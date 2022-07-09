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Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури Донецької області.

Про це у Telegram поінформував глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією - це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо.

У Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок - хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.

У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію - кілька людей отримали легкі контузії", - йдеться в повідомленні.

Також, продовжив Кириленко, вночі під обстріл потрапило місто Гірник. Відомо про двох поранених та пошкоджену цивільну інфраструктуру: 4 житлові будинки, крамниця автозапчастин, заправка. Частково обірвано лінії електропередач.

У Світлодарській громаді під вогнем Кодема, Семигір'я, Новолуганське та Вуглегірська ТЕС. Відомо про щонайменше одного загиблого у Семигір'ї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині минулої доби загинули 5 цивільних осіб, 8 - дістали поранення, - ОВА

Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 01
Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 02
Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 03
Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 04
Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 05
Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 06
Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 07
Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 08
Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині 09

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


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09.07.2022 09:06 Відповісти
Когда Кучма и Ведмедчук ехали в Минск на переговоры...Кучма сказал...Дамбассу звиздец...
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09.07.2022 09:15 Відповісти
 
 