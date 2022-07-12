Ракетні удари РФ по Миколаєву та обстріли області: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні 12 липня збройні сили РФ завдали масованих ракетних ударів по місту Миколаїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС .
"Сьогодні зранку Росія масовано обстріляла Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа двоповерхового житлового будинку та кількох автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Загалом за минулу добу в Миколаївській області зареєстровано 5 пожеж, котрі виникли внаслідок ворожих обстрілів.
" У с. Шевченкове Шевченківської ТГ Миколаївського району горів приватний житловий будинок. На відкритій території Куцурубської територіальної громади Миколаївського району вогнеборці гасили пожежу на площі 500 кв. м", - додали у ДСНС.
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Цікаво, а як цей верховний поц знаючи про напад виділяв гроші на дороги, замість захистити Миколаїв, Херсон,.. Забувся, вони зливали південь України, тому захищати ці міста потреби не було. Марченко правда трохи "піднасрав" відстоявши Миколаїв, але то таке.
Ймовірно, що цими обстрілами ворог намагається якимсь чином завадити Силам оборони України завдати удару по аеродромах в Криму і місцях базування чорноморського флоту рф у Севастополі ракетами MGM-140B ATACMS з дальністю враження 300+ км, які скоріш за все надійшли на озброєння ЗСУ.