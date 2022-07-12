Будівлю СБУ в окупованому Енергодарі, яку тимчасово зайняли війська РФ, було атаковано з дронів. ФОТОрепортаж

Українські захисники атакували будівлю СБУ в окупованому Енергодарі. В приміщення знаходили військові РФ, даних про жертв немає.

Про це у Telegram повідомляє Енергоатом, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці рф.



Зафіксовано пряме влучання у будівлю. Даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки", - йдеться в повідомленні.

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