З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 45 загиблих, - ДСНС. ФОТО
Рятувальники виявили вже 45 тіл загиблих під час розбору завалів зруйнованого в результаті обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м. Часів Яр (Донецька область).
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 19:30 виявлено тіла ще 4 загиблих (загалом виявлено тіла 45 загиблих, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 людей", - йдеться у дописі.
Роботи тривають.
Топ коментарі
+24 Kan Kan #518965
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+13 Валентина Саюн #523841
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+7 Max K. #516298
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ну то й отримали