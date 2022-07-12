Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні 12 липня збройні сили РФ завдали масованих ракетних ударів по місту Миколаїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС .

"Сьогодні зранку Росія масовано обстріляла Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа двоповерхового житлового будинку та кількох автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу в Миколаївській області зареєстровано 5 пожеж, котрі виникли внаслідок ворожих обстрілів.

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" У с. Шевченкове Шевченківської ТГ Миколаївського району горів приватний житловий будинок. На відкритій території Куцурубської територіальної громади Миколаївського району вогнеборці гасили пожежу на площі 500 кв. м", - додали у ДСНС.













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