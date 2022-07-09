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Вранці російські війська вдарили із "Градів" по житлових кварталах Кривого Рогу, є жертви, - Резніченко. ФОТО
Ворог не припиняє обстрілів Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах.
Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані.
Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Аметист
показати весь коментар09.07.2022 07:36
+6 Vlad Lancev
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+4 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар09.07.2022 07:53
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Сна нет. Днем люди работают, ночью дергаются.
Спросите лучше, почему я (вы) выбирали такую власть, которая не позволяла наделать своих Хаймарсов и Пэтриотов, хотя школа ракетостроения аж просится
так само не можливо накрити хаймарси.
Від Кривого Рога там трошки менше 40 км, максимальна дальність "градов" - 42 км.
«РСЗО «Торнадо-С» калибр 300 мм (зона поражения с модернизированным БК - до 120 км). Обстрел с дистанции более 70 км из района между н.п. Новорайск и н.п. Костырка оккупированной части Херсонской области. 10 ракет - и осколочные и кассетные БК. Выстрел «в ту сторону», просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет. Погибшая женщина 1981 г.р. - повар в детском садике, шла на работу. Девушка 2002 г.р. - очень «тяжелая», серьезные поражения области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь. Мужчина 1979 г.р. - множественные осколочные ранения средней тяжести. Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но «Торнадо-С», «Смерчи», ракеты продолжают представлять серьезную опасность. Берегите себя и своих близких. Не подходите к незнакомым предметам - сразу звоните 101 и 102, работают взрывотехники. Соблюдайте правила воздушной тревоги.» - Вилкул
Хаймерсов мы уже не множко накопили
нужно 4 хаймерса оставить для логистики и штабов
остальные на охоту за реактивной артилерией
уничтожение артилерии должно стать приоритетом
Правда в Рязани обсерон...