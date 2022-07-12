Рада готова впроваджувати всі зміни для боротьби із корупцією, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Голова ВР Руслан Стефанчук зустрівся з послом США Бріджит Брінк

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Стефанчука, сьогодні для Штатів важливо бачити реформи.

"Не секрет, що для США боротьба з корупцією - це пріоритет. Поруч із нею - судова реформа та відповідність нашого законодавства до міжнародного права", - зазначив спікер ВР.

"Парламент готовий впроваджувати всі зміни. Ба більше, зараз усі усвідомлюють, що перелік реформ від ЄС та США - це не просто наше домашнє завдання. Це внутрішня необхідність змінювати наше суспільство і відносини всередині держави", - йдеться в повідомленні.

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