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Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Ворог намагається просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай

"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім, стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної", - зазначив Гайдай.

Повідомляється, що тільки вночі окупанти завдали 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також завдали 9 ракетних ударів.

"За підсумком, окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону", - додав Гайдай.

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Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай 01

Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай 02

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Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай 03

Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай 04

Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай 05

Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай 06

Росіяни здійснюють вогневий вплив по всій лінії фронту - від Попасної до Кремінної, - Гайдай 07

Автор: 

армія рф (17359) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+4
Маладиє ріспублікі почали війну між собою?
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09.07.2022 08:29
+3
А як же байки про "оперативну паузу"?
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09.07.2022 08:25
+2
Почему все? Откуда это?
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09.07.2022 08:35
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А як же байки про "оперативну паузу"?
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09.07.2022 08:25 Відповісти
чтобы осуществить 20 обстрелов за ночь не нужно особо много сил и средств. Пару-тройку батарей и отдельные расчеты и всё.
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09.07.2022 09:39 Відповісти
Маладиє ріспублікі почали війну між собою?
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09.07.2022 08:29 Відповісти
чим же вони гатять, якщо ми розбомбили всі їхні склади з бк???
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09.07.2022 08:31 Відповісти
Почему все? Откуда это?
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09.07.2022 08:35 Відповісти
часть разбомбили, а часть осталась, причём немаленькая. А есть еще непосредственные запасы, небольшие склады, есть подвоз боеприпасов грузовиками в небольших количествах. Для 20 обстрелов за ночь нужно 200-300 снарядов и мин. Это не проблема.
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09.07.2022 09:40 Відповісти
нужно серьезно занятся артилерией
каждый день в сводках должна быть цифра 15-20шт
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09.07.2022 10:00 Відповісти
Гайдай готовит общественность к очередной сдаче. Если Серега занимается или занимался чем-то другим, просьба сообщить.
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09.07.2022 10:11 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.07.2022 10:43 Відповісти
Дебільне формулювання-"вогневий вплив".
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09.07.2022 15:43 Відповісти
А чого Хаймарси осколосними їх не стримують, що Єрмак залажка підговорив
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09.07.2022 15:52 Відповісти
Бачив їде підрозділ все бл. Совклві 66, зіли, камази, з боївого, роз''їббані бмп1111122, дивлюся коли є буде хоть якийсь волонтерський пікап, ху...., Нема ,. Саме слврємєнне Богдан Пороха, отакі діла бл...
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09.07.2022 15:56 Відповісти
Нема в рядових батах від волонтерів, ноль, шакали все *******, надзора Особового нема, там пі.да, піз..ой
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09.07.2022 16:03 Відповісти
 
 