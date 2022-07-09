Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Ворог намагається просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай



"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім, стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної", - зазначив Гайдай.



Повідомляється, що тільки вночі окупанти завдали 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також завдали 9 ракетних ударів.



"За підсумком, окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська.



Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону", - додав Гайдай.

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