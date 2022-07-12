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Новини Фото Війна
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Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай

Авіацією ворог намагається витиснути українських захисників із Луганщини, а тим часом в Лисичанську "зникає" комунальна техніка

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

"Однак під час "оперативної паузи" окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Щонайменше від чотирьох авіаударів потерпали села і селища 11 липня", - повідомляє Гайдай.

Він констатує, що артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю: "Більше дивуємося, коли гармати та "гради" стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль. Вчора та сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три - мінометні".

Окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі, на що навіть не звертають уваги.

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Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай 01
Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай 02
Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай 03
Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай 04
Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай 05
Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай 06
Окупанти з використанням авіації намагаються захопити населені пункти на межі Луганщини і Донеччини, - Гайдай 07

"Такі населені пункти, як Білогорівка чи Верхньокам’янське, вже майже не впізнати. Але вони не цікавлять росіян. Як, до прикладу, й Рубіжне. Що ці нелюди за три місяці там зробили? Обстежили житловий фонд. До речі, те саме робитимуть і в Сєверодонецьку. Купа обіцянок на камери пропагандистських каналів в той час, коли в людей нема світла, води й газу. Чим вони хизуються? Привезли "асвабажденным" місцевим жителям гарячого українського борщу? А тим часом в Лисичанську "зникає" комунальна техніка. Її не спрямовують на розбирання завалів чи ремонт комунікацій. Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим. У переважній більшості такі випадки трапляються після того, як комунальне або приватне підприємство "офіційно обстежить" комендатура", - каже Гайдай.

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+3
Звонив чомусь "родич" з запоребрика, верещав як ужалений, що вот єще чуть чуть, будем жить в адной странє і повний набір кремлівських наративів, только путєн, китайці друзьйа, руzzкій міръ скоро пабедіт загнівающий зараз....Таке враження, що людина скажена і повністю неадекватна, та втратила зв'язок з реальністю, zомбування дійшло межі і починають горіти транзистори. Мені чомусь згадалися кадри з дитинства про оскаженілого гітлера. Видно що підкрадається пиз.ць **********. Що буде з такими " людьми", мабуть в корчах будуть відходити від наркотичної залежності ***********, якщо не пересадять на нову голку.
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12.07.2022 09:28
+1
...кто еще предатель в ВСУ????Почему кремлелеталки не сбиты????
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12.07.2022 09:34
+1
Доповідали ж наче , що русня вже сциться авіацію на передку застосовувати....
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12.07.2022 10:04
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Вчора випадково біля річки у нас на Полтавщині поспілкувався з дідом, що ловив рибу. Каже, що жив в Ізюмі, але асвабадітелі зруйнували будинок, та хотіли забрати автомобіль, він не давав, тварини назло розчавили танком. Тепер мешкає у нас.
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12.07.2022 09:11 Відповісти
Maskali π|∆@®@$¥ !
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12.07.2022 10:23 Відповісти
А говорили что они сейчас вообще боятся использовать свою авиацию, кто же врет?
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12.07.2022 09:18 Відповісти
Так бьют из оккупированной *********** территории или у тебя другие данные.
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12.07.2022 09:32 Відповісти
Звонив чомусь "родич" з запоребрика, верещав як ужалений, що вот єще чуть чуть, будем жить в адной странє і повний набір кремлівських наративів, только путєн, китайці друзьйа, руzzкій міръ скоро пабедіт загнівающий зараз....Таке враження, що людина скажена і повністю неадекватна, та втратила зв'язок з реальністю, zомбування дійшло межі і починають горіти транзистори. Мені чомусь згадалися кадри з дитинства про оскаженілого гітлера. Видно що підкрадається пиз.ць **********. Що буде з такими " людьми", мабуть в корчах будуть відходити від наркотичної залежності ***********, якщо не пересадять на нову голку.
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12.07.2022 09:28 Відповісти
...кто еще предатель в ВСУ????Почему кремлелеталки не сбиты????
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12.07.2022 09:34 Відповісти
Місцева ППО чекала на тебе, щоб ти керував збиттям, але ж ти не з'явився- тому й не збили (
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12.07.2022 10:31 Відповісти
Доповідали ж наче , що русня вже сциться авіацію на передку застосовувати....
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12.07.2022 10:04 Відповісти
То другое. На Донбассе сбивать не положено.
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12.07.2022 10:25 Відповісти
Якщо краще Залужного знаєш що робити-звертайся до президента-нехай призначає тебе головнокомандуючим.
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12.07.2022 10:34 Відповісти
 
 