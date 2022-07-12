На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам на передову терміново необхідні генератор, дрони та тепловізор.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прошу всіх дуже серйозно відноситися до потреб фронту, бо по ТВ розказують, як все добре, але реальність така, що тривають найважчі бої, в нас десятки загиблих та сотні поранених. Прошу допомогати, хто як може!

В нас чотири термінові рахунки. Спецпідрозділ без світла, постійні обстріли артою, потрібен генератор - 64 тис. грн. Дрони, очі розвідників, дрони корегують обстріли по ворогу. Два рахунки на дрон Аутел преміум - 61 500 грн та квадрокоптер Мавік 3 - 79 500 грн. І дуже потрібен тепловізор - 71 750 грн. Вчора купила дрон Аутел лайт 54 тис і він вже працює. Сьогодні купила дрон Аутел з тепловізором 298 тис грн та тепловізор 53 тис, вже відправили на фронт", - розповіла вона.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, українським воїнам потрібен дрон з тепловізором, - волонтерка Юсупова























