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СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України передала в АРМА арештоване майно на понад 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління СБ України в Одеській області.

Загалом у державне управління перейдуть:

▪️ понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків
▪️ 6 га земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м
▪️ сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро.

Як зазначається, це майно СБУ вилучила ще минулого року у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з РФ на територію України через підсанкційні платіжні системи.

За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави.

Наразі усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Ці активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії", - йдеться в повідомленні.

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СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн 01

СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн 02

СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн 03

СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн 04

Автор: 

арешт (2523) майно (330) СБУ (12812) АРМА (557)


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жалюгидні копійки мабуть те що не змоглипо кишеням поразпихувати
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12.07.2022 12:11 Відповісти
набу -- бабу сап -- храп назека -- арма і тд - для чого іх стільки як вони тільки між собою виясняют отношенія з окладом в 200000 т.
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12.07.2022 12:39 Відповісти
АРМА , всупереч задекларованим цілям її створення виявилась корупційною структурою для "віджиму" бізнесу , майна активів. навіть прості слідчі ї прихітрялись продавати через неї чуже майно. Цікаво чи змінилось там щось після початку повномасштабної війни?
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12.07.2022 13:06 Відповісти
З грудня 2016 по 2019 керував АРМА молодий та спадковий юрист Янчук, який намагався оскаржити через Київський адмінсуд ( де за версією слідства працює організоване злочинне угрупування)) своє відсторонення та звільнення . Потім був по серпень 2021 Сигидин, який зараз під домашнім арештом по ч.5 ст.191 КК с за привласнення 400 тисяч у.о. Зараз т.в.о. такий собі харківський адвокат Жоравович , який працював і у Харківській міськраді та вже керував підрозділами АРМА у Харкові та у Дніпрі...і у якого дружина - суддя Харківського господарського суду)
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12.07.2022 13:21 Відповісти
https://rubryka.com/2022/07/13/roztrata-ponad-400-miljoniv-nabu-povidomylo-pro-pidozru-eksgolovi-arma/ от вчора НАБУ вже і Янчуку повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень....
це просто якесь збіговісько корупціонерів, їм не можна нічого передавати!
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13.07.2022 12:39 Відповісти
 
 