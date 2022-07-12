Зв’язок та інтернет на Донеччині буде. До області передали нову систему Tesla Powerwall 2, - Федоров. ФОТО

Донецька область отримала новітні системи Tesla Powerwall 2 для забезпечення зв'язку та інтернету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Донеччина — одне з найгарячіших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві — не можуть поспілкуватися з рідними. Тепер завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що на черзі — Миколаївщина.

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Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.

"Новітні технології допоможуть нам перемогти в цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - підкреслив він.





