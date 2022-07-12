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Окупанти завдали артилерійського удару по будинку дитячої творчості у Гуляйполі, - ОВА. ФОТО

Уночі російські окупаційні сили обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про наслідки нічних ворожих обстрілів м. Гуляйполе повідомили у Запорізькій ОВА.

"Ворог систематично знищує цивільну інфраструктуру. Цього разу артилерійський снаряд поцілив в місцевий Будинок дитячої творчості", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти завдали артилерійського удару по будинку дитячої творчості у Гуляйполі, - ОВА 01
Окупанти завдали артилерійського удару по будинку дитячої творчості у Гуляйполі, - ОВА 02
Окупанти завдали артилерійського удару по будинку дитячої творчості у Гуляйполі, - ОВА 03

Гуляйполе (94) обстріл (28449) Запорізька область (3601)


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это хрень...сталинская школа и дом пионеров бывший в запоре помечены ими как штаб нацбатов со снайперами(((это кринж.....................................................
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12.07.2022 16:12 Відповісти
 
 