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Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Покарати Росію - питання глобальної безпеки.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки - покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України та міжнародного правопорядку", - йдеться у повідомленні.

Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 01
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 02
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 03
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 04
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 05
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 06
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 07
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 08
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 09
Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансформація України для членства в ЄС триває попри війну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) росія (65146) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+19
Ботоксное полезло, увидев слабую власть
А может и хуже
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12.07.2022 12:16
+15
"хоть поржем". Мде.
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12.07.2022 12:11
+14
Насправді ви праві, все вирішилося на виборах в 2019р. "Ви зробили це разом."
Якім потрібно було бути дауном? щоб голосувати за ПУСТОТУ!!!
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12.07.2022 12:47
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Покарати росію в одинь день слабо, а от дерьмака зняти елементарно.
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12.07.2022 12:06 Відповісти
Дерьмака у тюрму
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12.07.2022 12:08 Відповісти
лечись, в бомбежках наших городов виновато ботоксное
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12.07.2022 12:14 Відповісти
Ботоксное полезло, увидев слабую власть
А может и хуже
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12.07.2022 12:16 Відповісти
а оказалась самой сильной, что 2-я недоармия обломалась захватить всю Украину
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12.07.2022 12:23 Відповісти
Захватити не захватила, а знищити - знищує! Знiми зеленi окуляри!!!!
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12.07.2022 12:33 Відповісти
Благодаря сопротивлению армии и народа
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12.07.2022 12:36 Відповісти
Самой сильної оказалась не власть. А народ України, який стояв і стоїть на смерть, захищаючи свою землю і рідних.
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12.07.2022 12:59 Відповісти
Я не фанат Зе, але не треба вішати на нього всі проблеми, включаючи вбивство Кеннеді. Цей монстр на північному сході почав зростати ще за часів Єльцина, а остаточно оформився з приходом ввп. Далі йшло про зростаючій: Придністров'я, Чечня, Абхазія з Південною Осетією, Крим і Донбас, тепер - вся Україна... На жаль, поки крапку ставити зарано. Якщо монстра не зупинити, перелік продовжиться.
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12.07.2022 12:16 Відповісти
Насправді ви праві, все вирішилося на виборах в 2019р. "Ви зробили це разом."
Якім потрібно було бути дауном? щоб голосувати за ПУСТОТУ!!!
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12.07.2022 12:47 Відповісти
Да нет, клоун во многом виноват, и не надо его выгораживать!
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12.07.2022 22:34 Відповісти
"хоть поржем". Мде.
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12.07.2022 12:11 Відповісти
******* по оркостану, а зайшовши на їхню територію будувати концентраційні табори .... відбудувати модель гулагу .... щоб там і здихали навіть не виходячи за паркан табору

Ці ****** всі повинні придбати квитки на концерт кобзона
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12.07.2022 12:15 Відповісти
О каких билетах может идти речь, туда вход, совершенно бесплатно.
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12.07.2022 22:38 Відповісти
Говорим одне, а робимо інше, діаметрально протилежне! Впізнаю стиль zeзидента!
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12.07.2022 12:16 Відповісти
Закінчив війну ?
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12.07.2022 12:17 Відповісти
Наконец-то Зеля начал яйца показывать
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12.07.2022 12:33 Відповісти
Нехай зробить головне - звільнить зрадників Єрмака і Татарова. Це для початку.
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12.07.2022 13:02 Відповісти
Вместе с тем, чем имитировал игру на картонном рояле. Причём, не просто показывает, а водит по губам " мудрому нариду"! И вполне себе успешно!)
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12.07.2022 13:51 Відповісти
Ще в 2019 р. всiм притомним було ясно, що з приходим до вдали Зелi - бути бiдi!!!!
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12.07.2022 12:34 Відповісти
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12.07.2022 12:39 Відповісти
Кончене нице чмо,самозакохане та дегенеративне,невіглас який просрав або свідомо саботував підготовку до вторгнення *****,тепер розповідає всьому світу свої фантазії,та думає що Земля обертається навколо нього,зникни потвора.
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12.07.2022 12:41 Відповісти
Узнаю кацапский стиль! Если не можешь аргументированно ответить - обсирай оппонента! Сгинь, безграмотное пригожинско-подляковское zeдерьмо!
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12.07.2022 13:56 Відповісти
Що підарас фантомні болі по сесересеру,худоба брехлива стули пельку
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12.07.2022 13:26 Відповісти
Розкажи нам що можуть не " порохоботи"?
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12.07.2022 13:10 Відповісти
ермак, портнов, татаров. Розберись з цим лайном насамперед. а потім можешь будувати "стратегчні магістралі"
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12.07.2022 21:26 Відповісти
Трєпло ЙО**НЕ - ЦЕ ІЗ ЗА ТЕБЕ КАЦАПИ НАПАЛИ НА УКРАЇНУ, БО ЗНАЛИ ВІД СВОЇХ
РОЗВІДОК ЩО ТИ ЗСУ ЗА ДВА РУКИ НІ ОДНОГО СНАРЯДА НЕ ПРИДБАВ , НЕ КАЖУЧИ
ВЖЕ ПРО РАКЕТИ.
Зараз воно умнічає, відтирає себе від своєї ж провини, тіпу це все кацапи, а він геній
асфальту тут не при чому
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13.07.2022 00:17 Відповісти
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13.07.2022 00:19 Відповісти
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13.07.2022 00:20 Відповісти
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13.07.2022 00:23 Відповісти
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13.07.2022 00:25 Відповісти
 
 