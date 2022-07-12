"Свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі": Зеленський зустрівся з міністром оборони Блащаком. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України. Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації - у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, в мирний час відносини між Україною та Польщею розвиватимуться і країни ще більше зближуватимуться.

Зі свого боку Блащак подякував Зеленському та всьому українському народові за стійкість у протистоянні агресору.

"Дякую, пане Президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас", - сказав він.

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