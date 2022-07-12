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Новини Фото Війна
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Зв’язок та інтернет на Донеччині буде. До області передали нову систему Tesla Powerwall 2, - Федоров. ФОТО

Донецька область отримала новітні системи Tesla Powerwall 2 для забезпечення зв'язку та інтернету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зв’язок та інтернет на Донеччині буде. До області передали нову систему Tesla Powerwall 2, - Федоров 01

"Донеччина — одне з найгарячіших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві — не можуть поспілкуватися з рідними. Тепер завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що на черзі — Миколаївщина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall, - Федоров. ФОТО

Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.

Зв’язок та інтернет на Донеччині буде. До області передали нову систему Tesla Powerwall 2, - Федоров 02

"Новітні технології допоможуть нам перемогти в цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - підкреслив він.



Зв’язок та інтернет на Донеччині буде. До області передали нову систему Tesla Powerwall 2, - Федоров 03

інтернет (1991) Донецька область (8453) Tesla (320) Маск Ілон (648) Федоров Михайло (878)


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Топ коментарі
+14
Правильно, давайте місцевій ваті мождивість передавати дані про знаходження наших військ парашенцям. Вони вам за це подякують.
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12.07.2022 15:36
+6
Ті, хто залишились, ХОЧУТЬ жити в параші. Їм ПОДОБАЄТЬСЯ те "культурне середовище". Вони у більшості своїй мають якесь парашеньске коріння. Ну таук навіщо НАМ перейматися ЇХНІМИ проблемами??? Хочуть залишатися - нехай залишаються. Менше різної наволочі буде в тилу.
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12.07.2022 16:00
+3
для оккупантов и пособников?
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12.07.2022 16:37
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А з сссрашкі навіть Lego йде, будуть свій обриганий совковий металевий канструхтар сабірать, як в старіє добріє врємєна... і развівать смєкалочку!
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12.07.2022 15:34 Відповісти
Вас рашисты ничему не научили держать язык за зубами?
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12.07.2022 15:35 Відповісти
Правильно, давайте місцевій ваті мождивість передавати дані про знаходження наших військ парашенцям. Вони вам за це подякують.
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12.07.2022 15:36 Відповісти
Starling Илана Маска теж...привезуть?богатый Ze став... що Буратино..
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12.07.2022 15:36 Відповісти
Когда прилет будет по этой системе?Дело времени,отсчет пошел.
Или это в целях легкой сдачи позиций наших войск?
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12.07.2022 15:45 Відповісти
Нацисты-рашисты довольно инфантильно решили, что будут бомбить только они, а их никто бомбить не будет 🧟‍♂️
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12.07.2022 15:46 Відповісти
Жители Донбасса, которым не удалось выехать на подконтрольную Украине территорию из-за разрушения гражданской инфраструктуры скоро окажутся в очень сложных гуманитарных условиях. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, гуманитарной катастрофы на Донбассе не избежать. Он обвинил в ней войска РФ, которые уничтожили гражданскую инфраструктуру и не собираются ее ремонтировать или восстанавливать.

Чиновник уточнил:

"Гуманитарная катастрофа там будет 100% даже не 90. Когда они атаковали города, они их месяцами расстреливали. Всем, что только у них есть на вооружении. Они за это время разбили всю инфраструктуру".

Гайдай отметил, что магистральные газовые трубы дотла выгорели, а всю систему водоснабжения, располагавшеюся в Белогоровке, войска РФ взорвали, в результате чего миллион абонентов остались без воды.

В то же время, все трубы водоснабжения и канализации полностью разбиты. Чиновник добавил:

"Это не восстановишь за неделю или месяц. Я даю гарантию, что они не справятся с этим до зимы. Что будет с городами, отоплением - это вообще катастрофа. Вся система будет сломана, ее разорвет".

Также он добавил, что оккупанты воруют из больниц современное медицинское оборудование и вывозят из Украины.
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12.07.2022 15:49 Відповісти
Ті, хто залишились, ХОЧУТЬ жити в параші. Їм ПОДОБАЄТЬСЯ те "культурне середовище". Вони у більшості своїй мають якесь парашеньске коріння. Ну таук навіщо НАМ перейматися ЇХНІМИ проблемами??? Хочуть залишатися - нехай залишаються. Менше різної наволочі буде в тилу.
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12.07.2022 16:00 Відповісти
для оккупантов и пособников?
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12.07.2022 16:37 Відповісти
как втаник войдет в инет если он живет в днр в загронице.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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12.07.2022 20:12 Відповісти
в прифронтовій зоні інтернет повинен бути обмежений доменом ua з блокуванням ворожих сайтів
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13.07.2022 08:33 Відповісти
 
 