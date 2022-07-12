На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція. ФОТО
На позиціях російських окупантів біля Блиставиці на Київщині поліцейські виявили тіло вбитого громадянина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Захоронення знаходилось в лісі саме неподалік бліндажів та окопів російських військових. Це вже сьомий загиблий від рук окупантів мирний житель, тіло якого знайшли в цьому населеному пункті.
Поліцейські оглянули тіло та скерували на судово-медичну експертизу.
"В районах, що були в окупації, поліцейські продовжують виявляти тіла розстріляних і закатованих російськими солдатами цивільних громадян. Станом на 12 липня на Київщині вже виявили 1342 тіла вбитих окупантами мирних жителів" - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
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