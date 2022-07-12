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Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Росіяни завдали вісім ударів по мирному населенню, вбили та поранили мешканців. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Під вогнем ворога перебували міста Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка, Опитне. У Часів Ярі продовжується розбір завалів багатоповерхівки, серед загиблих – дев’ятирічна дитина. Поліція здійснює охорону місця трагедії", - йдеться у повідомленні.

Загалом руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, з них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі обстріляли Слов'янськ. Є поранена, - мер Лях. ФОТО

Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 01
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 02
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 03
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 04

Читайте: Унаслідок обстрілів окупантами на Донеччині минулої доби загинула 1 людина, 2 - зазнали поранень, - Кириленко


Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 05
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 06
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 07
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 08
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 09
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 10
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 11

обстріл (28449) Нацполіція (15164) Донецька область (8453)


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