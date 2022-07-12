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Новини Фото Війна
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Окупанти обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та "Торнадо-С". 12 людей травмовано. ФОТОрепортаж

Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та "Торнадо-С".

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаїв. Ворог вночі масово обстріляв місто. Станом на зараз відомо, що застосовувалися касетні боєприпаси та "Торнадо-С". Зруйновано ліцей, лікарню та пошкоджено приватні будинки. 12 людей травмовано", - зазначив він.

"Нелюдська "ракетна війна", яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. Росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки. Невідворотне покарання чекає на кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, віддавав він накази чи виконував їх", - додає Тимошенко.

Окупанти обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та Торнадо-С. 12 людей травмовано 01
Окупанти обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та Торнадо-С. 12 людей травмовано 02
Окупанти обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та Торнадо-С. 12 людей травмовано 03
Окупанти обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та Торнадо-С. 12 людей травмовано 04
Окупанти обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та Торнадо-С. 12 людей травмовано 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку рашисти завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Зазнали руйнацій медзаклади та будинки. Продовжуються обстріли громад області, - ОВА

Автор: 

Миколаїв (1805) обстріл (28449) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+4
Фашисти
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12.07.2022 10:15
+3
Бедный Николаев кроют каждый день когда уже будет обещанное контрнаступление
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12.07.2022 10:53
+2
Канада-один із найпослідовніших наших союзників, але це не означає, що вона не має власних геополітичних інтересів та зобов*язань.
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12.07.2022 10:52
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Фашисти
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12.07.2022 10:15 Відповісти
там Канада передает турбины для северного потока-2. На эсспрессо тв сюжет есть
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12.07.2022 10:32 Відповісти
Канада-один із найпослідовніших наших союзників, але це не означає, що вона не має власних геополітичних інтересів та зобов*язань.
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12.07.2022 10:52 Відповісти
Не для другого потоку, а для першого. Вони там типу на ремонті були. Не факт, що їх відремонтовано.
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12.07.2022 11:08 Відповісти
не знал. Спасибо за инфу. А вы уверены?
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12.07.2022 12:57 Відповісти
Бедный Николаев кроют каждый день когда уже будет обещанное контрнаступление
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12.07.2022 10:53 Відповісти
Миколаїв рашисти тупо перетворять в Маріуполь, якщо не буде наступу. Враховуючи, як окупанти закріпилися в Херсоні, то справи кепські(
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12.07.2022 12:11 Відповісти
навіщо Ви відволікаєтеся на тупі вброси про контрнаступ на Херсон, краще хай скажуть хто і навіщо здав Херсон, щоб кожного дня обстрілювати ракетами Миколаїв. Як так сталося і чому його до цього часу не заарештовано, як це робилося в прямому ефірі з Ріфом по сфальшованій справі? ЖДе той "герой" що приніс стільки горя людям на сотні років? Чому ми про нього не чужмо? Можливо він і далі продовжує нести гору?
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12.07.2022 13:46 Відповісти
сьогодні було 24 ракети
це був повний *******,сорри
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12.07.2022 22:33 Відповісти
 
 