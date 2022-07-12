Затримано колишнього нардепа, який вимагав $10 тис. хабаря за вплив на суддів, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано колишнього народного депутата України за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства 10 тис. доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційної інстанції.

"У ході контролю за вчиненням злочину його затримали правоохоронці під час одержання частини неправомірної вигоди - 92 500 грн. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.

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