СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України передала в АРМА арештоване майно на понад 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління СБ України в Одеській області.

Загалом у державне управління перейдуть:



▪️ понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків

▪️ 6 га земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м

▪️ сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро.



Як зазначається, це майно СБУ вилучила ще минулого року у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з РФ на територію України через підсанкційні платіжні системи.



За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави.



Наразі усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).



"Ці активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії", - йдеться в повідомленні.

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