З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники виявили вже 45 тіл загиблих під час розбору завалів зруйнованого в результаті обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м. Часів Яр (Донецька область).

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:30 виявлено тіла ще 4 загиблих (загалом виявлено тіла 45 загиблих, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 людей", - йдеться у дописі.





Роботи тривають.