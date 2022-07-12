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Новини Фото Боротьба з корупцією
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Рада готова впроваджувати всі зміни для боротьби із корупцією, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Голова ВР Руслан Стефанчук зустрівся з послом США Бріджит Брінк

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Стефанчука, сьогодні для Штатів важливо бачити реформи.

"Не секрет, що для США боротьба з корупцією - це пріоритет. Поруч із нею - судова реформа та відповідність нашого законодавства до міжнародного права", - зазначив спікер ВР.

"Парламент готовий впроваджувати всі зміни. Ба більше, зараз усі усвідомлюють, що перелік реформ від ЄС та США - це не просто наше домашнє завдання. Це внутрішня необхідність змінювати наше суспільство і відносини всередині держави", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ВР може через 2 тижні ухвалити законопроєкт про статус поляків в Україні, - Стефанчук

Рада готова впроваджувати всі зміни для боротьби із корупцією, - Стефанчук 01
Рада готова впроваджувати всі зміни для боротьби із корупцією, - Стефанчук 02
Рада готова впроваджувати всі зміни для боротьби із корупцією, - Стефанчук 03

Автор: 

ВР (14972) корупція (4683) Стефанчук Руслан (758) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+55
как всегда - пускают пыль в глаза, в надежде, что завтра-послезавтра все как-то рассосется и все забудут
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12.07.2022 15:20
+42
Що з дєрьмаком та татаровим??? Коливан!

Що з призначенням керівника САП???
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12.07.2022 15:21
+36
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12.07.2022 15:23
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как всегда - пускают пыль в глаза, в надежде, что завтра-послезавтра все как-то рассосется и все забудут
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12.07.2022 15:20 Відповісти
ага , видя эту рожу , я ему сразу поверил
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12.07.2022 15:37 Відповісти
бородате дитятко пухне з голодухи)))
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12.07.2022 15:42 Відповісти
Якби хтось проводив кастинг на "образ корупціонера" то Стефанчук однозначно переміг би всіх конкурентів. Мене завжди дивувало що українські посадовці мають надзвичайно непривабливий вигляд та ще й всім своїм стилем поведінки доповнюють погане враження від зовнішності. Таке враження що влада у нас це секта "нєкрасівих".
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12.07.2022 15:49 Відповісти
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12.07.2022 15:59 Відповісти
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12.07.2022 16:03 Відповісти
"Стався великий скандал, йшлося про майже 400 земельних ділянок. І документацію розробляв родич Ірини Верещук за суму, яка була вищою за ринкову", - пояснив Зінько.

Місцеві жителі, опитані авторами програми, не приховують свого розчарування щодо Верещук.

"Навіть не хочу згадувати. Вона пів Рави продала", "Доброго про Верещук не пам'ятаємо", "Я б киянам не радила цього робити. Нехай вони прийдуть до тями і добре подумають", - розповіли "Секретним матеріалам" місцеві жителі Рави-Руської.
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12.07.2022 16:25 Відповісти
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12.07.2022 19:11 Відповісти
А Єрмак готовий?
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12.07.2022 15:20 Відповісти
в дим!!! мілкі неприємності в нього, й він в пєчялькі.
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12.07.2022 16:11 Відповісти
Та ти шо?
А шо ж так?
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12.07.2022 15:21 Відповісти
У вас нема відчуття специфічного гумору у стилі 95 кварталу, тому не розумієте жарту Стефанчука. 😊
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12.07.2022 15:55 Відповісти
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12.07.2022 16:01 Відповісти
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12.07.2022 16:02 Відповісти
З себе почни.
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12.07.2022 15:21 Відповісти
Чергове "кидалово" ?
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12.07.2022 15:21 Відповісти
Що з дєрьмаком та татаровим??? Коливан!

