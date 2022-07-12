УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12830 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
13 553 68

Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: "Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом". ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час поїздки на південний фронт побував у вщент зруйнованому росіянами селищі. П’ятий Президент біля розстріляної церкви емоційно звернувся до очільника російської церкви Кирила Гундяєва.

"Хочу передати це відео гундяєву – злочинцю. Це за вашим благословенням в Україні оце роблять з храмами, з церквами, з Божим домом, де люди молилися Господу", – сказав Порошенко, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"В цьому селищі не залишилося жодної людини, бо всі цивільні об’єкти зруйновані тими злочинцями, яких ви благословити на вбивство українців. І саме тому я твердо переконаний – вашій кліці мають бути в усьому світі запроваджено санкції. І ви маєте нести відповідальність – перед тим, як ви понесете її перед Богом, щоб і на землі вас чекав суд", – наголосив Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко також передав захисникам на передовій військове спорядження – зокрема, засоби зв’язку, Старлінки, дизельні генератори, літню форму. "Ми не розкриваємо, де це, але робимо все для того, щоб краще оснастити тих, хто найближчим часом має відповідно до наказів перейти в контрнаступ", – говорить Порошенко.

"Ми обговорили, що треба озброїти наших військових дронами. Нам треба знайти і привезти засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і проти російських БПЛА "Орлан", і дрони для кращої координації з артилерією, і контрбатарейні засоби. Все для того, щоб "боги війни" – артилерія, щоб новітні системи дронів в чіткій координації мали достатню кількість боєприпасів, достатню інформацію, куди стріляти, і знищували ворога", – пояснює Петро Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко 26 квітня закликав світових лідерів та українську владу запровадити санкції проти російської православної церкви та її очільника гундяєва (кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

"В ході російсько-української війни російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і військовими злочинцями. Предстоятель рпц кіріл неодноразово публічно підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно "благословляючи" агресорів. Ми закликаємо світ застосувати санкції проти рпц як організації – посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля та інших представників керівництва. Є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами рф, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України. І це має бути зроблено негайно", – переконаний Порошенко.

Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом 01
Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом 02
Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом 03
Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом 04
Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом 05
Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом 06
Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом 07

Автор: 

Кирил (453) Порошенко Петро (15173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+64
Марно до них говорити.
Русня має здохнути.
показати весь коментар
12.07.2022 18:30
+61
Щира подяка , Петру Олексійовичу і його команді , за безперервну допомогу нашій армії , так як тільки разом переможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
12.07.2022 18:34
+52
Дивлячись на Порошенко, хочу запитати приколістів Так де ваш з велосипедом? Обговорює, як зерно вивезти чи як Україну захистити? Від єрмаків,татарових,арахамій
показати весь коментар
12.07.2022 18:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марно до них говорити.
Русня має здохнути.
показати весь коментар
12.07.2022 18:30 Відповісти
так, спочатку хай здохнуть, в потім вже до них можно говорити
показати весь коментар
12.07.2022 19:59 Відповісти
Гундяй не будет Он сатанист. Его место сразу в аду
показати весь коментар
12.07.2022 18:33 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 18:34 Відповісти
..а гундяєв іншому богу служить і всі хто ще ходить до московської секти розділяють цю відповідальність!
показати весь коментар
12.07.2022 18:34 Відповісти
Щира подяка , Петру Олексійовичу і його команді , за безперервну допомогу нашій армії , так як тільки разом переможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
12.07.2022 18:34 Відповісти
Влада бореться з конкурентами сіючи побрехеньки серед наріду, сам чув: за свідченням "очевидців" Порошенко везе щось на фронт для піару, а потім забирає все та везе в інше місце для подальшого піару, а син його взагалі жонатий на племінниці *****, Луценко вирив окоп у себе на дачі та знімає відосики про перебування на фронті. І взагалі за Україну бореться тільки 95-й квартал не жаліючи власних тіл наносить патріотичні тату.
показати весь коментар
12.07.2022 21:56 Відповісти
Дивлячись на Порошенко, хочу запитати приколістів Так де ваш з велосипедом? Обговорює, як зерно вивезти чи як Україну захистити? Від єрмаків,татарових,арахамій
показати весь коментар
12.07.2022 18:41 Відповісти
А в мене ще одне питаннячко - "А де персональна охорона, як у боневтика? Це ж неподобство! Коли оте приїжджає на "передок", як кажуть його прибічники, то навколо нього десятки (а може й більше) охоронців, а тут ні одного. Гей зелень, чого мовчите?
показати весь коментар
12.07.2022 19:18 Відповісти
Ду аю что твой рот черный
показати весь коментар
12.07.2022 19:36 Відповісти
Юра, хоть поржал, вместе с Марупольцами? Чмошник.
показати весь коментар
12.07.2022 21:42 Відповісти
Говорить по телефону Путін з Гундяєвим:
- Кирюха! А если Бог с Раем и Ад действительно существуют?
- Не приведи Господь!
показати весь коментар
12.07.2022 18:41 Відповісти
Ну і?
Намагаєтесь тему змінити, чи не можете змиритися з тим, що бабломойський вас наГібав і ви проголосували "за кого угодно", як пуйло веліло?
показати весь коментар
12.07.2022 18:48 Відповісти
влітку 2004-го?
Гундяєв підривав?
Чи це з якої методички?
показати весь коментар
12.07.2022 18:49 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 22:49 Відповісти
одяг паламаря, хто хоч має право. Позаду йдуть дійсно диякони. Хто хоче - побачить різницю.
показати весь коментар
12.07.2022 23:29 Відповісти
" Опровергает информацию СМИ о том, что Порошенко якобы был в рясе диакона.

