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Новини Фото Війна
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На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам на передову терміново необхідні генератор, дрони та тепловізор.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прошу всіх дуже серйозно відноситися до потреб фронту, бо по ТВ розказують, як все добре, але реальність така, що тривають найважчі бої, в нас десятки загиблих та сотні поранених. Прошу допомогати, хто як може!

В нас чотири термінові рахунки. Спецпідрозділ без світла, постійні обстріли артою, потрібен генератор - 64 тис. грн. Дрони, очі розвідників, дрони корегують обстріли по ворогу. Два рахунки на дрон Аутел преміум - 61 500 грн та квадрокоптер Мавік 3 - 79 500 грн. І дуже потрібен тепловізор - 71 750 грн. Вчора купила дрон Аутел лайт 54 тис і він вже працює. Сьогодні купила дрон Аутел з тепловізором 298 тис грн та тепловізор 53 тис, вже відправили на фронт", - розповіла вона.

PayPal: [email protected].

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, українським воїнам потрібен дрон з тепловізором, - волонтерка Юсупова

На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 01
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 02
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 03
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 04
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 05
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 06
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 07
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 08
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 09
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 10
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 11
На передовій тривають найважчі бої, українським захисникам потрібні дрони, генератор та тепловізор, - волонтерка Юсупова 12

Автор: 

допомога (8343) волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+4
так хочется помочь , но сижу без работы ,могу только 100 грн
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12.07.2022 16:49
+3
25000 в Ровно при Совдепии и Дубно, ***** русне, батя знает что готворит
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12.07.2022 16:50
+2
https://m.censor.net/ua/news/3353646/***********************************************************************************************************
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12.07.2022 17:14
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так хочется помочь , но сижу без работы ,могу только 100 грн
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12.07.2022 16:49 Відповісти
25000 в Ровно при Совдепии и Дубно, ***** русне, батя знает что готворит
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12.07.2022 16:50 Відповісти
В той час як кат і комуняка нагребний б. та його спільники і надалі скоюють злочини
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12.07.2022 16:56 Відповісти
Держитесь, нам еще Московию надо уничтожить
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12.07.2022 16:59 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3353646/***********************************************************************************************************
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12.07.2022 17:14 Відповісти
Трохи допоміг!
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12.07.2022 17:23 Відповісти
Нащо такий дорогий генератор і лише один? Краще кілька простіших та дешевших. Я для хлопців купляв 2-кіловатні по $200. Якщо щось з одним трапиться (приліт, наприклад), то решта працюватимуть, а так один за дурні гроші - це безглуздя!
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12.07.2022 17:51 Відповісти
шо той генератор 2 кВт -ний потягне - чайник і лампочку ..
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12.07.2022 19:52 Відповісти
Головне щоб генератор на дізелі працював, бо майже вся техніка дізельна. Може й трохи дорожчий
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13.07.2022 10:06 Відповісти
+
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12.07.2022 17:53 Відповісти
Заканчивался восьмой год войны.....
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12.07.2022 18:16 Відповісти
Надалі все тільки на підтримці людей не може триматись. Вже йде реклама різних фондів по радіо.
Невже це не зрозуміло прикоритникам?
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12.07.2022 18:28 Відповісти
Яким це "прикоритникам" ?? Юсупова -волонтер перевіренний часом ... Або допомогайте або не пі#тіть !
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12.07.2022 19:48 Відповісти
++
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12.07.2022 19:38 Відповісти
Та не жлобіться ви , навіть тійво 10-50 грн. вам погоди не зроблять ...
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12.07.2022 19:45 Відповісти
А волонтёры пусть не стесняются и просят деньги и у зеленского. и У его бандЫ кухарок. Зеленский Пусть продаст свою квартиру в Крыму(Квартира ведь у окупанта, правильно)), потом пусть продаст квартиру в лондоне, а ворюга Юзик пусть продаст шикарный Джип , который он купиЛ на воровстве велыкого крадивныцтва на дорогах!! и Арахамия , который наворовал на покупке дешёвой электроэнергии с России и Беларуси ,для такого же ворюги Коломойского!! Короче пробегитесь с шапкой по всем ворюгам из "слуг народа" и насобираЕте пару миллардов гривен точно!! А то звиздит Зеленский с экранов ТВ красиво , а сам закрысятничал все своё наворованное имущество у народа УКраины!! пусть покажет пример, как : Порошенко , Ахметов , Новинский Герегы , Косюк ,Жеваго , и другие патриоты Украины, которые перечисли сотни миллионов и миллардов гривен для ЗСУ!! А это кодло ворюг из "слуг народа" только умеют воровать и предавать!!! А то получается , что наш президент совсем не патриот Украины , а жмот!! Зеленский, Приобрети хотя бы на сотню бронежелетов для ЗСУ, хотя мог бы и купить свободно два десятка БТРов!! .....Что , так быстро Обеднел и или всё спрятял??!! Или Арахамия помог спрятать всё за рубеж,в офшоры. Ведь он у нас великий спец, как и все кавказцы по офшорам , воровству и пи..дёжу!!!
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12.07.2022 20:04 Відповісти
Що ж це ви наїжджаєте на нашого преза. він же на благодійному аукционі спродав свою флісову кофту за 111тис. дол. та вишиванку за 100 тис. дол. ! Ви уявляєте. яка буде стартова ціна його труселей. якщо дійде до них черга ! А ось продати приватну нерухомість і передати кошти на ЗСУ чи за власні кошти закупити зброю чи військову техніку. то - НІ -НІ-НІ !!! То - святе. то для його нащадків та олігархічного стилю життя !
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12.07.2022 22:07 Відповісти
А що це за ФОПи продають це обладнання,де вони його взяли,чому не можуть передати армії хоч за півціни.Ми повинні їм скидаться, а вони заробляти ? Звичайно хто не годує свою армію той годує чужу.Але повинна бути якась прозорість. Я теж можу знайти знайомого ФОПа і кинути клич для армії треба те і те давайте скинемся та купимо. Якось таке виходить. Можете Юсупова щось на це нам пояснити?
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12.07.2022 23:02 Відповісти
 
 