Українські воїни знищили 12 танків на під Святогірськом. ФОТОрепортаж. 18+

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив кадри знищеної російської техніки на Слов'янському напрямку. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані для перегляду дітям до 18 років та особам із нестійкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

Геращенко зазначив: "У бій під Слов'янськом йдуть одні буряти! 79-та та 81-ша бригади ЗСУ під Святогірськом відправили до праотців 12 танків, БМП та інші консервні банки орків. Прорив на Слов'янськ, про який так мріяли окупанти, з тріском провалився!"

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