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Новини Фото Хабарники
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Затримано колишнього нардепа, який вимагав $10 тис. хабаря за вплив на суддів, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано колишнього народного депутата України за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства 10 тис. доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційної інстанції.

"У ході контролю за вчиненням злочину його затримали правоохоронці під час одержання частини неправомірної вигоди - 92 500 грн. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.

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Затримано колишнього нардепа, який вимагав $10 тис. хабаря за вплив на суддів, - Офіс генпрокурора 01
Затримано колишнього нардепа, який вимагав $10 тис. хабаря за вплив на суддів, - Офіс генпрокурора 02
Затримано колишнього нардепа, який вимагав $10 тис. хабаря за вплив на суддів, - Офіс генпрокурора 03

Автор: 

хабар (4702) депутат (1776) затримання (4339) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+28
Єрмака коли затримаєте ?
Татарова ?
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12.07.2022 16:24
+16
хоть 1000 таких наловіть і відосік покажіть вони не стоять одного Портнова якого ви не арештували а ще і випустили тварі це коли постійно показово ловлять і забороняють іншим людям чоловікам виїзжати?
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12.07.2022 16:31
+13
Зараз "впливати на суд" має право тільки Банкова!... з дозволу Портнова.
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12.07.2022 16:48
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ІІІ скликання - це 1998-2002. Зелені тоді ще в дітсадок ходили.
Але нардепи в нас завжди були нарваними, всі 30 років Незалежності. У всіх скликаннях, у всіх партіях та фракціях. Нічого не змінюється...
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12.07.2022 16:42 Відповісти
Єрмака коли затримаєте ?
Татарова ?
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12.07.2022 16:24 Відповісти
І Бенедіктову
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12.07.2022 22:53 Відповісти
"Верховної Ради України ІІІ скликання", но судя по пикселям - еще вроде не старик. Может все-таки из современной зеленой погани?
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12.07.2022 16:25 Відповісти
А пику навіщо заплямували? Покажіть нам"героя".
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12.07.2022 16:30 Відповісти
Подивись на дєрьмака, там всі такі. Загальне фото
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12.07.2022 16:53 Відповісти
Якщо покажуть пику, то виявиться квартальна постановка бурхливої антикорупційної діяльності.Такої "муйні" народу на вуха вішають багато.але ось вироків із фаміліями ,тим кому їх виписала "доблесна " генпрокуратцра з гулькін хрин.
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12.07.2022 16:58 Відповісти
хоть 1000 таких наловіть і відосік покажіть вони не стоять одного Портнова якого ви не арештували а ще і випустили тварі це коли постійно показово ловлять і забороняють іншим людям чоловікам виїзжати?
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12.07.2022 16:31 Відповісти
та ничого йому небуде при зелених падлюк
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12.07.2022 16:34 Відповісти
зелені такі як решта -- в сімі не без урода
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12.07.2022 16:35 Відповісти
Татаров з дермаком порішають.
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12.07.2022 16:36 Відповісти
Так он собирался передать эти деньги на нужды всу!
Вы ж сами только шо закон приняли шо можно " дарить' без ограничений.
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12.07.2022 16:39 Відповісти
Зараз "впливати на суд" має право тільки Банкова!... з дозволу Портнова.
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12.07.2022 16:48 Відповісти
)))))) На відміну вуд боневтіка з Банкової, портнов таки втік....)))))
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12.07.2022 17:08 Відповісти
Дійсно, чому забороняють виїзджати особам чоловічої статі призивного віку, коли портнов спокійно поїхав і прикордонна служба послала нарід накуй і не стала пояснювати чому його випустила. То виходить одним можна, а іншим ні? Чому всі "квартальці" спокійно виїхали в Польщу? Як це називається Боневтіке "праворубе"?
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12.07.2022 17:47 Відповісти
А почему продажных судей не называют?
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12.07.2022 17:31 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357737/ Ярославський - також колишній нардеп, але його, попри втечу - не затримували, а відпустили :
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський повернувся в Україну дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"
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12.07.2022 18:39 Відповісти
Мабуть втік... тому і пику не показують... та і підозра як завжди заочно?
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12.07.2022 19:07 Відповісти
Имя, сьеста-а, имя ?!
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12.07.2022 19:16 Відповісти
 
 