- Стихарь для прихожан, и стихарь, который одевают диаконы, похожи. Но это не признак принадлежности к духовенству, - говорит архимандрит Иона."

https://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_petr-poroshenko-hodil-vokrug-hrama-v-stihare/296559
показати весь коментар
12.07.2022 23:46 Відповісти
Томос - куди важливіший документ, ніж оті метання в молодості в пошуках сенсу, навіть в нетрях рпц.

До речі: знайди і постав фотку, як Андрій Сахаров винайшов водневу бомбу; чи як йому Берія дякує. Також ще та історія з біографії правозахисника, Нобелівського лауреата.
показати весь коментар
12.07.2022 23:36 Відповісти
Ну і?
показати весь коментар
12.07.2022 23:44 Відповісти
Ау, зебил, вспомни Бучу и Херсон. Для начала. Хочешь, целый список составлю. А теперь с...би подальше.
показати весь коментар
12.07.2022 18:54 Відповісти
Почем за высер, Старк? А Про не про тебя, палишся на не месте, ******* рашистский.
показати весь коментар
12.07.2022 19:01 Відповісти
гундяев неначасi.....
показати весь коментар
12.07.2022 18:44 Відповісти
У гундяева один бог- бабосы.
показати весь коментар
12.07.2022 18:44 Відповісти
Скоро в ЗЕ-новинах: Порошенко особисто зруйнував храм, а потім ще довго глумився і піарився на руїнах(щоби посварити нас з расіїєю)
показати весь коментар
12.07.2022 18:51 Відповісти
Не Вірю !
показати весь коментар
12.07.2022 18:53 Відповісти
Не верь. Но село от твоего неверия целее не станет.
показати весь коментар
12.07.2022 18:55 Відповісти
Так он же не Дерьмак, конечно ты не веришь. Это из-под Дерьмака ты схаваешь все, шо угодно.
показати весь коментар
12.07.2022 19:17 Відповісти
Жалкие вы,зесрань,какие)Порошенко Украине церковь выбил,а вы ,со своей зелупой,выпилитесь из жизни нашей страны ,при чем довольно скоро -слава США и спасибо за помощь)
показати весь коментар
12.07.2022 21:35 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 21:45 Відповісти
Ну так. Этж не зебуин.
показати весь коментар
12.07.2022 21:43 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 18:54 Відповісти
Ці нелюди і не люди будуть відповідати, навіть, і перед чортами в пеклі!
показати весь коментар
12.07.2022 19:04 Відповісти
Короче, сенс цієї новини в тому, що Порошенко просуває у свідомості цивілізаційної демократії (в країнах ЄС і НАТО) месагу про необхідність накладення санкцій на Гундяєва. Як відомо, окремі уряди з ЄС намагаються саме цей пункт заблокувати в сьомому пакеті санкцій.
показати весь коментар
12.07.2022 19:05 Відповісти
Яких в хуа методичок? Все видно без методичок. Це тобі не Кубік Рубіка складати.
показати весь коментар
12.07.2022 20:04 Відповісти
Щось знов погладшав пан президент
показати весь коментар
12.07.2022 19:42 Відповісти
Зате Шмаркля з борідкою на юсусика схожий,настоящий преZент,так по вашому?
показати весь коментар
12.07.2022 19:57 Відповісти
Той не хоче призначати антикорупційного прокурора, а цей не хотів створювати антикорупційний суд, так що ці два чорти для мене однакові.
