Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Покарати Росію - питання глобальної безпеки.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки - покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України та міжнародного правопорядку", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+19 Дмитрий #517608
показати весь коментар12.07.2022 12:16
+15 Uzer Uzer
показати весь коментар12.07.2022 12:11
+14 Kislyi Lol
показати весь коментар12.07.2022 12:47
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А может и хуже
Якім потрібно було бути дауном? щоб голосувати за ПУСТОТУ!!!
Ці ****** всі повинні придбати квитки на концерт кобзона
РОЗВІДОК ЩО ТИ ЗСУ ЗА ДВА РУКИ НІ ОДНОГО СНАРЯДА НЕ ПРИДБАВ , НЕ КАЖУЧИ
ВЖЕ ПРО РАКЕТИ.
Зараз воно умнічає, відтирає себе від своєї ж провини, тіпу це все кацапи, а він геній
асфальту тут не при чому