуповувати виключно техніку нато із закордону. Я думаю ви не будете сперечатись що Цезарь краще Богдани.
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08.07.2022 20:15 Відповісти
Сотні "Богдан", які Україна могла легко виробити створивши тисячі робочих місць, набагато краще десятків "Caesar", які ми випрошуємо у союзників.
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08.07.2022 22:28 Відповісти
бугага клоун,а от орки на "масквабаді" та зі Зміїного щось такого не кажуть,то раз,по друге він всього навсього БЛОГЕР,то два,а три ,більшість виробів нашого ОПК ДОВЕЛИ В БОЮ СВЮ ЕФЕКТИВНІСТЬ,але всяка ******* на кшталт тебе чула тільки про сумнозвісний "Молот".
Може БТР-4 гівно? ні, бо відоси Азова з Маріка доводять зворотнє,може наші БПЛА гівно? ні,прекрасна аерозвідка,так що гівно,снайперки від яких орків розриває по пояс,чи наші бронемашини,чи може наша модернізація танків і літаків,які громлять орків,в чому Чмут правий? га бовдуре? Єдине,так єдине з чим я з ним згоден щодо нашого ВПК,що це ***** яка корумпована структура,все.
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09.07.2022 22:57 Відповісти
Не зрозумів. Розшифруй, якщо можеш
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08.07.2022 20:08 Відповісти
не звертайте уваги,йому в зоолохотроні сказали що Чмут зібрав два ярда гривенью,значить він ********** військовий експерт до купи.Звикайте,на на ступних виборах це будуть перші кандидатури.Чмут, Притула...
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09.07.2022 23:00 Відповісти
 
 