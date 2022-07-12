Російський терор давно перетнув межу. Покарати РФ - питання глобальної безпеки, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Покарати Росію - питання глобальної безпеки.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки - покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України та міжнародного правопорядку", - йдеться у повідомленні.





















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