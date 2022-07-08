Українські воїни знищили 12 танків на під Святогірськом. ФОТОрепортаж. 18+
Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив кадри знищеної російської техніки на Слов'янському напрямку. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані для перегляду дітям до 18 років та особам із нестійкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
Геращенко зазначив: "У бій під Слов'янськом йдуть одні буряти! 79-та та 81-ша бригади ЗСУ під Святогірськом відправили до праотців 12 танків, БМП та інші консервні банки орків. Прорив на Слов'янськ, про який так мріяли окупанти, з тріском провалився!"
Топ коментарі
+116 Олександр Карін
показати весь коментар08.07.2022 20:39
+93 botoks
показати весь коментар08.07.2022 20:39
+74 Eight Wonder #490997
показати весь коментар08.07.2022 20:39
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Щось давно дагестанців не смажили наші ЗСУ , все буряти та буряти дохнуть за русь вялікую та *****.
Нічого поганого в цьому я не бачу.
- Денег заработать!
- Так ведь там убить могут!
Да и "х*й с ним! Живой астанусь - денег заработаю кредит пагашу Убьют - кредит гасить не надо!
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
на мой концерт прибыл очередной бурят!"
Бо щось незрозуміло - чого то він весь час про успіхи ЗСУ пише.