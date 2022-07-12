Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Росіяни завдали вісім ударів по мирному населенню, вбили та поранили мешканців. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Під вогнем ворога перебували міста Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка, Опитне. У Часів Ярі продовжується розбір завалів багатоповерхівки, серед загиблих – дев’ятирічна дитина. Поліція здійснює охорону місця трагедії", - йдеться у повідомленні.

Загалом руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, з них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.

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