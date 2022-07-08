Фонд Повернись живим придбав для українських воїнів 100 безпілотних авіаційних комплексів Atlas за 5 млн євро, - волонтер Чмут. ФОТО
Фонд Повернись живим придбав для українських воїнів 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas. 100 комплексів — це 300 трикоптерів + наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів. Ціна - 5 млн євро.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер Тарас Чмут, передає Цензор.НЕТ.
"І знову безпілотники — але, цього разу, дуже не типові.
Фонд Повернись живим придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas — спеціальної військової розробки, яка стоїть на озброєнні в ряді країн НАТО та минулого року пройшла повний цикл випробувань в українських Силах спеціальних операцій.
100 комплексів — це 300 трикоптерів + наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів.
Ціна закупівлі — 5 000 000 Євро.
Головна особливість Atlas-ів — це те, що вони, на відміну від звичних Мавіків та Аутелів, розроблялися для військових потреб. А це означає, що вони мають захищений канал зв‘язку, можливість встановити антену на відстань від оператора, використовувати ретранслятор та несуть якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі.
Перші декілька десятків комплексів вже з два місяці як працюють на фронті забезпечуючи повітряною розвідкою наші Сили спеціальних операцій.
Подібні закупівлі можливі завдяки щоденній системній підтримці тисяч небайдужих. Дякуємо кожному хто наближає нашу перемогу!
Продовжуємо робити нашу армію ефективною на полі бою", - розповів Чмут.
Будь ласка, зачекайте...
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уря, уря, догонім СШя по пропроізводству
Хаймарсів-набоївсадов і огородов!
Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць
Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабмінуhttps://biz.censor.net/n3349342
а Порох дурень і ми дурні свої копійки даємо на джипи-квадрокоптери,
а ЗЄлячка та Шмигаль будуть
дорогисади-огороди... (безвозвратно !!!)
але аж ніяк не заводи по виробництву снарядів
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гранатугранти на 11 мільярдів для створенная садів та будівництво теплиць
Може БТР-4 гівно? ні, бо відоси Азова з Маріка доводять зворотнє,може наші БПЛА гівно? ні,прекрасна аерозвідка,так що гівно,снайперки від яких орків розриває по пояс,чи наші бронемашини,чи може наша модернізація танків і літаків,які громлять орків,в чому Чмут правий? га бовдуре? Єдине,так єдине з чим я з ним згоден щодо нашого ВПК,що це ***** яка корумпована структура,все.