На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція. ФОТО

На позиціях російських окупантів біля Блиставиці на Київщині поліцейські виявили тіло вбитого громадянина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Захоронення знаходилось в лісі саме неподалік бліндажів та окопів російських військових. Це вже сьомий загиблий від рук окупантів мирний житель, тіло якого знайшли в цьому населеному пункті.





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Поліцейські оглянули тіло та скерували на судово-медичну експертизу.





"В районах, що були в окупації, поліцейські продовжують виявляти тіла розстріляних і закатованих російськими солдатами цивільних громадян. Станом на 12 липня на Київщині вже виявили 1342 тіла вбитих окупантами мирних жителів" - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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