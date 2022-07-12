Будівлю СБУ в окупованому Енергодарі, яку тимчасово зайняли війська РФ, було атаковано з дронів. ФОТОрепортаж
Українські захисники атакували будівлю СБУ в окупованому Енергодарі. В приміщення знаходили військові РФ, даних про жертв немає.
Про це у Telegram повідомляє Енергоатом, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці рф.
Зафіксовано пряме влучання у будівлю. Даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Kolja Stambulskij
показати весь коментар12.07.2022 10:18
+12 alexandr shamov
показати весь коментар12.07.2022 10:18
+7 дератизатор
показати весь коментар12.07.2022 10:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І не тільки в Україні...