показати весь коментар
12.07.2022 20:17 Відповісти
Так не хотив, що створив, как и др. антикоррупционные органы, которые зебил успешно угробил!
показати весь коментар
12.07.2022 20:26 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 20:28 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 21:03 Відповісти
ну, не настільки він зовсім безгрішний. Ідеальних людей не буває.
показати весь коментар
12.07.2022 23:32 Відповісти
Извини, но у зебуина только щетина.
показати весь коментар
12.07.2022 21:46 Відповісти
лично меня опечалило только звэртання на "вы" к чертилле кремлядской...гундяйкин нерусь,злов'янын штопаный и тварь гебнявая.
показати весь коментар
12.07.2022 20:00 Відповісти
Щира повага шановному пану Президенту!
показати весь коментар
12.07.2022 20:07 Відповісти
Як пеця взагалі хоть щось може говорити про Бога?
Євро-п...и скажіть чи були в КОЖНОМУ місті десятками гральні притони? 5 років або 60 місяців!!! невже ваші богобоязнені сатанисти, сектанти та інший непотріб не бачили? Не бачили вивіски в ЦЕНТРІ кожного міста? а тепер ви там щось мукаєте про віру? ідіть і моліться своім золотим ідолам
показати весь коментар
12.07.2022 20:30 Відповісти
як це стосується повноважень Президента при діючих самодостатніх інституціях країни, як то Верховна Рада, Уряд, Міністерства в ньому (зокрема, МВС), прокуратурі, судовій системі?
Аби ляпнути?

Хіба що ти все міряєш по ***** і *******. Тоді - так.
показати весь коментар
12.07.2022 20:45 Відповісти
Не хочу обижать Зеленского,но Пороху респект!!
показати весь коментар
12.07.2022 21:40 Відповісти
Коли Зе вижене ФСБшне лайно з Лаври?
показати весь коментар
12.07.2022 21:44 Відповісти
Зебики пана Портнова - фас
показати весь коментар
12.07.2022 21:47 Відповісти
Ви що?? Тут таке питати не можна!!! Якщо про Петра Олексійовича не маєте добрих слів, то краще мовчить...
показати весь коментар
12.07.2022 22:12 Відповісти
Запам'ятай зайвехромосом, барига це не злодій, як крадій!!! Мені соромно за козЕл (команда зЕленського)...
показати весь коментар
12.07.2022 22:22 Відповісти
Петро Порошенко, для чого Ви звертаєтесь до чортиняки в рясі? ******, як і всі попередники, служать Сатані більше ніж 500 років!!! А зараз, вже і ***** - антихрист з'явився, після антихристів ******* та сраліна. У нього гроши, вирішують все!
показати весь коментар
12.07.2022 22:04 Відповісти
Гундяев служит момоне,а не Богу,вот и весь секрет.
показати весь коментар
12.07.2022 22:15 Відповісти
Маммон (богатство), как раз и есть одно из имён демона...
показати весь коментар
12.07.2022 22:32 Відповісти
Пане Боневтік Термос Асфальтович, коли буде заборонена ворожа секта ФСБ в Україні, яка має назву УПЦ?
показати весь коментар
12.07.2022 22:53 Відповісти
Пороху пора на Президенство
показати весь коментар
13.07.2022 00:44 Відповісти
Та зря столько слов по гундяю, тварь обычная. Распнуть вверх ногами!
показати весь коментар
13.07.2022 07:45 Відповісти
 
 