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"Свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі": Зеленський зустрівся з міністром оборони Блащаком. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України. Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації - у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, в мирний час відносини між Україною та Польщею розвиватимуться і країни ще більше зближуватимуться.

Зі свого боку Блащак подякував Зеленському та всьому українському народові за стійкість у протистоянні агресору.

"Дякую, пане Президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південно-східний кордон Польщі має бути з Україною, а не з Росією, - міністр оборони Блащак

Свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі: Зеленський зустрівся з міністром оборони Блащаком 01
Свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі: Зеленський зустрівся з міністром оборони Блащаком 02
Свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі: Зеленський зустрівся з міністром оборони Блащаком 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Польща (8496) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+18
Моравецкому привет за УПА не забыл передать?
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12.07.2022 17:34
+9
так колись масцку разом палили.....
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12.07.2022 17:33
+8
Моравецький почав дох#я пи#діти. Що на це скаже боневтік? Нічого. Втре соплі як завжди.
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12.07.2022 17:34
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так колись масцку разом палили.....
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12.07.2022 17:33 Відповісти
Можно и повторить, кстати.
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12.07.2022 18:23 Відповісти
Моравецький почав дох#я пи#діти. Що на це скаже боневтік? Нічого. Втре соплі як завжди.
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12.07.2022 17:34 Відповісти
Чтобы было понятно: Польши не существовало 2 столетия. Потом появились бгоневичок и гн...да картавая, которые попёрлись на запад нести "счастье". Были там тоже и украинцы и поляки. В 1920 году они достали в морду под Варшавой и начали отступать. Польша договорилась с Петлюрой что Украина центральная-его. Помогала тоже как могла. Себе забрала земли, где проживало множество этнических поляков,тем самым оставляя многих своих Украине. У Петлюры ничего не вышло и дальше мы помним. После прихода к власти гитлера активизировалось украинское подполье: покушения итд на землях Украины западной. После нападения фрицов на ссср мы знаем что там происходило. Только почему-то от 1943 года соседи напали на соседей, и даже были приказы например мужу убить жену-польку. Неофициально убито ок. 200 тыс. поляков и др национальностей от мала до велика в страшный способ. Также были и ответки от поляков но не такие и не столько...
Только вопрос: почему совки это засекретили, а пи..рашка не использвала это ещё в 2014?
Нужно пормально сесть и поговорить "на аргументы и факты", а не кричать об этом тем более в такое время.
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12.07.2022 18:36 Відповісти
Моравецкому привет за УПА не забыл передать?
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12.07.2022 17:34 Відповісти
Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого польських політиків Ярослава Качинсього і Моравецького Джерело:
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12.07.2022 17:37 Відповісти
Не удивлюсь, если он и Куйла наградил...
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12.07.2022 17:40 Відповісти
Так що поляки співайте - батько наш Бандера...Україна мати..
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12.07.2022 17:34 Відповісти
Może bez przesady?
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12.07.2022 17:51 Відповісти

Яке ще перебільшення, пане ?
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12.07.2022 17:56 Відповісти
А чого це бородатий довпойоп натягнув на себе камуфляжні штани іноземної держави? Піксель - викликає огиду?!
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12.07.2022 17:51 Відповісти
Якщо воно косоворотку від вишиванки відрізнить не може, то де вже йому розбиратися в камуфляжах!
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12.07.2022 18:13 Відповісти
ех..а раніше так гарненько вистрибував перед хлопцями на передку без броніка, шолома і в білій сорочечці...а наразі типу з окопу не вилазить..
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12.07.2022 18:28 Відповісти

А як же єрмак відпустив Зеленського без себе?
Мабуть, підготував запасного резидента?
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12.07.2022 17:53 Відповісти
Щось не зрозумів, а де єрмак
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12.07.2022 17:53 Відповісти
Спрятали ,надеются,что сама собой рассосется проблема,это же хорошо откатанный прием от зеленых.
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12.07.2022 17:57 Відповісти
Может, уже за Портновым побежал, хз
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12.07.2022 18:24 Відповісти
Полякам благодарность.
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12.07.2022 17:54 Відповісти
особенно моравецкому
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12.07.2022 18:45 Відповісти
Слава Україні!
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12.07.2022 19:11 Відповісти
А у пр'емєра паштет у довбешці...
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12.07.2022 22:48 Відповісти
 
 