Що з призначенням керівника САП???
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12.07.2022 15:21 Відповісти
з офіса преЗЕдента починайте
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12.07.2022 15:22 Відповісти
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12.07.2022 16:05 Відповісти
выпуск военнообязанного врага украины портнова из Укрианы за гарницу, в июне 2022, во время военного положения - это первые впровадженые змины до баратьбы з карупциею....
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12.07.2022 15:22 Відповісти
А раньше шо мешало. Я вас на фарш перемешаю. Хватит держать меня за клоуна. Один уже есть. И это я совсем не поржал. Нервов на вас, пидаров, не хватает.
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12.07.2022 15:22 Відповісти
А яка морда. як в кабана відгодованого.
На казенних харчах.
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12.07.2022 15:25 Відповісти
А що з депутаном АНАЛ-ТАБУ???
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12.07.2022 15:23 Відповісти
Це до мосійчук.
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12.07.2022 15:26 Відповісти
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12.07.2022 15:23 Відповісти
А що, дЄрмака з Татаровим у відставку і в СІЗО, де їх вже чекає Коломойський? Чи як з Портновим?
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12.07.2022 15:23 Відповісти
Це грьобане кодло разом з Зе президентом треба відправити на фронт, а бойовим командирам керувати країною.
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12.07.2022 15:23 Відповісти
Стефанчук-це ж доведеться карати саміх себе,чи як???
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12.07.2022 15:24 Відповісти
верим! каждаму, *****, слову верим.....
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12.07.2022 15:26 Відповісти
Дермака і Татарова приберить зелені шмарклі...
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12.07.2022 15:28 Відповісти
смешной *** ...............
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12.07.2022 15:31 Відповісти
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12.07.2022 15:32 Відповісти
Не пригадую жодної реформи.
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12.07.2022 15:32 Відповісти
Ти шо? А мультимедіа стовпці у парках?
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12.07.2022 15:34 Відповісти
ДБР ФСБшну створив з темним керівником Портновим.
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12.07.2022 15:38 Відповісти
як це??? а кожному зебілу в Раді по Феррарі?))
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12.07.2022 15:44 Відповісти
на спідах це точно
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12.07.2022 16:49 Відповісти
Звільнення Єрмака!!!

Впроваджуйте.
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12.07.2022 15:32 Відповісти
Серйозно? єрмака посадите?
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12.07.2022 15:36 Відповісти
А Спартс вже знає, що вона "Барига"?
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12.07.2022 15:36 Відповісти
мешок говна с головою
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12.07.2022 15:36 Відповісти
А в голове колбаса вместо мозгов.
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12.07.2022 23:07 Відповісти
А боневтік в курсі ?
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12.07.2022 15:36 Відповісти
А війною хто буде займатись, утирки? Боротись з корупцією це як битись з повітрянмим млинами її не можна побороти, її можна тільки перерозподілити на чиюсь користь
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12.07.2022 15:36 Відповісти
і очолити..
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12.07.2022 15:45 Відповісти
Главное включить турборежим и полетим в Европу!
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12.07.2022 15:37 Відповісти
Прокурор сап?
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12.07.2022 15:37 Відповісти
а Дерьмака у тюрму....???
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12.07.2022 15:40 Відповісти
незапланований виступ квартал95..Стеванчук за конферансье - оголошує виступи акторів
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12.07.2022 15:40 Відповісти
гля яка свиня
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12.07.2022 15:43 Відповісти
По ***** видно большого борца с коррупцией. Господи доколь это будет происходить.
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12.07.2022 15:44 Відповісти
Цього кабана на місяць посадити на дієту..Став би схожий на людину.
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12.07.2022 15:44 Відповісти
ушивання шлунку і 3 роки виправних робіт - завали розбирати
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12.07.2022 15:48 Відповісти
Ага. Бджоли проти меду. Самі себе саджатимуть до в'язниць?
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12.07.2022 15:45 Відповісти
Так вони ж діють по..
методичке
Где написано..
А Вось Пронесет...
Шоб Вас аж Так ,,Пронесло"
Щоб і Духу вашого не було!!!
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12.07.2022 15:47 Відповісти
можна прийняти мільйон чудових законів, але якщо вони не діють, навщо вони потрібні? передайте хтось Стефанчуку, щоб він не був таким ледащом і трошки зайнявся своїм виглядом. якщо у нього немає часу на себе, то де він знайде час на державні справи?
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12.07.2022 15:50 Відповісти
Стефан не ледащо,він працює,навіть на тещиній квартирі зміг наваритися.
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12.07.2022 15:56 Відповісти
ага, век свободы не видать..., прокура САП хотя бы надо утвердить для начала...
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12.07.2022 15:54 Відповісти
Перше фото символічне, американці худорляві, Стефанчук - годований хряк
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12.07.2022 15:54 Відповісти
Невже Ze знімуть,а Дерьмака повісять,чи навпаки?
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12.07.2022 15:54 Відповісти
От коли впровадите, тоді і побачимо.
А, поки що, три роки дешевого шоу, імітації.
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12.07.2022 15:58 Відповісти
Сефанчук допомагає Зелі в його корупційних схемах.
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12.07.2022 15:59 Відповісти
Бджоли проти меду, раніше щось заважало?
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12.07.2022 16:00 Відповісти
Поки Ярмак і Ко в АП, реформ не буде. З
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12.07.2022 16:03 Відповісти
"обіцять не мішки тягать"
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12.07.2022 16:09 Відповісти
Навіть не знаю що робити,чи сміятись,чи плакати?
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12.07.2022 16:23 Відповісти
Вибачте за нескромне питання, а коли вже нарешті буде безпосередньо сама боротьба з корупцією?
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12.07.2022 16:25 Відповісти
Не треба 30 років впроваджувати, просто посадіть по тюрмам тих на кого за ці 30 років накопичилось кримінальних фактів на тридцять пожиттевих термінів
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12.07.2022 16:35 Відповісти
Вперед !!!! дЕрьмака, татарова и ко на нары !!!!! Слабо????
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12.07.2022 16:46 Відповісти
шо там по САП?? хахахахахаха а ничё!
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12.07.2022 16:55 Відповісти
З вуст представника ЗЕ влади звучить, як бджоли проти меду!
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12.07.2022 16:56 Відповісти
Зе влада і Зе особисто ********** боротися з корупцієй 😁
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12.07.2022 16:57 Відповісти

