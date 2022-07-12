Зв’язок та інтернет на Донеччині буде. До області передали нову систему Tesla Powerwall 2, - Федоров. ФОТО
Донецька область отримала новітні системи Tesla Powerwall 2 для забезпечення зв'язку та інтернету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Донеччина — одне з найгарячіших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві — не можуть поспілкуватися з рідними. Тепер завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку", - йдеться у повідомленні.
Федоров зазначив, що на черзі — Миколаївщина.
Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.
"Новітні технології допоможуть нам перемогти в цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - підкреслив він.
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Или это в целях легкой сдачи позиций наших войск?
По его словам, гуманитарной катастрофы на Донбассе не избежать. Он обвинил в ней войска РФ, которые уничтожили гражданскую инфраструктуру и не собираются ее ремонтировать или восстанавливать.
Чиновник уточнил:
"Гуманитарная катастрофа там будет 100% даже не 90. Когда они атаковали города, они их месяцами расстреливали. Всем, что только у них есть на вооружении. Они за это время разбили всю инфраструктуру".
Гайдай отметил, что магистральные газовые трубы дотла выгорели, а всю систему водоснабжения, располагавшеюся в Белогоровке, войска РФ взорвали, в результате чего миллион абонентов остались без воды.
В то же время, все трубы водоснабжения и канализации полностью разбиты. Чиновник добавил:
"Это не восстановишь за неделю или месяц. Я даю гарантию, что они не справятся с этим до зимы. Что будет с городами, отоплением - это вообще катастрофа. Вся система будет сломана, ее разорвет".
Также он добавил, что оккупанты воруют из больниц современное медицинское оборудование и вывозят из Украины.