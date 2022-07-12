Затримано колишнього нардепа, який вимагав $10 тис. хабаря за вплив на суддів, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано колишнього народного депутата України за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства 10 тис. доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційної інстанції.
"У ході контролю за вчиненням злочину його затримали правоохоронці під час одержання частини неправомірної вигоди - 92 500 грн. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.
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Але нардепи в нас завжди були нарваними, всі 30 років Незалежності. У всіх скликаннях, у всіх партіях та фракціях. Нічого не змінюється...
Татарова ?
Вы ж сами только шо закон приняли шо можно " дарить' без ограничений.
"Підозрюваний у вбивстві під час резонансної ДТП бізнесмен Олександр Ярославський повернувся в Україну дав згоду прийти на допит у прокуратуру. У пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом авто кортежа Ярославського на початку лютого 2022 року, яке вбило людину. Підозрюваний суспільством у вбивстві бізнесмен пообіцяв приїхати в ОГП на допит як свідок. Як свідчать документи, які є в розпорядженні УП, у справі про це ДТП змінено групу прокурорів"