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ЗСУ ліквідували заступника командира 106-ї дивізії ВДВ армії РФ полковника Кузьмінова. ФОТО
Збройні Сили України ліквідували полковника армії окупантів Сергія Кузьмінова. Він був заступником командира 106-ї дивізії ВДВ російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Заступник командира 106-ї дивізії ВДВ полковник Сергій Кузьмінов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".
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Земля бетоном.
І за собою потягни якнайбільше орків.
Хай тебе нігери-чорти в аду в сраку чпокають сто мільйонів років.
І хай це буде перший і найкоротший твій термін перебування в пеклі.
Начальника штабу 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін став гарним добривом для українських чорноземів. Не)(уй шастати!