А навіщо це одоробло начепило на себе військову форму?
Вона йому пасує так само, як корові сідло!
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12.07.2022 17:00 Відповісти
Хто б сумнівався...
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12.07.2022 17:15 Відповісти
Йшов 30-й рік боротьби з коррупціею, корупціонери виходили з тюрем і продовжували боротьбу.
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12.07.2022 17:30 Відповісти
А як Рада коментує заяву Вікторії Спартц щодо звільнення дєрмака та іншої провладної зе-компанії ? ЧИ ВРУ - СЛІПА. ГЛУХА та НІМА ?!! Де позиція вр щодо зрадницької політики зеленського ? Чому вр не піднімає всі ці питання на відкритих засіданнях. не створює ТСК. не проводить власне розслідування ? Тоді. яку політику проводить цей парламент. чиї інтереси він захищає. якої держави ? путінської росії ?
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12.07.2022 17:37 Відповісти
у владі кожен хто не з прізвищем Єрмак може казати будь що і при цьому не вирішувати абсолютно нічого.
Ні прем'єр, ні спікер ні будь хто з міністрів зеленої влади нічого не вирішували, не вирішують і навіть не мають бажання... просто пішаки на дошці глави офісу
кого турбують заяви пішаків?
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12.07.2022 17:41 Відповісти
Боров в "Миротворце" попал потому-что что против НАТО.
Как хитро говорит, реформы нужны ЕС и США, в Украине все нормально и без них.
Лживые, лукавые т*ари, чешут чтобы сохранить власть.
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12.07.2022 17:45 Відповісти
справді всі? навіть харакірі?
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12.07.2022 17:49 Відповісти
Рада! Посадіть його на хліб і воду! Це ж позорище!
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12.07.2022 19:19 Відповісти
зелений бегемот з понтами, думає вдягнув військову сорочку і вже вояка?
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12.07.2022 19:53 Відповісти
Це буде як з брехливими обіцянками про "кінець епохи бідності" та "кінець епохи брехні "...
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12.07.2022 20:16 Відповісти
Законы вы напринимаете?
А когда это боневтик Законы выполнял???? Он и на Конституцию ложил...
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12.07.2022 20:53 Відповісти
Бла бла бла.
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13.07.2022 13:52 Відповісти
 
 