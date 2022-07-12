Окупанти завдали артилерійського удару по будинку дитячої творчості у Гуляйполі, - ОВА. ФОТО
Уночі російські окупаційні сили обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про наслідки нічних ворожих обстрілів м. Гуляйполе повідомили у Запорізькій ОВА.
"Ворог систематично знищує цивільну інфраструктуру. Цього разу артилерійський снаряд поцілив в місцевий Будинок дитячої творчості", - йдеться у повідомленні.
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Denis Antivatnikov #521714
показати весь коментар12.07.2022 16:12 Відповісти Мені подобається 0
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