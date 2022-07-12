Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай

Авіацією ворог намагається витиснути українських захисників із Луганщини, а тим часом в Лисичанську "зникає" комунальна техніка

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

"Однак під час "оперативної паузи" окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Щонайменше від чотирьох авіаударів потерпали села і селища 11 липня", - повідомляє Гайдай.

Він констатує, що артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю: "Більше дивуємося, коли гармати та "гради" стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль. Вчора та сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три - мінометні".

Окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі, на що навіть не звертають уваги.

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"Такі населені пункти, як Білогорівка чи Верхньокам’янське, вже майже не впізнати. Але вони не цікавлять росіян. Як, до прикладу, й Рубіжне. Що ці нелюди за три місяці там зробили? Обстежили житловий фонд. До речі, те саме робитимуть і в Сєверодонецьку. Купа обіцянок на камери пропагандистських каналів в той час, коли в людей нема світла, води й газу. Чим вони хизуються? Привезли "асвабажденным" місцевим жителям гарячого українського борщу? А тим часом в Лисичанську "зникає" комунальна техніка. Її не спрямовують на розбирання завалів чи ремонт комунікацій. Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим. У переважній більшості такі випадки трапляються після того, як комунальне або приватне підприємство "офіційно обстежить" комендатура", - каже Гайдай.