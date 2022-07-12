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Рада готова впроваджувати всі зміни для боротьби із корупцією, - Стефанчук. ФОТОрепортаж
Голова ВР Руслан Стефанчук зустрівся з послом США Бріджит Брінк
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами Стефанчука, сьогодні для Штатів важливо бачити реформи.
"Не секрет, що для США боротьба з корупцією - це пріоритет. Поруч із нею - судова реформа та відповідність нашого законодавства до міжнародного права", - зазначив спікер ВР.
"Парламент готовий впроваджувати всі зміни. Ба більше, зараз усі усвідомлюють, що перелік реформ від ЄС та США - це не просто наше домашнє завдання. Це внутрішня необхідність змінювати наше суспільство і відносини всередині держави", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+55 botoks
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+42 Леонід Мефодовський
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+36 Ksenia VB
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Місцеві жителі, опитані авторами програми, не приховують свого розчарування щодо Верещук.
"Навіть не хочу згадувати. Вона пів Рави продала", "Доброго про Верещук не пам'ятаємо", "Я б киянам не радила цього робити. Нехай вони прийдуть до тями і добре подумають", - розповіли "Секретним матеріалам" місцеві жителі Рави-Руської.
А шо ж так?
Що з призначенням керівника САП???
На казенних харчах.
Впроваджуйте.
методичке
Где написано..
А Вось Пронесет...
Шоб Вас аж Так ,,Пронесло"
Щоб і Духу вашого не було!!!
А, поки що, три роки дешевого шоу, імітації.
А навіщо це одоробло начепило на себе військову форму?
Вона йому пасує так само, як корові сідло!
Ні прем'єр, ні спікер ні будь хто з міністрів зеленої влади нічого не вирішували, не вирішують і навіть не мають бажання... просто пішаки на дошці глави офісу
кого турбують заяви пішаків?
Как хитро говорит, реформы нужны ЕС и США, в Украине все нормально и без них.
Лживые, лукавые т*ари, чешут чтобы сохранить власть.
А когда это боневтик Законы выполнял???? Он и на Конституцию ложил...