УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11905 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
4 848 16

Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні 12 липня збройні сили РФ завдали масованих ракетних ударів по місту Миколаїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС .

"Сьогодні зранку Росія масовано обстріляла Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа двоповерхового житлового будинку та кількох автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу в Миколаївській області зареєстровано 5 пожеж, котрі виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку рашисти завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Зазнали руйнацій медзаклади та будинки. Продовжуються обстріли громад області, - ОВА

" У с. Шевченкове Шевченківської ТГ Миколаївського району горів приватний житловий будинок. На відкритій території Куцурубської територіальної громади Миколаївського району вогнеборці гасили пожежу на площі 500 кв. м", - додали у ДСНС.

Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 01
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 02
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 03
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 04
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 05
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 06

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу задокументовано понад 40 фактів руйнування житла та інших об'єктів на території Харківщині внаслідок обстрілів і пожеж, - поліція. ФОТО


Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 07
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 08
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 09
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 10
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 11
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 12
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 13
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 14
Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки 15

Миколаїв (1805) Миколаївська область (2273) обстріл (28449) ДСНС (5105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
АГОНИЗИРУЕТ КАЦАПИЯ НО ЕЩЕ МНОГО ГОРЯ ПРИНЕСЕТ НАМ И ВСЕМУ МИРУ.. к сожалению есть у них еще и капиталы есть много купленных и на компромате политиков во всех странах есть и оружие включая атомное есть ******* ***** и его банда свихнувшихся импотентных ********** увы все это есть. но конец будет..... хотелось бы сразу и быстро... и поскорее..но как есть -так и есть...
показати весь коментар
12.07.2022 10:31
+12
Прав был Немцов , когда сказал , что путлер й@ нутый , за что его жизини лишили 😠
показати весь коментар
12.07.2022 10:37
+8
Я Миколаєва і щодня, під час обстрілу зранку, задаюсь цим питанням.. Напрошується лише рифма...
показати весь коментар
12.07.2022 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АГОНИЗИРУЕТ КАЦАПИЯ НО ЕЩЕ МНОГО ГОРЯ ПРИНЕСЕТ НАМ И ВСЕМУ МИРУ.. к сожалению есть у них еще и капиталы есть много купленных и на компромате политиков во всех странах есть и оружие включая атомное есть ******* ***** и его банда свихнувшихся импотентных ********** увы все это есть. но конец будет..... хотелось бы сразу и быстро... и поскорее..но как есть -так и есть...
показати весь коментар
12.07.2022 10:31 Відповісти
А як же ******* єрмаки разом зі своєю маріонеткою , що здали Південь України ?
показати весь коментар
12.07.2022 11:03 Відповісти
Де ППО?
показати весь коментар
12.07.2022 10:34 Відповісти
Я Миколаєва і щодня, під час обстрілу зранку, задаюсь цим питанням.. Напрошується лише рифма...
показати весь коментар
12.07.2022 10:40 Відповісти
ППО проти РСЗВ? Ви серйозно?
показати весь коментар
12.07.2022 11:29 Відповісти
У Києві , бо Порох зробив і допоміг.
показати весь коментар
12.07.2022 10:41 Відповісти
Барига щоколядний поміг тільки Києву, а решта забив.
Цікаво, а як цей верховний поц знаючи про напад виділяв гроші на дороги, замість захистити Миколаїв, Херсон,.. Забувся, вони зливали південь України, тому захищати ці міста потреби не було. Марченко правда трохи "піднасрав" відстоявши Миколаїв, але то таке.
показати весь коментар
12.07.2022 12:08 Відповісти
Так, Порошенко відремонтував за кошти "Рошен" ППО Києва, яке більше половини ракет сбивало. Порошенко бьачив, що може статися якщо не мати захисту. А уявляєте, якби кожен власник якогось підприємства відремонтувавув чи купив ППО на область, де заробляє кошти його підприємство? А якби Володя Боневтік не в асфальт закатав народні гроші, а закупив ППО, чи зробив своє, бо все для цього було і навіть були гроші. В Миколаєві саме більше голосів віддали за цю владу і вона їх віддячила, захистила? Летять ракети і снаряди кожну ніч на голови обдурених миколаївців. Я так розумвю, щоб захиститися від ракет потрібно мати подушечку, яких повно на ринках і магазинах із зображеннім Боневтіка, Кіма, подоляка і аристовича? Якби не приїхав сюди Марченко, то тут вже були б не твільки ракетні обстріли, а стояли російські танки і хазяйнували буряти, мокші, осетини,башкири, чечени, лезгінці та інші "слов'янські" народи. Тут навіть не було блокпостів, всі "зелені" готувалися до шашликів, як сказав їх великий геній.
показати весь коментар
12.07.2022 13:21 Відповісти
Повністю перехопити масований удар РСЗВ жодне ППО не зможе. Снаряди летять дуже часто зі швидкісю у кілька махів. Залп смерча 12 ракет. Якщо атакує батарея, то це 48 ракет протягом дуже короткого часу (до 40 секунд).
показати весь коментар
12.07.2022 11:17 Відповісти
Зрозуміло. Тоді питання, звідки стріляють "смерчі"? Хто здав ворогу ту територію? Де наші "Грім 2" і "Вільхи М", щоб знищити пускові тих ракет? Де наші гроші і той час, які давали "мінські", щоб виготовити ці ракети? Де вони? Хто так безвідповідально поставився до захисту країни? Хто приймав рішення будувати дороги, замість ракет?
показати весь коментар
12.07.2022 13:23 Відповісти
Прав был Немцов , когда сказал , что путлер й@ нутый , за что его жизини лишили 😠
показати весь коментар
12.07.2022 10:37 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 10:49 Відповісти
Жаль цих нещасних людей , які повірили у 95 квартал....
показати весь коментар
12.07.2022 11:02 Відповісти
***** помог русскагаварящей женщине освободится.
показати весь коментар
12.07.2022 11:50 Відповісти
треба потихенько відганяти -- другого не бачу
показати весь коментар
12.07.2022 11:59 Відповісти
Чому рашисти стали так несамовито обстрілювати райони Миколаєва останнім часом?
Ймовірно, що цими обстрілами ворог намагається якимсь чином завадити Силам оборони України завдати удару по аеродромах в Криму і місцях базування чорноморського флоту рф у Севастополі ракетами MGM-140B ATACMS з дальністю враження 300+ км, які скоріш за все надійшли на озброєння ЗСУ.
показати весь коментар
12.07.2022 15:31 Відповісти
 
 