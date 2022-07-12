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З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники виявили вже 45 тіл загиблих під час розбору завалів зруйнованого в результаті обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м. Часів Яр (Донецька область).

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих, - ДСНС 01

"Станом на 19:30 виявлено тіла ще 4 загиблих (загалом виявлено тіла 45 загиблих, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 людей", - йдеться у дописі.

З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих, - ДСНС 02
З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих, - ДСНС 03

Роботи тривають.

З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих, - ДСНС 04

З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих, - ДСНС 05

Автор: 

обстріл (28472) жертви (1793) Донецька область (8459) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+24
Кацапские скоты
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12.07.2022 20:58
+13
45 невинних людей. Горіть в пеклі москалі
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12.07.2022 21:29
+7
Модератор, можна цього ванька деактивувати?
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12.07.2022 21:14
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Кацапские скоты
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12.07.2022 20:58 Відповісти
Что знают?
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12.07.2022 21:08 Відповісти
Ну так не спамь тогда.
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12.07.2022 21:10 Відповісти
нельзя всовывать в дырку которая в тебя извергнула, та как там побывало 3 юрты оленеводов и это опасно для здоровья
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12.07.2022 21:39 Відповісти
Кацапский пі дар натякає що то були військові. З такими не треба говорити: Керування спамом - Спам тай все.
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12.07.2022 21:13 Відповісти
Ребенок вообще в спецназе служил. С рождения.
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12.07.2022 21:27 Відповісти
незаважай, нехай сам з собою говорить
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12.07.2022 21:46 Відповісти
Модератор, можна цього ванька деактивувати?
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12.07.2022 21:14 Відповісти
тут кацапчики надовго не приживаються, не старайся)
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12.07.2022 21:47 Відповісти
А ти ссикун і не можеш написати! Ну-ну!
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12.07.2022 21:33 Відповісти
Кондомы порванные и не штопаные.
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12.07.2022 21:09 Відповісти
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12.07.2022 21:29 Відповісти
45 невинних людей. Горіть в пеклі москалі
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12.07.2022 21:29 Відповісти
довбойоби ж за зєлупу топили
ну то й отримали
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13.07.2022 00:41 Відповісти
 
 