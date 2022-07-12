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ЗСУ ліквідували заступника командира 106-ї дивізії ВДВ армії РФ полковника Кузьмінова. ФОТО

Збройні Сили України ліквідували полковника армії окупантів Сергія Кузьмінова. Він був заступником командира 106-ї дивізії ВДВ російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Заступник командира 106-ї дивізії ВДВ полковник Сергій Кузьмінов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували командира 810-ї бригади російської армії полковника Кенса

ЗСУ ліквідували заступника командира 106-ї дивізії ВДВ армії РФ полковника Кузьмінова 01

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+49
Не дожил до дня вдв совсем немного, не искупается больше в фонтане, не покошмарит больше студентові в парке.... Земля стекловатой, падла!
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12.07.2022 02:22
+42
испарило в Херсоне
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12.07.2022 02:03
+34
Ради любви к фюреру они готовы родных детенышей придушить. Послушайте симоньян(4 детеныша), когда она в прямом эфире буквально огразмирует от мысли о ядерной войне.
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12.07.2022 02:19
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испарило в Херсоне
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12.07.2022 02:03 Відповісти
Не дожил до дня вдв совсем немного, не искупается больше в фонтане, не покошмарит больше студентові в парке.... Земля стекловатой, падла!
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12.07.2022 02:22 Відповісти
И бутылку об башку не разобьет...
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12.07.2022 09:12 Відповісти
Жара?
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12.07.2022 02:49 Відповісти
Вдалий на рашкінських полковників день сьогодні.

Земля бетоном.
І за собою потягни якнайбільше орків.
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12.07.2022 02:03 Відповісти
Непонятно, для чего, зачем Цензор выкладывает фотографии убийц в таком формате - в цвете и на полстраницы, таких надо здесь выкладывать в черно-белом формате и размером 3х4см, нефиг, что заслужили, то заслужили..
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12.07.2022 08:03 Відповісти
Судячи з фотки, він і при жизні був трупом.

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12.07.2022 02:04 Відповісти
Яка тупа й безглузда смерть. ЗАРАДИ ЧОГО???!!!
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12.07.2022 02:16 Відповісти
Ради любви к фюреру они готовы родных детенышей придушить. Послушайте симоньян(4 детеныша), когда она в прямом эфире буквально огразмирует от мысли о ядерной войне.
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12.07.2022 02:19 Відповісти
Чомусь на Росії всі тварюки дуже плідні, що Симонян, що *****, що Канделакі, не знаю скільки у Соловйова дітей, але вірю, що карма за нелюдів батьків наздожене всіх.
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12.07.2022 06:49 Відповісти
Соловйов взагалі альфа-самець - 8 дітей від трьох дружин.)
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12.07.2022 07:59 Відповісти
А чого б не розмножуваться, якщо не треба думати, як і за які шиші ще одну дитину піднімати на ноги?
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12.07.2022 09:00 Відповісти
Хорошего ему настроения
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12.07.2022 02:21 Відповісти
Сдох кудім, да і уйх с ним
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12.07.2022 02:34 Відповісти
Красівий... здоровля йому...
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12.07.2022 02:50 Відповісти
Tod den kleinen russischen Schweinchen.
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12.07.2022 03:23 Відповісти
Пішов до пекла москалик
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12.07.2022 04:41 Відповісти
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12.07.2022 04:51 Відповісти
П. Касьянов - то такий сікрет полішанеля)))) Якща президент так сказав, напевно так потрібно. Бо всі навкруги бовдури, і один Касянов Д'артаньян та думка епохи))))) внезапность епт))))
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12.07.2022 06:30 Відповісти
Гори в аду, мразь кацапская
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12.07.2022 04:56 Відповісти
черговий шанувальник творчості Кобзона вилетів на рай
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12.07.2022 05:00 Відповісти
Спасибо полковнику за жест доброй воли.
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12.07.2022 05:25 Відповісти
Кичиться своими тельняшками и ссать в фонтаны в пьяном виде на день вдв -это всё на что способны кацапские "десантники". Земля бетоном.
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12.07.2022 05:58 Відповісти
Жирний гусак.
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12.07.2022 06:04 Відповісти
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12.07.2022 06:23 Відповісти
Ну і пика у кацапа, реальний неандерталець. Сподіваюся чорти його на рожні вже смажать у пеклі. чорти працюють 24/7, стільки роботи їм підкинули за останні місяці наші хлопці.
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12.07.2022 06:55 Відповісти
Расейскай дЯсантник должон быть бааальшой, тупой и ряшитяльный. Ну и страшный.
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12.07.2022 07:23 Відповісти
Интересно, а каков размер концертного зала где выступают сейчас Кобздун и Задротов в перерыве между процедурами от чертей и бесов на вечном стационаре в Пекле?
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12.07.2022 07:22 Відповісти
З вагнеровцями та необлікованим м'ясом з бімбасу тисяч на 43-45 зала має бути...
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12.07.2022 07:53 Відповісти
У них вже концерти на пекельних стадіонах
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12.07.2022 22:51 Відповісти
комбриг комдив ботяня повар маслорез портянка твоя в сапоге как презервотив ті не кинул рибят и мазью вишневского смазал кожвендисбат
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12.07.2022 07:34 Відповісти
это как раз та 106 дивизия .которая звонила и заказывала столик на 24 февраля в Киеве в ресторане .Мечты сбываются
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12.07.2022 08:24 Відповісти
Земля залізобетоном, орковське падло.
Хай тебе нігери-чорти в аду в сраку чпокають сто мільйонів років.
І хай це буде перший і найкоротший твій термін перебування в пеклі.
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12.07.2022 09:02 Відповісти
Гори в пеклі, виродку
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12.07.2022 09:16 Відповісти
Собакам собачья смерть! Треть детских больниц в России не имеют канализации и водопровода (Росстат). Лучше бы домом занялся!))))
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12.07.2022 09:20 Відповісти
Крапка У
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12.07.2022 09:24 Відповісти
Это он еще не начинал
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12.07.2022 09:42 Відповісти
"Не жили - нефиг и начинать" (c) ...
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12.07.2022 11:31 Відповісти
ГОРИ, ****, В ПЕКЛІ!!!111
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12.07.2022 09:48 Відповісти
********!
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12.07.2022 12:41 Відповісти
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12.07.2022 16:22 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/15503 ЗМІ повідомляють про ліквідацію чергового російського генерала після попадання ракет з HIMARS по штабу на Херсонщині .

Начальника штабу 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін став гарним добривом для українських чорноземів. Не)(уй шастати!
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12.07.2022 12:48 Відповісти
У В"єтнамі за всю багатолітню війну США не втратили ні одного генерала У кацапів скоро до десятки дійде! Мабуть у них генерали як звичайні майори котуються!
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12.07.2022 17:06 Відповісти
Кобзон збирає сьцяну вату на свій виступ у пеклі!
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12.07.2022 14:01 Відповісти
Земля скловатою уйопку...
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12.07.2022 14:20 Відповісти
що можна казати,що ти тварюка нищо!
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12.07.2022 17:43 Відповісти
Слава нашим захисникам!!! Слава ЗСУ!!! Молодці !!!!👏👏👏✌️💪💙💛💙💛
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12.07.2022 18:08 Відповісти
 
 