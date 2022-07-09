Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури Донецької області.

Про це у Telegram поінформував глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією - це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо.



У Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок - хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.



У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію - кілька людей отримали легкі контузії", - йдеться в повідомленні.

Також, продовжив Кириленко, вночі під обстріл потрапило місто Гірник. Відомо про двох поранених та пошкоджену цивільну інфраструктуру: 4 житлові будинки, крамниця автозапчастин, заправка. Частково обірвано лінії електропередач.

У Світлодарській громаді під вогнем Кодема, Семигір'я, Новолуганське та Вуглегірська ТЕС. Відомо про щонайменше одного загиблого у Семигір'ї.

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