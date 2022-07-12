ЗСУ ліквідували заступника командира 106-ї дивізії ВДВ армії РФ полковника Кузьмінова. ФОТО

Збройні Сили України ліквідували полковника армії окупантів Сергія Кузьмінова. Він був заступником командира 106-ї дивізії ВДВ російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Заступник командира 106-ї дивізії ВДВ полковник Сергій Кузьмінов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

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