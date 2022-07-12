Окупанти обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та "Торнадо-С". 12 людей травмовано. ФОТОрепортаж

Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та "Торнадо-С".

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаїв. Ворог вночі масово обстріляв місто. Станом на зараз відомо, що застосовувалися касетні боєприпаси та "Торнадо-С". Зруйновано ліцей, лікарню та пошкоджено приватні будинки. 12 людей травмовано", - зазначив він.

"Нелюдська "ракетна війна", яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. Росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки. Невідворотне покарання чекає на кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, віддавав він накази чи виконував їх", - додає Тимошенко.











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