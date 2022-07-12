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Будівлю СБУ в окупованому Енергодарі, яку тимчасово зайняли війська РФ, було атаковано з дронів. ФОТОрепортаж

Українські захисники атакували будівлю СБУ в окупованому Енергодарі. В приміщення знаходили військові РФ, даних про жертв немає.

Про це у Telegram повідомляє Енергоатом, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці рф.

Зафіксовано пряме влучання у будівлю. Даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки", - йдеться в повідомленні.

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Будівлю СБУ в окупованому Енергодарі, яку тимчасово зайняли війська РФ, було атаковано з дронів 01
Будівлю СБУ в окупованому Енергодарі, яку тимчасово зайняли війська РФ, було атаковано з дронів 02
Будівлю СБУ в окупованому Енергодарі, яку тимчасово зайняли війська РФ, було атаковано з дронів 03

Автор: 

окупація (6687) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+15
Ги...Ги...впевнений там було куча зрадницької сбу наволочи
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12.07.2022 10:18
+12
Держим кулаки. NO PASARAN !!!
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12.07.2022 10:18
+7
Паскуди мають боятись і неба, і землі!
І не тільки в Україні...
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12.07.2022 10:40
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Ги...Ги...впевнений там було куча зрадницької сбу наволочи
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12.07.2022 10:18 Відповісти
Держим кулаки. NO PASARAN !!!
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12.07.2022 10:18 Відповісти
NO PARASHASTAN!
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12.07.2022 13:35 Відповісти
Gute Nacht!
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12.07.2022 10:40 Відповісти
Паскуди мають боятись і неба, і землі!
І не тільки в Україні...
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12.07.2022 10:40 Відповісти
Интересно, а откуда фотки изнутри здания ?
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12.07.2022 11:14 Відповісти
Скорее всего, что орки сами запостили - вот, нас атаковали коварные нацики, но безуспешно. А на фото - хаймерс в версии с дрона.
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12.07.2022 11:24 Відповісти
https://actual.today/vnochi-v-energodari-rashisti-skinuli-mini-na-budivlju-bilya-aes-zvinuvativshi-u-comu-zsu-foto/ https://actual.today/vnochi-v-energodari-rashisti-skinuli-mini-na-budivlju-bilya-aes-zvinuvativshi-u-comu-zsu-foto/

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12.07.2022 11:28 Відповісти
Щось ця інформація тухлятиною *******, фотографії з місці ніби-то удару дрона таки вже були засвічені раніше... і в зовсім іншому контексті та місці прив'язки 🤨🧐😁 Афффітар статті, твоє місце на помийці, а модератор пролупи оченята і дивись, що публікуєш 💩😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 14:34 Відповісти
 
 