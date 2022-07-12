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На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція. ФОТО

На позиціях російських окупантів біля Блиставиці на Київщині поліцейські виявили тіло вбитого громадянина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція 01

Захоронення знаходилось в лісі саме неподалік бліндажів та окопів російських військових. Це вже сьомий загиблий від рук окупантів мирний житель, тіло якого знайшли в цьому населеному пункті.

На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція 02
На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція 03

Також дивіться: Тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя виявлено на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські оглянули тіло та скерували на судово-медичну експертизу.

На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція 04
На колишніх позиціях окупантів на Київщині виявлено тіло вбитого мирного мешканця, - Нацполіція 05

"В районах, що були в окупації, поліцейські продовжують виявляти тіла розстріляних і закатованих російськими солдатами цивільних громадян. Станом на 12 липня на Київщині вже виявили 1342 тіла вбитих окупантами мирних жителів" - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Київська область (4022) Нацполіція (15164) жертви (1793) воєнні злочини (1860)


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12.07.2022 19:08 Відповісти
 
 