Порошенко у зруйнованому храмі звернувся до Кирила Гундяєва: "Ви злочинці і будете відповідати перед людьми та Богом". ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час поїздки на південний фронт побував у вщент зруйнованому росіянами селищі. П’ятий Президент біля розстріляної церкви емоційно звернувся до очільника російської церкви Кирила Гундяєва.

"Хочу передати це відео гундяєву – злочинцю. Це за вашим благословенням в Україні оце роблять з храмами, з церквами, з Божим домом, де люди молилися Господу", – сказав Порошенко, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"В цьому селищі не залишилося жодної людини, бо всі цивільні об’єкти зруйновані тими злочинцями, яких ви благословити на вбивство українців. І саме тому я твердо переконаний – вашій кліці мають бути в усьому світі запроваджено санкції. І ви маєте нести відповідальність – перед тим, як ви понесете її перед Богом, щоб і на землі вас чекав суд", – наголосив Порошенко.

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Петро Порошенко також передав захисникам на передовій військове спорядження – зокрема, засоби зв’язку, Старлінки, дизельні генератори, літню форму. "Ми не розкриваємо, де це, але робимо все для того, щоб краще оснастити тих, хто найближчим часом має відповідно до наказів перейти в контрнаступ", – говорить Порошенко.

"Ми обговорили, що треба озброїти наших військових дронами. Нам треба знайти і привезти засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і проти російських БПЛА "Орлан", і дрони для кращої координації з артилерією, і контрбатарейні засоби. Все для того, щоб "боги війни" – артилерія, щоб новітні системи дронів в чіткій координації мали достатню кількість боєприпасів, достатню інформацію, куди стріляти, і знищували ворога", – пояснює Петро Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко 26 квітня закликав світових лідерів та українську владу запровадити санкції проти російської православної церкви та її очільника гундяєва (кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

"В ході російсько-української війни російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і військовими злочинцями. Предстоятель рпц кіріл неодноразово публічно підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно "благословляючи" агресорів. Ми закликаємо світ застосувати санкції проти рпц як організації – посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля та інших представників керівництва. Є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами рф, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України. І це має бути зроблено негайно", – переконаний Порошенко.













